Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

जीपीएम में डायरिया से 2 मौतों की पुष्टि, स्वास्थ्य मंत्री ने किया जिला अस्पताल का दौरा - TWO DEATHS DUE TO DIARRHEA

पीड़ित परिवार को मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने 25 हजार की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया.

TWO DEATHS DUE TO DIARRHEA
स्वास्थ्य मंत्री ने किया जिला अस्पताल का दौरा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 9, 2025 at 4:30 PM IST

3 Min Read

गौरेला पेंड्रा मरवाही: गौरेला ब्लॉक के वनांचल ग्राम में उल्टी दस्त (डायरिया) से हुई 2 मौतों पर स्वास्थ्य मंत्री नया बयान सामने आया है. पहले स्वास्थ्य मंत्री ने दोनों मौतों को सामान्य मौत बताया था. अब स्वास्थ्य मंत्री ने दोनों मृतकों के परिजनों को 25 पच्चीस हजार की मुआवजा राशि देने की घोषणा की है. स्वास्थ्य मंत्री ने माना कि दोनों मौतें डायरिया की वजह से हुई हैं.

जीपीएम में डायरिया से 2 मौत: दरअसल गौरेला ब्लॉक के वनांचल ग्राम साल्हेघोरी के छिंदपानी इलाके में उल्टी दस्त की वजह से कई लोग बीमार थे. उल्टी दस्त से परेशान दो लोगों की जान भी बीते दिनों चली गई. शुरुआत में स्वास्थ्य मंत्री ने इन दोनों मौतों को सामान्य मौत बताया. बाद में स्वास्थ्य विभाग ने श्याम बिहारी जायसवाल को बताया कि दोनों मौतों की वजह डायरिया ही है. स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी गई जानकारी के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने भी माना कि दोनों मौत डायरिया की वजह से हुई है.

स्वास्थ्य मंत्री ने किया जिला अस्पताल का दौरा (ETV Bharat)

जिला अस्पताल पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल: स्वास्थ्य मंत्री ने डायरिया से हुई मौतों पर संज्ञान लेते हुए पीड़ित परिवारों को 25 पच्चीस हजार की आर्थिक मदद देने के ऐलान किया. स्वास्थ्य मंत्री शुक्रवार को जिला अस्पताल भी पहुंचे. अस्पताल के डॉक्टरों और वहां भर्ती मरीजों से मुलाकात की. स्वास्थ्य मंत्री ने मरीजों से अस्पताल में मिल रही सुविधाओं पर भी बात की.

साल्हेघोरी पंचायत का छिंदपानी गांव: दरअसल साल्हेघोरी पंचायत के छिंदपानी गांव में पिछले कुछ दिनों से डायरिया का प्रकोप फैलने से कई ग्रामीण बीमार हैं, जिनका इलाज जिला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और गांव में जारी है. वहीं छिंदपानी गांव के रहने वाले रज्जू बैगा की डायरिया से मौत हो गई और उसका भाई प्यारे लाल बैगा का इलाज अब भी जिला अस्पताल में चल रहा है. जबकि पास के गांव गुम्माटोला में रहने वाले राय सिंह जब छिंदपानी गांव के पास स्थित एक मंदिर अपने दोस्तों के साथ गया हुआ था और वापसी में छिंदपानी गांव के पास एक कुए का पानी पी लिया जिसके बाद उसके अन्य साथी बीमार हो गए जिनका इलाज जारी है. वहीं इलाज के दौरान राय सिंह की दो दिन बाद मौत हो गई.

डायरिया की पहचान कैसे करें

  • बार बार मोशन होना
  • पेट में ऐंठन के साथ दर्द होना
  • पेट फूलना और गैस बनना
  • मतली या उल्टी जैसा महसूस होना
  • बुखार आना
  • शरीर में पानी की कमी होना.
डायरिया की चपेट में आया GPM जिले का गांव, 2 लोगों की मौत, हर घर में मरीज
संक्रमण फैलने के बाद गांव में लगा मेडिकल कैंप, 5 लोग बीमार; डायरिया को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट
दुर्ग में डायरिया का प्रकोप, तरीघाट में 15 मरीज मिले, अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग

गौरेला पेंड्रा मरवाही: गौरेला ब्लॉक के वनांचल ग्राम में उल्टी दस्त (डायरिया) से हुई 2 मौतों पर स्वास्थ्य मंत्री नया बयान सामने आया है. पहले स्वास्थ्य मंत्री ने दोनों मौतों को सामान्य मौत बताया था. अब स्वास्थ्य मंत्री ने दोनों मृतकों के परिजनों को 25 पच्चीस हजार की मुआवजा राशि देने की घोषणा की है. स्वास्थ्य मंत्री ने माना कि दोनों मौतें डायरिया की वजह से हुई हैं.

