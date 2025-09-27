ETV Bharat / state

फरीदाबाद में दो जगहों पर मुठभेड़, पैर में गोली लगने से चार कुख्यात बदमाश घायल, सब-इंस्पेक्टर को भी लगी गोली

फरीदाबाद: अपरधियों पर हरियाणा पुलिस की धरपकड़ जारी है. इसी कड़ी में आज फरीदाबाद क्राइम ब्रांच सेक्टर 30 की टीम ने बड़खल-पाली रोड पर एनकाउंटर के दौरान एक कुख्यात बदमाश कमल भड़ाना और उसके साथी गोलू को धर दबोचा. पुलिस को सूचना मिली थी कि कमल सैनिक कॉलोनी के पास से गुजरने वाला है. मौके पर पहुंची टीम ने बदमाशों को घेरने की कोशिश की, लेकिन दोनों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी.

फरीदाबाद में एनकाउंटर: फरीदाबाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गैंगस्टर कमल भड़ाना के पैर में गोली लगी. जिसके बाद पुलिस ने उसे काबू किया. पुलिस को कमल भड़ाना के पास से दो पिस्टल, तीन देसी कट्टे, एक मैगजीन और चार जिंदा कारतूस बरामद हुए. फिलहाल उसे इलाज के लिए सफदरजंग अस्पताल दिल्ली भेजा गया है. बता दें कि शनिवार को फरीदाबाद में दो जगह मुठभेड़ हुई. पहली बड़खल पाली रोड पर दूसरी सूरजकुंड रोड पर.

फरीदाबाद में दो जगहों पर मुठभेड़, पैर में गोली लगने से चार कुख्यात बदमाश घायल (Etv Bharat)

सूरजकुंड रोड पर भी चली गोलियां: फरीदाबाद क्राइम ब्रांच सेक्टर 30 की टीम को एक और सूचना मिली कि बदमाश शशिकांत उर्फ छिद्दा अपने साथी रोहित के साथ सूरजकुंड रोड से होकर गुजरेगा. पुलिस ने वहां भी जाल बिछाया. सुबह करीब 4 बजे दोनों को पकड़ने की कोशिश हुई, लेकिन बदमाशों ने फिर से गोली चला दी. जवाबी फायरिंग में शशिकांत के पैर में गोली लगी और रोहित को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने उनके पास से दो पिस्टल बरामद की हैं. घायल शशिकांत को बीके अस्पताल से दिल्ली रेफर किया गया है.