फरीदाबाद में दो जगहों पर मुठभेड़, पैर में गोली लगने से चार कुख्यात बदमाश घायल, सब-इंस्पेक्टर को भी लगी गोली
फरीदाबाद में दो एनकाउंटर, चार बदमाश गिरफ्तार, दो घायल, एक सब-इंस्पेक्टर को भी लगी गोली. पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार बरामद किए.
Published : September 27, 2025 at 9:51 AM IST
फरीदाबाद: अपरधियों पर हरियाणा पुलिस की धरपकड़ जारी है. इसी कड़ी में आज फरीदाबाद क्राइम ब्रांच सेक्टर 30 की टीम ने बड़खल-पाली रोड पर एनकाउंटर के दौरान एक कुख्यात बदमाश कमल भड़ाना और उसके साथी गोलू को धर दबोचा. पुलिस को सूचना मिली थी कि कमल सैनिक कॉलोनी के पास से गुजरने वाला है. मौके पर पहुंची टीम ने बदमाशों को घेरने की कोशिश की, लेकिन दोनों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी.
फरीदाबाद में एनकाउंटर: फरीदाबाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गैंगस्टर कमल भड़ाना के पैर में गोली लगी. जिसके बाद पुलिस ने उसे काबू किया. पुलिस को कमल भड़ाना के पास से दो पिस्टल, तीन देसी कट्टे, एक मैगजीन और चार जिंदा कारतूस बरामद हुए. फिलहाल उसे इलाज के लिए सफदरजंग अस्पताल दिल्ली भेजा गया है. बता दें कि शनिवार को फरीदाबाद में दो जगह मुठभेड़ हुई. पहली बड़खल पाली रोड पर दूसरी सूरजकुंड रोड पर.
सूरजकुंड रोड पर भी चली गोलियां: फरीदाबाद क्राइम ब्रांच सेक्टर 30 की टीम को एक और सूचना मिली कि बदमाश शशिकांत उर्फ छिद्दा अपने साथी रोहित के साथ सूरजकुंड रोड से होकर गुजरेगा. पुलिस ने वहां भी जाल बिछाया. सुबह करीब 4 बजे दोनों को पकड़ने की कोशिश हुई, लेकिन बदमाशों ने फिर से गोली चला दी. जवाबी फायरिंग में शशिकांत के पैर में गोली लगी और रोहित को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने उनके पास से दो पिस्टल बरामद की हैं. घायल शशिकांत को बीके अस्पताल से दिल्ली रेफर किया गया है.
सब-इंस्पेक्टर को भी लगी गोली: इस पूरी कार्रवाई के दौरान एक सब-इंस्पेक्टर विजय कुमार को भी गोली लगी. गनीमत यह रही कि वह बुलेटप्रूफ जैकेट पहने हुए थे, जिससे गोली जैकेट में ही फंस गई और वह सुरक्षित बच गए. पुलिस की इस तत्परता से बड़ी वारदात टल गई और चार अपराधियों को काबू में किया जा सका.
क्राइम ब्रांच कर रही है मामले की गहराई से जांच: क्राइम ब्रांच सेक्टर 30 के इंचार्ज अनिल कुमार के अनुसार "इन दोनों मुठभेड़ों में चार बदमाश पकड़े गए हैं, जिनमें दो घायल हुए हैं. यह सभी एक ही गिरोह के सदस्य हैं. पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए हैं. फिलहाल दोनों घायलों का इलाज दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में चल रहा है. पुलिस अब इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है."