जीपीएम में डायरिया से 2 मौत: दरअसल गौरेला ब्लॉक के वनांचल ग्राम साल्हेघोरी के छिंदपानी इलाके में उल्टी दस्त की वजह से कई लोग बीमार थे. उल्टी दस्त से परेशान दो लोगों की जान भी बीते दिनों चली गई. शुरुआत में स्वास्थ्य मंत्री ने इन दोनों मौतों को सामान्य मौत बताया. बाद में स्वास्थ्य विभाग ने श्याम बिहारी जायसवाल को बताया कि दोनों मौतों की वजह डायरिया ही है. स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी गई जानकारी के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने भी माना कि दोनों मौत डायरिया की वजह से हुई है.

स्वास्थ्य मंत्री ने किया जिला अस्पताल का दौरा (ETV Bharat)

जिला अस्पताल पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल: स्वास्थ्य मंत्री ने डायरिया से हुई मौतों पर संज्ञान लेते हुए पीड़ित परिवारों को 25 पच्चीस हजार की आर्थिक मदद देने के ऐलान किया. स्वास्थ्य मंत्री शुक्रवार को जिला अस्पताल भी पहुंचे. अस्पताल के डॉक्टरों और वहां भर्ती मरीजों से मुलाकात की. स्वास्थ्य मंत्री ने मरीजों से अस्पताल में मिल रही सुविधाओं पर भी बात की.

साल्हेघोरी पंचायत का छिंदपानी गांव: दरअसल साल्हेघोरी पंचायत के छिंदपानी गांव में पिछले कुछ दिनों से डायरिया का प्रकोप फैलने से कई ग्रामीण बीमार हैं, जिनका इलाज जिला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और गांव में जारी है. वहीं छिंदपानी गांव के रहने वाले रज्जू बैगा की डायरिया से मौत हो गई और उसका भाई प्यारे लाल बैगा का इलाज अब भी जिला अस्पताल में चल रहा है. जबकि पास के गांव गुम्माटोला में रहने वाले राय सिंह जब छिंदपानी गांव के पास स्थित एक मंदिर अपने दोस्तों के साथ गया हुआ था और वापसी में छिंदपानी गांव के पास एक कुए का पानी पी लिया जिसके बाद उसके अन्य साथी बीमार हो गए जिनका इलाज जारी है. वहीं इलाज के दौरान राय सिंह की दो दिन बाद मौत हो गई.

डायरिया की पहचान कैसे करें

  • बार बार मोशन होना
  • पेट में ऐंठन के साथ दर्द होना
  • पेट फूलना और गैस बनना
  • मतली या उल्टी जैसा महसूस होना
  • बुखार आना
  • शरीर में पानी की कमी होना.
डायरिया की चपेट में आया GPM जिले का गांव, 2 लोगों की मौत, हर घर में मरीज
संक्रमण फैलने के बाद गांव में लगा मेडिकल कैंप, 5 लोग बीमार; डायरिया को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट
दुर्ग में डायरिया का प्रकोप, तरीघाट में 15 मरीज मिले, अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग

For All Latest Updates

TAGGED:

DIARRHEA IN GPMGAURELA PENDRA MARWAHIHEALTH MINISTERDISTRICT HOSPITALTWO DEATHS DUE TO DIARRHEA

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

78 साल से सड़क का इंतजार, पगडंडी पर टिकी है जीवन की डोर, देखिए डुवाल गांव का दर्द

अबूझमाड़ का कोड़तामरका गांव, जहां ना सड़क है, ना स्कूल, ना डॉक्टर, फिर भी खड़ी है एक आत्मनिर्भर बस्ती

सरगुजा के ट्राइबल बेल्ट में पीरियड्स पर चर्चा, पैडवुमन की मुहिम से महिलाओं की सेहत और आर्थिक स्थिति सुधरी

छत्तीसगढ़ की 'सूपा आर्ट' का विस्तार न्यूजीलैंड तक, कोरबा ने दी नयी पहचान; देखिए कमाल की चित्रकारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.