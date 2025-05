ETV Bharat / state

गया: कहते हैं, 'मन में अगर दृढ़ इच्छा शक्ति है तो पहाड़ का सीना भी चीरा जा सकता है'. इन पंक्तियों को बिहार के गया जिले में दो मजदूरों ने चरितार्थ किया है. दोनों मजदूरों ने 40 एकड़ बंजर जमीन को एक साल की कड़ी मेहनत से 20 तरह के फलों, सब्जियों और पौधों से हरा-भरा बना दिया है. 15 लाख की लागत पर लाखों की आमदनी कर रहे हैं. अगले 1 साल में एक करोड़ से अधिक का टर्नओवर होने की संभावना है. 40 एकड़ बंजर जमीन पर खेती: दोनों मजदूरों की सफलता देखने के लिए जिला से उद्यान विभाग के अधिकारियों समेत स्थानीय प्रखंड के पदाधिकारी पहुंच रहे हैं. दोनों किसान अपने क्षेत्र के लिए मिसाल बन गए हैं. उनकी मेहनत इसलिए भी खास है, क्योंकि 40 एकड़ का रकबा इनका खुद का नहीं, बल्कि इसका बड़ा हिस्सा उन्होंने स्थानीय किसानों से खेती के लिए लीज पर लिया है. 40 एकड़ बंजर भूमि को बनाया हरा-भरा (ETV Bharat) पहले मजदूरी करते थे दोनों किसान: जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर गुरुआ प्रखंड की राजन पंचायत है. इस पंचायत के अंतर्गत इटहरी गांव आता है. यहां के किसान प्रमोद शर्मा और मोहम्मद मुजम्मिल 40 एकड़ बंजर जमीन को हरा-भरा बनाने में लगे हुए हैं. इन दोनों का पुश्तैनी कार्य खेती ही है, लेकिन पिछले 15 वर्षों से यह दोनों मजदूरी करते थे. क्या है टपक सिंचाई विधि (ETV Bharat) 50 साल से जमीन पड़ी थी खाली: इनकी जमीन का बड़ा हिस्सा बंजर था, जिससे 50 वर्षों से उनकी जमीन पर खेती नहीं हुई थी, लेकिन अब उन्होंने 8 एकड़ में लेमनग्रास, 1 एकड़ में चीनिया केला, 2 एकड़ में ड्रैगन फ्रूट्स लगा है. वहीं, 3 एकड़ में तरबूज और लालमी फल, एक बीघा में पपीता, 5 एकड़ में टमाटर, बैगन, नेनुआ, मिर्च, खीरा और दूसरी सब्जी की खेती कर रहे हैं. इसके अलावा 5000 हजार अमरूद, आम और दूसरे पौधे लगाए हैं. ''खेती शुरू करने से पहले 5 बोरिंग कराई गई. इसमें जिला उद्यान विभाग से सहायता ली गई, जिसके तहत विभाग की ओर से सब्सिडी दी गई. सिंचाई के लिए पानी की कमी को देखते हुए टपक विधि अपनाई गई, जो बड़ी मददगार साबित हुई है'' प्रमोद शर्मा, किसान बंजर जमीन बनी उपजाऊ (ETV Bharat) टपक सिंचाई विधि बनी वरदान : किसान प्रमोद शर्मा ने आगे बताया कि उनकी उम्र 60 वर्ष है, जब वह छोटे थे, तब उन्होंने इस बंजर भूमि पर अपने पिता को बैल से खेती करते हुए देखा था. इस जगह पर सिंचाई के लिए पानी की कमी थी. आसपास में सिंचाई के लिए नहर या नदी की व्यवस्था नहीं थी. ऐसे में बंजर जमीन पर खेती नहीं की गई, जिससे जमीन जंगली पौधों से पट गई थी. क्या है टपक सिंचाई विधि: टपक सिंचाई विधि, जिसे ड्रिप सिंचाई भी कहा जाता है. यह एक आधुनिक सिंचाई प्रणाली है, जिसमें पौधों की जड़ों तक सीधे पानी पहुंचाने के लिए पाइपों का जाल बिछाया जाता है. इसमें हर एक फिट पर पाइप में छिद्र होता है, जिससे बूंद -बूंद पानी फसल की जड़ में जाता है और उससे मिट्टी में नमी आती है. इसमें स्प्रिंकलर झरना भी लगाए गए हैं. 50 साल से बंजर जमीन पड़ी थी खाली. (ETV Bharat)

