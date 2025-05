ETV Bharat / state

यूपी के अलग-अलग जिलों में सात लोगों की मौत; सड़क हादसे, करंट की चपेट में आने और नहर में डूबने से गई जान - MIRZAPUR NEWS

मिर्जापुर में मौके पर मौजूद भीड़ ( Photo credit: ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 27, 2025 at 6:38 PM IST | Updated : May 27, 2025 at 7:06 PM IST 6 Min Read

मिर्जापुर/बहराइच/एटा : यूपी के अलग-अलग जिलों में दर्दनाक हादसों में करीब सात लोगों की मौत हो गई. मिर्जापुर के अदलहाट थाना क्षेत्र के कोलना गांव में नहर में डूबने से दो चचेरे भाइयों की मौत हो गई. बहराइच में सफाईकर्मी का शव मिलने से हड़कंप मच गया, वहीं करंट की चपेट में आने से एक महिला और एक युवक की मौत हो गई. मिर्जापुर में विंध्याचल दर्शन करने जा रहे चार युवकों को ट्रैक्टर ने रौंद दिया, हादसे में दो लोगों की मौत हो गई. एटा जिले के मिरहची थाना क्षेत्र के दतेई गांव में मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मिर्जापुर में नहर में डूबने से दो युवकों की मौत (Photo credit: ETV Bharat) मिर्जापुर में दो युवकों की नहर में डूबने से मौत : मिर्जापुर अदलहाट थाना क्षेत्र के कोलना गांव के पास मंगलवार को भीषण हादसा हो गया. तेज रफ्तार बाइक सवार दो युवक अनियंत्रित होकर नहर में गिर गए. दोनों युवकों की डूबने से दोनों की मौत हो गई. अदलहाट थाना क्षेत्र के नेवादा गांव के रहने वाले करन भारती और जय कुमार दोनों चचेरे भाई थे. करन मजदूरी और जय कुमार शादी में मंडप सजाने का काम करता था. दोनों सोमवार की सुबह इमिलियाचट्टी जाने के लिए घर से निकले थे. चुनार क्षेत्राधिकारी मंजरी राव ने बताया कि बाइक सवार अदलहाट से अपने घर जा रहे थे. नेवादा पुल के पास बाइक अनियंत्रित होने से नहर में गिर जाने से गहरे पानी में डूबने से दोनों की मौत हो गई है. शव को कब्जे में लेकर जांच की जा रही है.





मिर्जापुर में सड़क हादसे में दौ की मौत (Photo credit: ETV Bharat)

Last Updated : May 27, 2025 at 7:06 PM IST