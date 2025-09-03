ETV Bharat / state

गढ़वा के धुरकी प्रखंड में डायरिया से दो की मौत, स्वास्थ्य विभाग बोला- नियंत्रण में स्थिति - TWO DEAD DUE TO DIARRHEA

गढ़वा के धुरकी प्रखंड में डायरिया की चपेट में आने से दो लोगों की मौत हो गई. जबकि आठ लोग डायरिया से ग्रस्त है.

diarrhea outbreak in Garhwa
धुरकी प्रखंड में स्वास्थ्य विभाग का कैंप (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 3, 2025 at 4:21 PM IST

2 Min Read

गढ़वा: झारखंड के गढ़वा जिले के धुरकी प्रखंड में डायरिया का कहर देखने को मिल रहा है. यहां डायरिया के प्रकोप से अब तक दो लोगों की मौत हो चुकी है. इसके साथ ही कई लोग डायरिया जैसी खतरनाक बीमारी से ग्रसित हैं. स्वास्थ्य विभाग ने डायरिया को नियंत्रित करने के लिए कैंप गांव में लगाया है. कैंप में डायरिया प्रभावित लोगों का इलाज चल रहा है और स्थिति नियंत्रण में है.

डायरिया से एक ही परिवार के दो लोगों की मौत

दरअसल धुरकी में डायरिया के कहर से एक ही परिवार के दो सदस्य की मौत हो चुकी है. इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है. धुरकी प्रखंड मुख्यालय से एक किलोमीटर दूर स्थित कोरवा टोला में पीड़ित कोरवा परिवार के लोग रहते हैं. उसी टोला में रहने वाले अनिल कोरवा के एक बच्चे की डायरिया से मौत हो गई. जब पति पत्नी बच्चे का अंतिम संस्कार कर घर की ओर लौट रहे थे तभी अचानक दोनों की तबीयत बिगड़ गई.

धुरकी प्रखंड में डायरिया से दो की मौत, आठ ग्रसित (Etv Bharat)

जिसके बाद आनन फानन में धुरकी उप स्वास्थ्य केंद्र टीम मौके पर पहुंची और इलाज शुरू किया. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए दोनों को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया. इलाज के दौरान अनिल कोरवा की पत्नी की भी मौत हो गई.

डायरिया को लेकर गांव में दहशत

धुरकी प्रखंड में डायरिया से एक ही परिवार के दो सदस्यों की मौत से ग्रामीण दहशत में हैं, जबकि कई लोग अभी भी डायरिया से ग्रसित हैं. उनका इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है. वहीं स्वास्थ्य विभाग, गांव में कैंप लगाकर डायरिया से पीड़ित लोगों का चेकअप कर रहा है.

धुरकी में कोरवा टोला में डायरिया का प्रकोप है, जिसमें दो की मौत हो चुकी है. एक की मौत तो ग्रामीण क्षेत्रों के डॉक्टरों द्वारा इलाज के दौरान हुई थी, जबकि दूसरी मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हुई है. गांव में स्वास्थ्य टीम सक्रिय है और स्थिति नियंत्रण में है. आठ लोग डायरिया से ग्रसित थे, जिनकी स्थिति अभी नियंत्रण में है: डॉ. जॉन एफ कैनेडी, सिविल सर्जन

ये भी पढ़ें: धनबाद में डायरिया से मौत के बाद जगा स्वास्थ्य महकमा, शुक्रवार से चलेगा जागरुकता अभियान

दुमका के बेदिया गांव में 10 दिन में 4 की मौत, मेडिकल टीम ने किया दौरा

रांची के तमाड़ में डायरिया का प्रकोप! 2 महिलाओं की मौत, 3 को किया गया रिम्स रेफर

गढ़वा: झारखंड के गढ़वा जिले के धुरकी प्रखंड में डायरिया का कहर देखने को मिल रहा है. यहां डायरिया के प्रकोप से अब तक दो लोगों की मौत हो चुकी है. इसके साथ ही कई लोग डायरिया जैसी खतरनाक बीमारी से ग्रसित हैं. स्वास्थ्य विभाग ने डायरिया को नियंत्रित करने के लिए कैंप गांव में लगाया है. कैंप में डायरिया प्रभावित लोगों का इलाज चल रहा है और स्थिति नियंत्रण में है.

डायरिया से एक ही परिवार के दो लोगों की मौत

दरअसल धुरकी में डायरिया के कहर से एक ही परिवार के दो सदस्य की मौत हो चुकी है. इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है. धुरकी प्रखंड मुख्यालय से एक किलोमीटर दूर स्थित कोरवा टोला में पीड़ित कोरवा परिवार के लोग रहते हैं. उसी टोला में रहने वाले अनिल कोरवा के एक बच्चे की डायरिया से मौत हो गई. जब पति पत्नी बच्चे का अंतिम संस्कार कर घर की ओर लौट रहे थे तभी अचानक दोनों की तबीयत बिगड़ गई.

धुरकी प्रखंड में डायरिया से दो की मौत, आठ ग्रसित (Etv Bharat)

जिसके बाद आनन फानन में धुरकी उप स्वास्थ्य केंद्र टीम मौके पर पहुंची और इलाज शुरू किया. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए दोनों को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया. इलाज के दौरान अनिल कोरवा की पत्नी की भी मौत हो गई.

डायरिया को लेकर गांव में दहशत

धुरकी प्रखंड में डायरिया से एक ही परिवार के दो सदस्यों की मौत से ग्रामीण दहशत में हैं, जबकि कई लोग अभी भी डायरिया से ग्रसित हैं. उनका इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है. वहीं स्वास्थ्य विभाग, गांव में कैंप लगाकर डायरिया से पीड़ित लोगों का चेकअप कर रहा है.

धुरकी में कोरवा टोला में डायरिया का प्रकोप है, जिसमें दो की मौत हो चुकी है. एक की मौत तो ग्रामीण क्षेत्रों के डॉक्टरों द्वारा इलाज के दौरान हुई थी, जबकि दूसरी मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हुई है. गांव में स्वास्थ्य टीम सक्रिय है और स्थिति नियंत्रण में है. आठ लोग डायरिया से ग्रसित थे, जिनकी स्थिति अभी नियंत्रण में है: डॉ. जॉन एफ कैनेडी, सिविल सर्जन

ये भी पढ़ें: धनबाद में डायरिया से मौत के बाद जगा स्वास्थ्य महकमा, शुक्रवार से चलेगा जागरुकता अभियान

दुमका के बेदिया गांव में 10 दिन में 4 की मौत, मेडिकल टीम ने किया दौरा

रांची के तमाड़ में डायरिया का प्रकोप! 2 महिलाओं की मौत, 3 को किया गया रिम्स रेफर

For All Latest Updates

TAGGED:

गढ़वा में डायरिया से दो की मौतDIARRHEA OUTBREAK IN GARHWADIARRHEA OUTBREAK IN JHARKHANDगढ़वा में डायरिया का प्रकोपTWO DEAD DUE TO DIARRHEA

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.