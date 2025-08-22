ETV Bharat / state

मिर्जापुर में खाद की दो दुकानें सील, दो के खिलाफ एफआईआर; कृषि विभाग की टीमें कर रही छापेमारी - MIRZAPUR NEWS

जिला कृषि अधिकारी अवधेश कुमार ने बताया कि उर्वरकों की कमी नहीं है. किसानों को तय रेट पर उपलब्ध कराया जा रहा है.

कृषि विभाग की टीमें कर रही छापेमारी.
कृषि विभाग की टीमें कर रही छापेमारी. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 22, 2025 at 9:02 AM IST

3 Min Read

मिर्जापुर: किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद मिले, इसे लेकर लगातार छापेमारी की जा रही है. दोषी पाए जाने पर उर्वरक दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. उप कृषि निदेशक ने अनिमितता पाए जाने पर दो दुकानों को सील किया गया है. एक ट्रक पकड़ा है, जो बिना अनुमोदन खाद लेकर जा रहा था. जिला कृषि अधिकारी ने दोषी पाए जाने पर दो दुकानों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई है.

जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार के निर्देश पर उप कृषि निदेशक विकेश कुमार पटेल और जिला कृषि अधिकारी डॉ. अवधेश कुमार यादव ने गुरुवार को भी छापेमारी की. बेलहरा मोड़ पर स्थित एग्री जंक्शन वन स्टॉप शॉप और मौर्या खाद भंडार का उर्वरक वितरण में अनियमितता पाए जाने पर उप कृषि निदेशक विकेश कुमार पटेल ने दुकान सील कर दिया.

साथ ही बिना जिला कृषि अधिकारी के अनुमोदन से ट्रक में खाद ले जाया जा रहा था, जिसको पकड़कर बरकछा चौकी में खड़ा करा दिया है. ड्राइवर से कल तक कागज लाने को कहा गया है. कागज नहीं आने पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी.

जिला कृषि अधिकारी डॉ. अवधेश कुमार यादव ने विकासखंड पटेहरा और लालगंज स्थित उर्वरक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया. इस दौरान उर्वरक की ओवर रेटिंग तथा कालाबाजारी में दोषी पाए जाने पर मेसर्स सिंह उर्वरक एजेंसी सुगापाख पटेहरा और मेसर्स आदर्श कृषि सेवा केंद्र ड्रमंडगंज हलिया के विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में निहित प्रावधानों के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर दी है.

उर्वरक वितरण को पारदर्शी बनाए जाने के लिए कृषि विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है. विकासखंड हलिया में स्थित एग्री जंक्शन वन स्टाफ शॉप पर सहायक विकास अधिकारी कृषि नरेंद्र कनपुरिया की मौजूदगी में उपस्थित सभी किसानों को शासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर यूरिया का वितरण सुनिश्चित कराया गया.

विकासखंड राजगढ़ में ददरा क्षेत्र में आदर्श बीज भंडार पर सहायक विकास अधिकारी कृषि राजगढ़ संतोष की देखरेख में दुकान पर मौजूद कृषकों को उर्वरक वितरण शासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर सुनिश्चित कराया गया.

विकासखंड लालगंज में उर्वरक प्रतिष्ठान हर्ष इंटरप्राइजेज पर मौजूद कृषकों को राजकीय कृषि बीज भंडार प्रभारी चंदन कुमार की देखरेख में शासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर उर्वरक वितरण सुनिश्चित कराया जा रहा है.

जिला कृषि अधिकारी अवधेश कुमार ने बताया कि जनपद में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है. यूरिया 10069 मिट्रिक टन, डीएपी 3607 मिट्रिक टन, एमओपी 180 मिट्रिक टन, एनपीके 1671 मिट्रिक टन और एसएसपी 920 मिट्रिक टन उपलब्ध है.

यह भी पढ़ें: वाराणसी में पार्किंग विवाद में टीचर की हत्या; लोहे की रॉड से पीट-पीटकर उतारा मौत के घाट

मिर्जापुर: किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद मिले, इसे लेकर लगातार छापेमारी की जा रही है. दोषी पाए जाने पर उर्वरक दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. उप कृषि निदेशक ने अनिमितता पाए जाने पर दो दुकानों को सील किया गया है. एक ट्रक पकड़ा है, जो बिना अनुमोदन खाद लेकर जा रहा था. जिला कृषि अधिकारी ने दोषी पाए जाने पर दो दुकानों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई है.

जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार के निर्देश पर उप कृषि निदेशक विकेश कुमार पटेल और जिला कृषि अधिकारी डॉ. अवधेश कुमार यादव ने गुरुवार को भी छापेमारी की. बेलहरा मोड़ पर स्थित एग्री जंक्शन वन स्टॉप शॉप और मौर्या खाद भंडार का उर्वरक वितरण में अनियमितता पाए जाने पर उप कृषि निदेशक विकेश कुमार पटेल ने दुकान सील कर दिया.

साथ ही बिना जिला कृषि अधिकारी के अनुमोदन से ट्रक में खाद ले जाया जा रहा था, जिसको पकड़कर बरकछा चौकी में खड़ा करा दिया है. ड्राइवर से कल तक कागज लाने को कहा गया है. कागज नहीं आने पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी.

जिला कृषि अधिकारी डॉ. अवधेश कुमार यादव ने विकासखंड पटेहरा और लालगंज स्थित उर्वरक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया. इस दौरान उर्वरक की ओवर रेटिंग तथा कालाबाजारी में दोषी पाए जाने पर मेसर्स सिंह उर्वरक एजेंसी सुगापाख पटेहरा और मेसर्स आदर्श कृषि सेवा केंद्र ड्रमंडगंज हलिया के विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में निहित प्रावधानों के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर दी है.

उर्वरक वितरण को पारदर्शी बनाए जाने के लिए कृषि विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है. विकासखंड हलिया में स्थित एग्री जंक्शन वन स्टाफ शॉप पर सहायक विकास अधिकारी कृषि नरेंद्र कनपुरिया की मौजूदगी में उपस्थित सभी किसानों को शासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर यूरिया का वितरण सुनिश्चित कराया गया.

विकासखंड राजगढ़ में ददरा क्षेत्र में आदर्श बीज भंडार पर सहायक विकास अधिकारी कृषि राजगढ़ संतोष की देखरेख में दुकान पर मौजूद कृषकों को उर्वरक वितरण शासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर सुनिश्चित कराया गया.

विकासखंड लालगंज में उर्वरक प्रतिष्ठान हर्ष इंटरप्राइजेज पर मौजूद कृषकों को राजकीय कृषि बीज भंडार प्रभारी चंदन कुमार की देखरेख में शासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर उर्वरक वितरण सुनिश्चित कराया जा रहा है.

जिला कृषि अधिकारी अवधेश कुमार ने बताया कि जनपद में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है. यूरिया 10069 मिट्रिक टन, डीएपी 3607 मिट्रिक टन, एमओपी 180 मिट्रिक टन, एनपीके 1671 मिट्रिक टन और एसएसपी 920 मिट्रिक टन उपलब्ध है.

यह भी पढ़ें: वाराणसी में पार्किंग विवाद में टीचर की हत्या; लोहे की रॉड से पीट-पीटकर उतारा मौत के घाट

For All Latest Updates

TAGGED:

MIRZAPUR FERTILIZER CRISIS NEWSFERTILIZER SHOPS SEALED MIRZAPURMIRZAPUR FIR AGAINST TWO PEOPLEACTION ON FERTILIZER SHOPS MIRZAPURMIRZAPUR NEWS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती: इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं, जानिए पूरी चयन प्रक्रिया, कब और कैसे करें आवेदन-तैयारी

यूपी में दरोगा भर्ती; महिलाओं को आरक्षण का अगर चाहिए लाभ तो ये प्रमाण पत्र अनिवार्य, जानिए क्या है नियम

यूपी में बाढ़-बारिश; मथुरा में यमुना खतरे के निशान से ऊपर, सीएम योगी ने अफसरों को राहत कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश

SDM ज्योति मौर्य का पति आलोक 2 गरीब बच्चियों को बनाएगा IAS अफसर, उठाया पढ़ाई का जिम्मा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.