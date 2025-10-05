ETV Bharat / state

रांची-पटना रोड पर ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार दो युवकों की मौत, अनियंत्रित होकर नाले में पलटा वाहन

कोडरमा: रांची-पटना रोड एनएच 20 पर होली फैमिली हास्पिटल के पास ट्रक की चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि दूसरे युवक ने सदर अस्पताल में इलाज के क्रम में दम तोड़ दिया.

दोनों युवकों की हुई मौत

जानकारी के अनुसार शनिवार शाम एक ट्रक कोडरमा से झुमरीतिलैया की ओर जा रहा था, जबकि विपरीत दिशा से एक मोटरसाइकिल पर सवार दो युवक कोडरमा की ओर जा रहे थे. इस दौरान होली फैमिली हॉस्पिटल के पास ट्रक ने बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया. जिससे बाइक पर बैठे सतगावां निवासी प्रवीण कुमार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चला रहे अरविंद कुमार को गंभीर अवस्था में सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के क्रम में उसकी भी मौत हो गई.

सड़क हादसे में दो की मौत (Etv Bharat)

ट्रक चालक और उपचालक फरार

बता दें कि बाइक चला रहे युवक ने हेलमेट पहन रखी थी, इसलिए उसके सिर में ज्यादा चोटें नहीं आईं, लेकिन शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोट के कारण इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई. इधर, घटना को अंजाम देने के बाद ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे नाले में जा गिरा.