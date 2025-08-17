ETV Bharat / state

रेस्टोरेंट मारपीट मामले में दो FIR दर्ज, विवाद के बाद जमकर हुई थी मारपीट - RESTAURANT FIGHT CASE

रांची के रेस्टोरेंट मारपीट मामले में दो एफआईआर दर्ज की गई है. जिसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

two-fir-registered-in-kaveri-restaurant-fight-case-of-ranchi
रेस्टोरेंट के बाहर मारपीट की तस्वीर (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 17, 2025 at 8:45 PM IST

3 Min Read

रांची: जिले के लालपुर थाना क्षेत्र में शनिवार की देर रात होटल संचालकों के द्वारा दो युवकों के साथ मारपीट मामले में दो एफआईआर दर्ज की गई है. एक एफआईआर मारपीट का शिकार हुए युवकों के द्वारा दर्ज करवाई गई है. जबकि दूसरी होटल संचालक के द्वारा दर्ज करवाई गई है.

क्या है पूरा मामला

रांची के सर्कुलर रोड स्थित कावेरी रेस्टोरेंट में शनिवार की रात खाना खाने को लेकर जमकर मारपीट हुई थी. इस घटना में दो युवक घायल हो गए. मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया था. जिसमें होटल संचालक के निजी बॉडीगार्ड दो युवकों के साथ मारपीट करते नजर आए थे. अब इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज हुई है.

मारपीट के वारदात के बाद मिसिरगोंदा पोखरकोचा निवासी रोहित कुमार ने लालपुर थाने में होटल के मैनेजर, स्टाफ और बॉडीगार्ड के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है. रोहित की ओर से दर्ज की गई प्राथमिकी में कहा गया कि 16 अगस्त की रात साढ़े दस बजे वह अपने साथी विपुल कुमार वर्मा के साथ कावेरी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए थे. खाना का आर्डर दिया तो होटल कर्मियों ने उनसे कहा कि खाना खत्म हो गया है. जिसके बाद वे लोग कर्मियों से बात करना चाहा.

इसी बीच मैनेजर और अन्य कर्मी पहुंच गए और उन्हें धक्का देकर होटल से बाहर कर दिया. जिससे वह जमीन पर गिर गए. जिसके बाद कर्मी और उनके दोस्त के बीच बकझक होने लगी. इसी दौरान होटल के मैनेजर ने उन पर हमला कर दिया. उन्हें इतना मारा गया कि वे लोग बोहोश हो गए. मारपीट में उनके सिर फट गए और शरीर पर गंभीर चोटें भी आयीं. घटना का वीडियो भी उनके पास है.

नशे में थे दोनों युवक, लूटपाट का किया प्रयास

इधर, रेस्टोरेंट के संचालक लव भाटिया ने भी लालपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी है. लव भाटिया की ओर से थाने में दिए गए आवेदन में कहा गया कि दो ग्राहक रात करीब पौने ग्यारह बजे शराब के नशे में उनके होटल में पहुंचे. दोनों स्कूटी से पहुंचे और रेस्टोरेंट के गार्ड को धक्का मार दिया.

इसके बाद दोनों आरोपी रेस्टोरेंट में घुस गए. इस दौरान दोनों आरोपियों ने खाना की मांग की, लेकिन रेस्टोरेंट बंद होने की वजह से उन्हें खाना उपलब्ध नहीं कराया गया. जिसके बाद आरोपियों ने हो हल्ला करते हुए कैश काउंटर के पास पहुंच गए और कर्मियों के साथ मारपीट करते हुए लूटपाट करने लगे. घटना में उनके कर्मी को भी चोट आयी है.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

घटना के बाद लालपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची. दोनों पक्षों को शांत कराकर अपने साथ थाने ले आई. वहीं, दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है.

ये भी पढ़ें: रांची में युवक का अपहरण करने की कोशिश, दहशत फैलाने के लिए अपराधियों ने की फायरिंग

SISF जवान ने ट्रैफिक पुलिस अधिकारी और सुरक्षा जवानों को पीटा, भेजे गए जेल

विधवा महिला के साथ क्रूरता की हदें पार, निर्वस्त्र कर की गई मारपीट, बाल काटे गए, एक आरोपी गिरफ्तार

रांची: जिले के लालपुर थाना क्षेत्र में शनिवार की देर रात होटल संचालकों के द्वारा दो युवकों के साथ मारपीट मामले में दो एफआईआर दर्ज की गई है. एक एफआईआर मारपीट का शिकार हुए युवकों के द्वारा दर्ज करवाई गई है. जबकि दूसरी होटल संचालक के द्वारा दर्ज करवाई गई है.

