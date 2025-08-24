ETV Bharat / state

भारी बरसात से गिरा मकान, मलबे में दबे दो मजदूरों की मौत, बनास नदी में बहने से बचे दो छात्र - TWO DEAD IN HOUSE COLLAPSE

डीडवाना में मकान गिरने से दो मजदूरों की दबने से मौत हो गई. सिरोही जिले की बनास नदी में बहने से बचे दो छात्र.

मकान गिरने से दो की मौत
मकान गिरने से दो की मौत (ETV Bharat Didwana)
डीडवाना/सिरोही : जिले के कोलिया गांव के पहाड़ी क्षेत्र में भारी बारिश से रविवार तड़के एक मकान ढह गया, जिसमें दो मजदूर दब गए. दोनों मजदूर नाबालिग थे और पहाड़ी क्षेत्र में संचालित क्रेशर फैक्ट्री में काम करते थे. हादसे के बाद साथी मजदूरों ने मिलकर दोनों मजदूरों को मलबे से बाहर निकाला और उन्हें बांगड़ राजकीय जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया.

एसपी ऋचा तोमर ने बताया कि सूचना मिलने पर डीडवाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया. साथ ही मृतकों के परिजनों को भी सूचना दी. मृतकों की पहचान हो गई है. दोनों ही बारां जिले के छबड़ा के रहने वाले थे और कोलिया प्रेशर फैक्ट्री में मजदूरी का काम करते थे. फिलहाल, पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है.

बनास नदी में बहने से बचे दो छात्र : सिरोही जिले के आबूरोड शहर थाने क्षेत्र में रविवार को बड़ा हादसा टल गया, जब दो छात्र बनास नदी में बहाव के बीच फंस गए. शहर थाने के एसआई भगवानाराम ने बताया कि सुबह करीब 10.45 बजे लोगों ने बनास नदी में दो बच्चों के बहने की सूचना सबसे पहले नगरपालिका अध्यक्ष मगनदान चारण को दी. अध्यक्ष ने तुरंत मामले की गंभीरता को समझते हुए करीब 11 बजे पुलिस को कॉल किया. सूचना मिलते ही पुलिस दल मौके पर पहुंचा और रेस्क्यू कार्य शुरू किया.

बनास नदी में बहने से बचे दो छात्र (ETV Bharat Sirohi)

करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले सियावा निवासी छात्र सुरेश कुमार को 11.30 बजे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. इसके साथ नदी में फंसे 10वीं कक्षा के छात्र भरत कुमार को निकालने में अधिक समय लगा. भरत नदी के बीच एक बड़े पत्थर पर करीब एक घंटे से ज्यादा समय तक बैठा रहा और चारों ओर तेज बहाव के कारण डरा-सहमा नजर आ रहा था.

