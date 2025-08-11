ETV Bharat / state

अब शाम में भी देवघर से दिल्ली जा सकेंगे यात्री, यात्रियों को दो विमान सेवा की मिलेगी सुविधा - FLIGHT SERVICE DEOGHAR TO DELHI

देवघर एयरपोर्ट से एक बार फिर से दिल्ली जाने के लिए लोगों को दो विमान सेवा की सुविधा मिलने जा रही है.

Deoghar Airport
देवघर हवाईअड्डा (Etv bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 11, 2025 at 4:00 PM IST

देवघर: जिले के एयरपोर्ट से एक बार फिर दिल्ली जाने के लिए यात्रियों को दो विमान सेवा की सुविधा मिलने जा रही है. दरसअल, पिछले 3 महीने से देवघर से दिल्ली जाने वाली इंडिगो की एक विमान सेवा बंद कर दी गई थी. लेकिन आगामी 15-16 सितंबर से दिल्ली जाने के लिए दूसरी विमान सेवा की भी शुरूआत की जाएगी.

एयरपोर्ट प्रबंधन और एयरलाइंस कंपनी ने शुरुआत की थी दो विमान सेवा

वर्तमान में देवघर एयरपोर्ट से चार विमान का परिचालन होता है. जिसमें दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई और कोलकाता के लिए लोगों को देवघर एयरपोर्ट से विमान सेवा मिल रही है. दरअसल, दिल्ली के लिए यात्रियों की अत्यधिक भीड़ को देखते हुए, एयरपोर्ट प्रबंधन और एयरलाइंस कंपनी की ओर से दो विमान सेवा की शुरुआत की गई थी. लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट पर निर्माण कार्य होने की वजह से, इंडिगो की दिल्ली जाने वाली एक विमान सेवा को पिछले 3 महीने से बंद कर दिया गया था.

जानकारी देते संवाददाता हितेश चौधरी (Etv bharat)

नए शहरों के लिए शुरू होगी सेवा: एयरपोर्ट प्रबंधन

वहीं अब एयरपोर्ट प्रबंधन से मिली जानकारी के मुताबिक, यह भी बताया गया है कि इस साल के अंत तक कई नई जगह के लिए भी कुछ विमानों की सेवा शुरुआत की जाएगी. इसको लेकर तैयारी अब अंतिम चरण में है. लेकिन अभी तक इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है.

इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि आगामी 15 सितंबर या फिर 16 सितंबर से दिल्ली जाने के लिए दो विमान सेवा की शुरुआत कर दी जाएगी: रमनदीप सैनी, एयरपोर्ट निदेशक

देवघर और आसपास के जिले को लोगों को मिलेगी राहत

गौरतलब है कि दिल्ली के लिए दो फ्लाइट की शुरुआत होने से देवघर, बांका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, दुमका और भागलपुर जैसे जिले के लोगों को काफी राहत महसूस होगी. वर्तमान में फिलहाल सिर्फ सुबह में दिल्ली के लिए फ्लाइट सेवा लोगों को मिल पा रही है. लेकिन दूसरी विमान सेवा शुरू होते ही देर शाम भी लोगों को दिल्ली जाने के लिए देवघर एयरपोर्ट से दूसरी फ्लाइट अब उपलब्ध हो पाएगी.