''टपक सिंचाई विधि से खेती में पानी के संरक्षण में भी मदद मिलती है और फसल की पैदावार बढ़ जाती है. टपक सिंचाई में पानी केवल पौधों की जड़ों में जाता है, जिससे पानी की बर्बादी कम होती है और हम 60% तक पानी बचा लेते हैं.'' हरिचंद्र शर्मा, टेक्निकल सपोर्टर जिला उद्यान विभाग का मिला सहयोग: प्रखंड उद्यान पदाधिकारी मोहम्मद अमान अली ने बताया कि जिला उद्यान विभाग ने विभिन्न योजनाओं का लाभ इन किसानों को दिया है. इन दोनों किसानों में 15 एकड़ प्रमोद शर्मा की जमीन है, जबकि मोहम्मद मुजम्मिल की 15 एकड़ जमीन है. 10 एकड़ जमीन प्रमोद शर्मा और मोहम्मद मुजम्मिल ने लीज पर ली है. बंजर भूमि पर फल और सब्जियों उगाई जा रहीं. (ETV Bharat) इन फलों का हो रहा उत्पादन: इन किसानों ने केला, मशरूम, शुष्क बागवानी, स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट्स, पपीता, तरबूज, खरबूज, बैगन, प्याज, खीरा और स्वीट कॉर्न की खेती की है. इसमें मशरूम, स्वीट कॉर्न, स्ट्रॉबेरी की उत्पादन हो चुका है. ''केला विकास योजना के अंतर्गत प्रमोद शर्मा और मोहम्मद मुजम्मिल को लाभ मिला है. दोनों किसानों को 2500 पौधे जी 9 वैरायटी के दिए गए हैं. इसमें किसानों को 30 हजार रुपए के करीब लागत आई है''. मोहम्मद अमान अली, प्रखंड उद्यान पदाधिकारी लेमनग्रास का भी उगाई जा रही. (ETV Bharat) 50 हजार की लागत में 3 लाख की आमदनी: प्रखंड उद्यान अधिकारी मोहम्मद अमान अली ने बताया कि इन दोनों किसानों ने 1500 स्क्वायर वर्ग फीट पर मशरूम का उत्पादन किया था. मशरूम हट के तहत 200 मशरूम बैग रखा गया था. झोपड़ी में किसानों ने मशरूम का उत्पादन किया था. इसमें किसानों का खर्च 50 हजार रुपए आया था, जिसमें उन्हें तीन महीने में 3 लाख रुपए की आमदनी हुई. झोपड़ी बनाने में भी अनुदान मिला था. 8000 पौधे किसानों को मिले फ्री: शुष्क बागबानी मिशन के अंतर्गत भी इन दोनों किसानों को लाभ दिया गया है. इस योजना के अंतर्गत किसान प्रमोद शर्मा और मोहम्मद मुजम्मिल को नींबू, अमरूद , एप्पल बेर और आंवला के पौधे फ्री में दिए गए हैं. 8000 पौधे 8 एकड़ जमीन पर लगाए गए हैं. बंजार जमीन पर लहलहा रहे पौधे (ETV Bharat) स्टोबरी विकास योजना: किसानों के अनुसार 2 एकड़ में स्ट्रॉबेरी के पौधे लगाए गए थे. उद्यान विभाग की तरफ से 30 हजार पौधे मिले थे. इसमें 60 हजार रुपए की लागत आई है, जबकि हमें 1 लाख 25 हजार रुपए की आमदनी हुई है. ड्रैगन फ्रूट्स विकास योजना: तीन एकड़ में ड्रैगन फ्रूट्स के पौधे लगाए गए हैं. इसकी खेती के लिए 3 हजार कंक्रीट के पिलर लगाए गए हैं. एक एकड़ में 1 हजार पिलर लगता है. एक पिलर पर चार पौधे लगाए जाते हैं. एक पौधा 30 रुपए में मिलता है. ऐसे में एक पिलर पर 120 रुपए की लागत आई है. उद्यान विभाग की