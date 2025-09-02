जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने साल 2012 में ऑल इंडिया बार एग्जाम पास कर वकालत कर रहे वकील को अब इस परीक्षा के अनुतीर्ण अधिवक्ताओं में शामिल करने पर बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के सचिव को 9 सितंबर को तलब किया है. अदालत ने कहा कि सचिव निजी रूप या वीसी के जरिए पेश होकर प्रकरण से अवगत कराए. अदालत ने संबंधित रिकॉर्ड भी मंगाया और बार कौंसिल ऑफ इंडिया से भी जवाब मांगा. उधर, अन्य मामले में हाईकोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को 11 सितंबर तक बकाया भुगतान कर दस्तावेज कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए.

जस्टिस समीर जैन ने ऑल इंडिया बार एग्जाम मामले में भागीरथ की याचिका पर आदेश सुनाया. इस याचिका में अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा और अक्षय शर्मा ने अदालत को बताया कि बीसीआर ने साल 2012 में याचिकाकर्ता का नामांकन पर स्थायी वकालत के लिए उसे प्रमाण पत्र जारी किया. वहीं, बार कौंसिल ऑफ इंडिया ने 2010 के नियमों को लागू करते हुए साल 2012 में ऑल इंडिया बार एग्जाम लिया. इसमें याचिकाकर्ता पास हो गया. याचिकाकर्ता ने बीसीआई से प्रैक्टिस प्रमाण पत्र मांगा. इस पर कौंसिल ने उससे ढाई हजार रुपए शुल्क लिया.

पढ़ें:राजस्थान हाईकोर्ट के दो फैसले: NEET UG-2025 में ओबीसी नॉन-क्रीमी लेयर को लाभ और अतिक्रमण की जांच के आदेश - NEET UG 2025

ये दिए तर्क: याचिका में कहा गया कि बार कौंसिल ऑफ राजस्थान ने एक सूची जारी कर ऑल इंडिया बार एग्जाम पास नहीं करने वाले वकीलों को प्रैक्टिस प्रमाण पत्र जारी करने से इनकार कर दिया. इस सूची में याचिकाकर्ता का नाम भी था, जबकि वह पूर्व में ही यह परीक्षा पास कर चुका. याचिका में कहा कि इसकी शिकायत बार कौंसिल ऑफ इंडिया में करने पर उसे सूचित किया गया कि ऑल इंडिया बार एग्जाम में फेल हुआ था. इसे चुनौती देते कहा गया कि उसे पहले पास बताया और प्रमाण पत्र जारी करने के बदले फीस भी ले ली. इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने बीसीआर सचिव को तलब किया.

भुगतान नहीं करने पर जताई नाराजगी: हाईकोर्ट ने एक अन्य प्रकरण में अदालती आदेश के बावजूद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को बकाया भुगतान नहीं करने पर नाराजगी जताई. अदालत ने कहा कि 11 सितंबर को याचिकाकर्ता को बकाया भुगतान करने का दस्तावेजी साक्ष्य अदालत में पेश किया जाए. ऐसा नहीं करने पर अदालत ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और निदेशक को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के निर्देश दिए. जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने गुलाब सिंह की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए.

नियमित नियुक्ति का हवाला: सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता कपिल प्रकाश माथुर ने बताया कि अदालती आदेश की पालना में वित्त विभाग से स्वीकृति लेकर याचिकाकर्ता को 1 अप्रैल, 1997 से सेवा में नियमितीकरण का लाभ दिया गया. वहीं, याचिकाकर्ता ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियमित नियुक्ति भी प्राप्त कर ली. इसके अलावा याचिकाकर्ता को दी जाने वाले बकाया राशि का भुगतान दो सप्ताह में कर दिया जाएगा. इस पर अदालत ने सुनवाई 11 सितंबर को तय करते हुए भुगतान का साक्ष्य देने और राशि अदा नहीं करने की सूरत में दोनों अधिकारियों को हाजिर होने को कहा. अवमानना याचिका में अधिवक्ता अजय गुप्ता ने बताया कि अदालत ने याचिकाकर्ता को साल 1997 से नियमितीकरण का लाभ देते हुए बकाया देने को कहा था. विभाग ने आदेश की पालना नहीं की. ऐसे में अदालती आदेश की अवहेलना करने वाले अफसरों को दंडित किया जाए और अदालती आदेश की पालना सुनिश्चित की जाए.