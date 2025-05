ETV Bharat / state

शौचालय की टंकी बनी काल, दम घुटने से दो की दर्दनाक मौत, कई की हालत नाजुक - TWO DIED OF SUFFOCATION IN KATIHAR

कटिहार: बिहार के कटिहार जिले के कोढ़ा थाना क्षेत्र के रौनिया गांव में शौचालय की टंकी के सेंटरिंग खोलने के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया. दम घुटने से दो लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोगों की स्थिति गंभीर है. मृतकों में एक मजदूर के साथ गृहस्वामी का पुत्र भी शामिल है, जो मजदूरों के काम में मदद कर रहा था. काम के दौरान हुआ बड़ा हादसा: गृहस्वामी लक्ष्मी महतो के घर पर चार शौचालय टंकियों के सेंटरिंग खोलने का काम चल रहा था. तीन टंकियों को सुरक्षित तरीके से खोल लिया गया था, लेकिन जैसे ही चौथी टंकी की सेंटरिंग खोलने का प्रयास हुआ, उसमें एक-एक कर चार मजदूर और गृहस्वामी का पुत्र बेहोश हो गए. टंकी के अंदर जहरीली गैस की आशंका जताई जा रही है, जिससे दम घुटने की स्थिति बन गई. कटिहार में दम घुटने से मौत (ETV Bharat) जेसीबी से निकाले गए लोग: स्थानीय लोगों ने तुरंत सहायता की और जेसीबी मशीन की मदद से सभी बेहोश लोगों को टंकी से बाहर निकाला गया. हालांकि, मजदूर और गृहस्वामी के पुत्र मनोज महतो को नहीं बचाया जा सका और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई है. अन्य तीन मजदूरों को गंभीर हालत में कोढ़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है. तीन की स्थिति नाजुक: चिकित्सकों ने घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया है. हादसे के बाद मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया है. फिलहाल स्थानीय प्रशासन और ग्रामीणों ने तुरंत राहत कार्य में मदद की है. क्या कहते हैं मुखिया प्रतिनिधि: स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि विजय सिंह कुशवाहा ने भी हादसे की पुष्टि करते हुए उचित कार्रवाई की मांग की है. प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि जो भी विधिसम्मत कार्रवाई बनती है, वह की जाएगी.

