Published : May 7, 2025 at 8:44 PM IST | Updated : May 7, 2025 at 9:01 PM IST

देहरादून: नगर निगम परिसर में स्थित रिकॉर्ड रूम के ताले टूटने के मामले में पर बड़ा एक्शन हुआ है. मामले में नगर आयुक्त ने रिकॉर्ड प्रभारी और चौकीदार को निलंबित कर दिया है. साथ ही नगर निगम की ओर से अज्ञात लोगों के खिलाफ नगर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराते हुए मुकदमा दर्ज कराया गया है. बताया जा रहा है कि देहरादून नगर निगम के रिकॉर्ड रूम में रखे सभी जमीनों और संपत्तियों के रिकॉर्ड सुरक्षित हैं. अनुमान लगाया जा रहा है लोगों ने इनके साथ छेड़छाड़ की है. वहीं, नगर निगम की मानें तो सभी रिकॉर्ड डिजिटलाइज है. जल्द ही जिस फाइल में छेड़छाड़ की गई, उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी. रिकॉर्ड रूम के ताले टूटने पर दो कर्मचारियों पर गिरी गाज (वीडियो- ETV Bharat)

