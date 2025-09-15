ETV Bharat / state

पूर्णिया एयरपोर्ट से पहले दिन दो फ्लाइट की उड़ान, जानें यात्रियों ने क्या कहा?

पूर्णिया एयरपोर्ट पहली उड़ान ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : September 15, 2025 at 8:36 PM IST 3 Min Read