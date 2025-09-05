ETV Bharat / state

बरामद शव किसका! पुलिस जवान या मजदूर का, एक ने चेहरा देख दूसरे ने कपड़ा देख किया दावा, - TWO FAMILIES CLAIMED DEAD BODY

पलामू में एक शव पर दो अलग अलग परिवारों ने अपना दावा ठोका है. पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है.

lesliganj police station
लेस्लीगंज थाना (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 5, 2025 at 3:05 PM IST

पलामू: जिले में एक शव पर दो अलग अलग परिवारों ने अपना अपना दावा ठोंका है. दरअसल पलामू के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र में 22 अगस्त को पुलिस ने एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया था. पुलिस के मुताबिक व्यक्ति की पत्थर से कुचलकर हत्या करने के बाद शव को जंगल में फेंक दिया गया था लेकिन अब बरामद शव पर अलग अलग दो परिवारों ने दावेदारी की है.

शव पर दूसरे पक्ष ने किया दावा

23 अगस्त को पलामू के सदर थाना क्षेत्र के चियांकी के रहने वाले एक परिवार ने शव पर दावा करते हुए अपने परिवार का सदस्य बताया था. शव की पहचान पुलिस जवान विजय उरांव के रूप में हुई थी. पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया था. जिसके बाद परिजनों ने अंतिम संस्कार भी कर दिया था लेकिन इस मामले में एक नई कहानी निकलकर सामने आ रही है. पलामू के सतबरवा के कमरू के रहने वाले एक परिवार ने उसी शव पर अपना दावा ठोका है.

पुलिस से बोलीं महिला- 'वो शव मेरे पति का है'

सतबरवा के कमरू में रहने वाले मंजू देवी का कहना है कि यह शव उनके पति सुदामा भुईयां का है. मंजू देवी ने पुलिस को बताया कि शव पर जो कपड़े मौजूद थे वे उनके पति के हैं. जबकि चियांकी के रहने वाले परिवार ने चेहरे के आधार पर शव की पहचान की थी.

आठ अगस्त से विजय उरांव और 19 अगस्त से सुदामा लापता

विजय उरांव पुलिस के जवान थे और मुसाबनी में तैनात थे. वे श्रावणी मेले में ड्यूटी के दौरान 8 अगस्त से लापता थे. उनकी पत्नी ने लापता होने के बाद मुसाबनी समेत कई जगह पर उनकी तलाशी की थी. इधर सुदामा भुईयां पेशे से मजदूर है और 19 अगस्त से लापता हैं. पूरे मामले में मंजू देवी ने अपने पति सुदामा भुईयां के लापता होने की जानकारी सतबरवा थाना को दी थी. दोनों परिवारों के दावे के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

पूरे मामले में छानबीन की जा रही है. चियांकी के परिवार ने चेहरा जबकि सतबरवा के परिवार ने कपड़े देखकर दावा किया है. सतबरवा का परिवार कुछ दिन पहले थाना आया था. पुलिस मामले में डीएनए टेस्ट का भी सहारा ले सकती है: उत्तम कुमार राय, थाना प्रभारी, लेस्लीगंज

