सड़क किनारे बातचीत कर रहे तीन दोस्तों को डंपर ने रौंदा, दो के उड़े चीथड़े और तीसरे की हालत गंभीर - ACCIDENT IN RAEBARELI

शिवगढ़ थाना इलाके के ग्राम बेडारू महुआ ताली के पास हादसा, लखनऊ नौकरी करने जा रहे थे दो दोस्त

डंपर की टक्कर से दो दोस्तों की मौत.
Published : August 11, 2025 at 7:08 PM IST

रायबरेलीः जिले के शिवगढ़ थाना इलाके में सोमवार को दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. सड़क किनारे खड़ होकर आपस में बात कर रहे तीन दोस्तों को अनियंत्रित डम्पर ने कुचल दिया. हादसे में दो दोस्तों की ऐसी हालत हुई कि जिसने भी देखा सहम गया. दोनों के सभी अंग भंग होकर पूरी सड़क पर बिखर गए. वहीं तीसरे दोस्त को गंभीर हालत में भर्ती कराया गया है.

शिवगढ़ थाना इलाके के गूढा गांव के रहने वाले 24 वर्षीय विजय कुमार वर्मा और 18 वर्षीय शिवा वर्मा बाइक पर सवार होकर लखनऊ के लिए निकले थे. दोनों वहीं नौकरी करते थे. लखनऊ जाते समय गांव बेडारू महुआ ताली में रुककर दोनों अपने मित्र सुमित से बाइक पर बैठे हुए ही बातचीत करने लगे. इसी दौरान सामने से आ रहे अनियंत्रित डम्पर ने सभी दोस्तों को टक्कर मार मार दी. टक्कर लगने से सुमित छटक कर दूर गिरा. वहीं, विजय और शिवा डम्पर के नीचे आ गए. डम्पर के नीचे आने से दोनों के शव पूरी सड़क पर बिखर गए. इस घटना से दोनों युवकों के घर में कोहराम मच गया है. वहीं, दूसरी तरफ पुलिस कानूनी कार्रवाई में जुट गई है.

सीओ महाराजगंज प्रदीप कुमार ने बताया कि शिवगढ़ थाना क्षेत्र के बेडारू महुआ ताली गांव मे तीन युवक को डंपर ने सामने से टक्कर मार दी. जिससे कि विजय व शिवा तत्काल मौके पर मौत हो गई. सुमित इस हादसे में घायल हुआ है, जिसे अस्पताल में एडमिट किया गया है. शव को पंचनामे के लिये भेज दिया गया है.