क्या है पूरा मामला

रांची के सर्कुलर रोड स्थित कावेरी रेस्टोरेंट में शनिवार की रात खाना खाने को लेकर जमकर मारपीट हुई थी. इस घटना में दो युवक घायल हो गए. मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया था. जिसमें होटल संचालक के निजी बॉडीगार्ड दो युवकों के साथ मारपीट करते नजर आए थे. अब इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज हुई है.

मारपीट के वारदात के बाद मिसिरगोंदा पोखरकोचा निवासी रोहित कुमार ने लालपुर थाने में होटल के मैनेजर, स्टाफ और बॉडीगार्ड के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है. रोहित की ओर से दर्ज की गई प्राथमिकी में कहा गया कि 16 अगस्त की रात साढ़े दस बजे वह अपने साथी विपुल कुमार वर्मा के साथ कावेरी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए थे. खाना का आर्डर दिया तो होटल कर्मियों ने उनसे कहा कि खाना खत्म हो गया है. जिसके बाद वे लोग कर्मियों से बात करना चाहा.

इसी बीच मैनेजर और अन्य कर्मी पहुंच गए और उन्हें धक्का देकर होटल से बाहर कर दिया. जिससे वह जमीन पर गिर गए. जिसके बाद कर्मी और उनके दोस्त के बीच बकझक होने लगी. इसी दौरान होटल के मैनेजर ने उन पर हमला कर दिया. उन्हें इतना मारा गया कि वे लोग बोहोश हो गए. मारपीट में उनके सिर फट गए और शरीर पर गंभीर चोटें भी आयीं. घटना का वीडियो भी उनके पास है.

नशे में थे दोनों युवक, लूटपाट का किया प्रयास

इधर, रेस्टोरेंट के संचालक लव भाटिया ने भी लालपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी है. लव भाटिया की ओर से थाने में दिए गए आवेदन में कहा गया कि दो ग्राहक रात करीब पौने ग्यारह बजे शराब के नशे में उनके होटल में पहुंचे. दोनों स्कूटी से पहुंचे और रेस्टोरेंट के गार्ड को धक्का मार दिया.

इसके बाद दोनों आरोपी रेस्टोरेंट में घुस गए. इस दौरान दोनों आरोपियों ने खाना की मांग की, लेकिन रेस्टोरेंट बंद होने की वजह से उन्हें खाना उपलब्ध नहीं कराया गया. जिसके बाद आरोपियों ने हो हल्ला करते हुए कैश काउंटर के पास पहुंच गए और कर्मियों के साथ मारपीट करते हुए लूटपाट करने लगे. घटना में उनके कर्मी को भी चोट आयी है.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

घटना के बाद लालपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची. दोनों पक्षों को शांत कराकर अपने साथ थाने ले आई. वहीं, दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है.

ये भी पढ़ें: रांची में युवक का अपहरण करने की कोशिश, दहशत फैलाने के लिए अपराधियों ने की फायरिंग

SISF जवान ने ट्रैफिक पुलिस अधिकारी और सुरक्षा जवानों को पीटा, भेजे गए जेल

विधवा महिला के साथ क्रूरता की हदें पार, निर्वस्त्र कर की गई मारपीट, बाल काटे गए, एक आरोपी गिरफ्तार

For All Latest Updates

TAGGED:

कावेरी रेस्टोरेंट में मारपीटरेस्टोरेंट मारपीट मामले में FIRRANCHI POLICEFIGHT IN KAVERI RESTAURANTRESTAURANT FIGHT CASE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

हफ्ते में एक दिन का आराम और मनोरंजन का पूरा इंतजाम! जानें, मवेशियों के प्रति किसानों की ये अनोखी परंपरा

ऐसा गांव जहां आज तक नहीं बनी सड़क, ग्रामीणों का आरोप- नक्शे में रोड पर जमीन पर नहीं!

वीर सपूतों की कुर्बानी की याद दिलाता है रांची का शहीद स्थल, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में थी अहम भूमिका

चेरो साम्राज्यः राजा से मजदूर तक की कहानी!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.