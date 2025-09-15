पूर्णिया एयरपोर्ट से पहले दिन दो फ्लाइट की उड़ान, जानें यात्रियों ने क्या कहा?
पूर्णिया एयरपोर्ट से पहले दिन दो फ्लाइट उड़ान भरी. पहली पूर्णिया-कोलकाता और दूसरी पूर्णिया-अहमदाबाद के लिए सेवा शुरू हुई, जानें यात्रियों ने क्या कहा?
Published : September 15, 2025 at 8:36 PM IST
पूर्णिया: पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार को किया. पहले दिन दो फ्लाइट उड़ान भरी. इसमें पहली फ्लाइट कोलकाता और दूसरी अहमदाबाद के लिए उड़ान भरी. इस दौरान यात्रियों में खासा उत्साह देखने को मिला. यात्री जय श्रीराम और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद का नारा लगाते नजर आए. यात्रियों ने कहा कि अब पूर्णिया से बड़े शहर जाना आसान हो गया है.
कोलकाता से पहली लैंडिंग: पूर्णिया एयरपोर्ट से उड़ान भरने से पहले दो फ्लाइट की लैंडिंग हुई. इसमें कोलकाता से आने वाली इंडिगो 6E7924 दोपहर 1:30 बजे एयरपोर्ट पर लैंड की. कोलकाता से पहली पूर्णिया पहली फ्लाइट में आने वाले यात्री अक्षय मलहोत्रा काफी खुश नजर आए. उन्होंने कहा कि यह पूर्णिया वासियों के लिए खास दिन है. वे पहली फ्लाइट में बैठकर खुद को गौरवांवित महसूस कर रहे हैं.
"बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, क्योंकि पहली फ्लाइट कोलकाता से पूर्णिया जा रही है. पूर्णिया के लोगों के लिए ऐतिहासिक दिन है. कोलकाता, दिल्ली, अहमदाबाद आदि शहरों तक पूर्णिया के लोग हवाई जहाज से पहुंच सकते हैं." -अक्षय मलहोत्रा, पहली फ्लाइट के यात्री
कोलकाता के लिए पहली उड़ान: कोलकाता से आने वाली पहली फ्लाइट इंडिगो 6E7925 को वाटर कैनन सैल्यूट दिया गया. इसके बाद पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर इसी फ्लाइट को कोलकाता के लिए रवाना किया. एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद इंडिगो पहली बार पूर्णिया से कोलकाता के लिए उड़ान भरी.
पहली फ्लाइट @IndiGo6E का विमान @aaikolairport से @aaipxnairport पर लैंड करने के बाद पहला सफर तय कर आनेवाले पूर्णियावासियों की खुशी देख सकते हैं आप।🤗🙂✈️✈️— पूर्णियाँ एयरपोर्ट✈️ (@PurneaAirportIN) September 15, 2025
आप भी अपनी खुशी जरूर जाहिर करें कमेंट कर के।#PurneaAirport #Purnea#Bihar#India pic.twitter.com/mHA9VHPTMR
अहमदाबाद से एयर स्टार की लैंडिंग: दूसरी फ्लाइट की लैंडिंग अहमदाबाद से एयर स्टार की हुई. अहमदाबाद से एयर स्टार 2 बजे के आसपास लैंड हुई. यही फ्लाइट 3:45 बजे अहमदाबाद के लिए रवाना हो गयी. कोलकाता और अहमदाबाद से आने वाले यात्रियों में खुशी का माहौल रहा.
After a decade of struggle and long wait finally it has happened.— Aman Agrawal (@IamAgrawalAman) September 15, 2025
Special mention to all the friends who worked very hard for this and always kept on going.#PurneaAirport pic.twitter.com/yDlWEOs93Q
सप्ताह में 4 दिन फ्लाइट: फिलहाल पूर्णिया एयरपोर्ट से कोलकाता और अहमदाबाद के लिए सप्ताह में 4 दिन फ्लाइट उड़ान भरेगी. यात्रियों के द्वारा टिकट की बुकिंग तेजी से की जा रही है. इसको देखते हुए यात्रियों ने मांग की है कि पूरे सप्ताह फ्लाइट पूर्णिया एयरपोर्ट से होनी चाहिए ताकि आने-जाने में सुविधा मिले.
300 यात्रियों की क्षमता: बता दें कि पूर्णिया एयरपोर्ट में पीक ऑवर क्षमता 300 यात्रियों की है. यात्रियों की सुविधा के लिए 6 चेक-इन काउंटर, 2 सिक्योरिटी लेन, 4 DFMD मशीन है. 210 सीटों का सिक्योरिटी होल्ड एरिया बनाया गया है.
राज्य में 4 एयरपोर्ट: बिहार में अब 4 एयरपोर्ट हो गया है. राजधानी पटना, दरभंगा, गया और अब पूर्णिया एयरपोर्ट भी इसमें शामिल हो गया है. इसके अलावे केंद्र सरकार की ओर से कई छोटे-छोटे एयरपोर्ट निर्माण को लेकर हरी झंडी मिल चुकी है. मधुबनी, सहरसा, बीरपुर (सुपौल), वाल्मिकीनगर (पश्चिम चंपारण), मुंगेर और मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट बनाए जाएंगे. पटना के बिहटा एयरपोर्ट को लेकर काम चल रहा है. यहां से कार्गो विमान का उड़ान भरेगा.
ये भी पढ़ें:
- PM मोदी ने पूर्णिया के मंच से बिहार में मखाना बोर्ड का किया उद्घाटन, किसानों के खिले चेहरे, जानें कैसे होगा लाभ?
- अररिया-गलगलिया नई रेल लाइन का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन, वंदे भारत समेत 4 नई ट्रेनों को दिखाई झंडी
- कोसी-मेची लिंक का PM ने किया शिलान्यास, बिहार के लाखों हेक्टेयर जमीन को सिंचाई के लिए मिलेगा सालभर पानी