ओर से 72 हजार रुपए प्रति एकड़ अनुदान की राशि किसानों को दी गई है. प्याज से किसानों की खूब हुई आमदनी (ETV Bharat) पपीता विकास योजना: रेड लेडी प्रजाति के तीन एकड़ में तीन हजार प्लांट लगाए गए हैं. एक पौधे का दाम 6 रुपए 50 पैसे है. किसान को पहले इसकी पूरी राशि लगानी होती है. अगले साल सरकार एक पौधे पर 4 रुपए 50 पैसे का अनुदान की रकम देती है. इससे इन किसानों को 8 लाख रुपए तक की आमदनी होने की संभावना है. ''जमीन रहते हुए भी उसका कोई लाभ नहीं था, लेकिन बिहार सरकार की योजनाओं से अब हमारी आर्थिक स्थिति सुधर रही है. हम 6 हजार के महीने पर काम करते थे. अब एक साल में हमें 5 लाख रुपए की आमदनी हुई है. खेती एक अच्छी आमदनी का जरिया हो गया है''. प्रमोद शर्मा, किसान बजर भूमि पर हुई खेती को देखने के लिए पहुंच रहे लोग (ETV Bharat) 15 लाख का खर्च 10 लाख की आमदनी: प्रखंड उद्यान पदाधिकारी मोहम्मद अमान अली ने बताया कि बंजर भूमि पर खेती की लागत 15 लाख आई थी, जिसमें से 10 लाख रुपए की आमदनी हुई है. साल भर में कई फसल इनकी कट चुकी हैं. सभी में औसतन दुगना मुनाफा हुआ है. आने वाले दो सालों में इस जगह से 1 करोड़ रुपए की फसल का टर्न ओवर होने की संभावना है. दोनों किसान खुश हैं. वो खुशहाली की तरफ बढ़ रहे हैं. जब खेती शुरू कर रहे थे, तब घरवाले और गांव के लोग कहते थे कि बंजर जमीन पर उपज नहीं होगी, लेकिन आज हमारी मेहनत और जिला उद्यान विभाग के सहयोग ने इस बंजर जमीन को सोना उगलने वाली जमीन बना दिया है. अभी तो इसकी शुरुआत हुई है, जब पूरी तरह से पौधे पेड़ बन जाएंगे, तो फसल लहलहाएगी. मुजम्मिल, किसान तरबूज भी बंजर खेती की बढ़ा रहे शोभा (ETV Bharat) बंजर भूमि की तरफ किसानों का बढ़ रहा रुझान: जिला उद्यान विभाग की पदाधिकारी तबस्सुम परवीन ने कहा कि सरकार की ओर से लगातार किसानों को आगे बढ़ने का काम किया जा रहा है. कई बार लोग बंजर भूमि होने की वजह से उसे खाली छोड़ देते हैं, लेकिन अब इन दोनों किसानों की मेहनत को सुनकर अन्य किसान जिनकी बंजर भूमि है, वह भी अपने खेतों को हरा भरा बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं. प्याज से खूब हुई आमदनी: इन दोनों किसानों ने अपनी बंजर भूमि पर नई विधि से ऑर्गेनिक ढंग से प्याज की भी खेती की है. इनकी एक प्याज का वजन 250 ग्राम होता है. सीजन में इन्होंने 30 से 35 रुपए प्रति किलो प्याज बेचा है. इन्होंने कुल एक लाख रुपए की प्याज बेची है. इसके अलावा ये दो एकड़ भूमि पर लेमनग्रास की भी खेती कर रहे हैं. खेती में टपक सिंचाई विधि का किया गया उपयोग (ETV Bharat) लेमनग्रास सबसे महंगी घास: लेमनग्रास एक महंगी घास होती है, जिससे तेल निकाला जाता है और इसका तेल 800 से 1000 रुपए किलो तक बिकता है. इसका तेल कॉस्मेटिक आइटम बनाने में उपयोग होता है. लेमनग्रास की चाय भी पी जाती है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2022 में गया में लेमनग्रास की चाय का स्वाद भी चखा था.



