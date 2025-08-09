गौरेला पेंड्रा मरवाही: गौरेला ब्लॉक के वनांचल ग्राम में उल्टी दस्त (डायरिया) से हुई 2 मौतों पर स्वास्थ्य मंत्री नया बयान सामने आया है. पहले स्वास्थ्य मंत्री ने दोनों मौतों को सामान्य मौत बताया था. अब स्वास्थ्य मंत्री ने दोनों मृतकों के परिजनों को 25 पच्चीस हजार की मुआवजा राशि देने की घोषणा की है. स्वास्थ्य मंत्री ने माना कि दोनों मौतें डायरिया की वजह से हुई हैं.

जीपीएम में डायरिया से 2 मौत: दरअसल गौरेला ब्लॉक के वनांचल ग्राम साल्हेघोरी के छिंदपानी इलाके में उल्टी दस्त की वजह से कई लोग बीमार थे. उल्टी दस्त से परेशान दो लोगों की जान भी बीते दिनों चली गई. शुरुआत में स्वास्थ्य मंत्री ने इन दोनों मौतों को सामान्य मौत बताया. बाद में स्वास्थ्य विभाग ने श्याम बिहारी जायसवाल को बताया कि दोनों मौतों की वजह डायरिया ही है. स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी गई जानकारी के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने भी माना कि दोनों मौत डायरिया की वजह से हुई है.

स्वास्थ्य मंत्री ने किया जिला अस्पताल का दौरा (ETV Bharat)

जिला अस्पताल पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल: स्वास्थ्य मंत्री ने डायरिया से हुई मौतों पर संज्ञान लेते हुए पीड़ित परिवारों को 25 पच्चीस हजार की आर्थिक मदद देने के ऐलान किया. स्वास्थ्य मंत्री शुक्रवार को जिला अस्पताल भी पहुंचे. अस्पताल के डॉक्टरों और वहां भर्ती मरीजों से मुलाकात की. स्वास्थ्य मंत्री ने मरीजों से अस्पताल में मिल रही सुविधाओं पर भी बात की.

साल्हेघोरी पंचायत का छिंदपानी गांव: दरअसल साल्हेघोरी पंचायत के छिंदपानी गांव में पिछले कुछ दिनों से डायरिया का प्रकोप फैलने से कई ग्रामीण बीमार हैं, जिनका इलाज जिला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और गांव में जारी है. वहीं छिंदपानी गांव के रहने वाले रज्जू बैगा की डायरिया से मौत हो गई और उसका भाई प्यारे लाल बैगा का इलाज अब भी जिला अस्पताल में चल रहा है. जबकि पास के गांव गुम्माटोला में रहने वाले राय सिंह जब छिंदपानी गांव के पास स्थित एक मंदिर अपने दोस्तों के साथ गया हुआ था और वापसी में छिंदपानी गांव के पास एक कुए का पानी पी लिया जिसके बाद उसके अन्य साथी बीमार हो गए जिनका इलाज जारी है. वहीं इलाज के दौरान राय सिंह की दो दिन बाद मौत हो गई.

डायरिया की पहचान कैसे करें