ETV Bharat / state

BJP के 25-30 विधायकों का कट सकता है टिकट, 2 दिवसीय चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में लगेगी मुहर!

मुश्किल में राघवेंद्र प्रताप और भागीरथी देवी: इसके अलावे बड़हरा से विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह 73 साल के हो चुके हैं और राष्ट्रीय जनता दल से बीजेपी में आए हैं. रामनगर विधायक भागीरथी देवी भी 71 साल की हो चुकी हैं. पार्टी के नीतिगत फैसले पर इनका राजनीतिक भविष्य निर्भर है.

नंद किशोर यादव पर टिकी सबकी निगाहें: 7 बार विधायक रह चुके नंदकिशोर यादव 71 साल के हो चुके हैं और उन पर भी सबकी निगाहें टिकी है. नंदकिशोर चुनाव समिति के सदस्य भी हैं. वहीं, बांका से विधायक राम नारायण मंडल भी बाउंड्री लाइन पर हैं और ये 72 साल के हो चुके हैं. वह अति पिछड़ा समाज से आते हैं और बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं.

अमरेंद्र प्रताप और सीएन गुप्ता पर भी तलवार: वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे विधायक हैं, जो 70 की उम्र पार कर चुके हैं. वैसे विधायकों के भविष्य पर भी चुनाव समिति चर्चा करेगी. पूर्व कृषि मंत्री और आरा से विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह 77 साल के हो चुके हैं और उनके राजनीतिक भविष्य पर भी फैसला होना है. छपरा से विधायक डॉक्टर सीएन गुप्ता की गिनती भी वरिष्ठ नेताओं में होती है, वह भी 78 साल के हो चुके हैं.

तलवार की धार पर 75 पार के नेता: 80 विधायकों वाली पार्टी बीजेपी अब प्रत्याशियों के चयन को अंतिम रूप देने में जुटी है. 2025 विधानसभा चुनाव में कौन-कौन से उम्मीदवार होंगे और कौन-कौन से विधायकों का टिकट कटेगा, इस पर मंथन चल रहा है. 70 की उम्र पार कर चुके नेता तलवार की धार पर हैं तो कई नेता पुत्र के भविष्य का भी फैसला होना है. चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व में चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक चल रही है और बैठक में तमाम बड़े नेता हिस्सा ले रहे हैं.

"चुनाव समिति की बैठक में धर्मेंद्र प्रधान, दिलीप जायसवाल दोनों उपमुख्यमंत्री के अलावा तमाम बड़े नेता बैठक में शामिल हो रहे हैं. आगामी चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीतियों पर विमर्श चल रहा है. कौन-कौन से उम्मीदवार मैदान में हो सकते हैं, इसकी सूची तैयार की जाएगी."- प्रेम रंजन पटेल, सदस्य, चुनाव प्रबंधन समिति, बिहार बीजेपी

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर भारतीय जनता पार्टी में टिकटों पर मंथन शुरू हो गया है. 4 और 5 अक्टूबर को पटना में चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की जा रही है. इस बैठक में चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी केशव प्रसाद मौर्य और सीआर पाटिल, बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा सहित नेता सीटों और संभावित उम्मीदवारों पर रायशुमारी में जुट गए हैं.

विधायकों के परफॉर्मेंस पर होगा फैसला: विधायकों के परफॉर्मेंस पर भी चुनाव समिति की बैठक में चर्चा हो रही है. कई विधायक ऐसे हैं, जिनके खिलाफ एंटी इनकंबेंसी फैक्टर है. सर्वे में जिनके खिलाफ अधिक असंतोष है, उनका टिकट कटना तय माना जा रहा है. पार्टी किसी भी स्थिति में वैसे विधायकों पर दांव नहीं लगाएगी, जिनके प्रति जनता में आक्रोश है. माना जा रहा है कि ऐसे 10 से 12 विधायक हैं, जिनका टिकट कट सकता है.

बिहार बीजेपी नेताओं के साथ केशव प्रसाद मौर्य (ETV Bharat)

विश्वास मत के दौरान कई विधायकों पर उठे सवाल: जब नीतीश कुमार साल 2024 में विश्वास मत हासिल कर रहे थे, तब कुछ विधायकों ने बगावती तेवर अख्तियार किए थे. जिन विधायकों ने पाला बदलने की कोशिश की थी, उनका टिकट कटना भी तय माना जा रहा है. अलीपुर से मिश्रीलाल यादव, नरकटियागंज से रश्मि वर्मा और रामनगर विधायक भागीरथी देवी विश्वास मत के दौरान चर्चा में आईं थीं. हालांकि काफी मशक्कत के बाद उन्होंने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया. वहीं, लोरिया से विधायक विनय बिहारी को लेकर भी पार्टी के अंदर आशंका है, उनके भविष्य का फैसला भी चुनाव समिति को करना है.

नेता पुत्रों के भाग्य का होगा फैसला: कई नेता पुत्र भी चुनाव के मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं. नेता पुत्रों को लेकर भी पार्टी के अंदर अलग-अलग राय है. अश्विनी चौबे के पुत्र अर्जित शाश्वत विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं. इसके पहले भी भागलपुर विधानसभा सीट से वह चुनाव लड़ चुके हैं. पूर्व कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह के पुत्र भी आरा शहर से चुनाव लड़ना चाहते हैं. बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव के पुत्र भी चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं.

इन नेताओं के बेटे भी रेस में: इसके अलावे बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह के पुत्र भी दौड़ में शामिल है. पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गोपाल नारायण सिंह के पुत्र भी दो-दो हाथ के लिए तैयार हैं. कुम्हरार विधायक अरुण कुमार सिंन्हा के पुत्र आशीष भी चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं. रामकृपाल यादव के पुत्र अभिमन्यु की भी तमन्ना चुनाव लड़ने की है.

बिहार बीजेपी की अहम बैठक (ETV Bharat)

बड़े नेताओं को भी उतारने की तैयारी: पूर्व सांसद, सांसद, केंद्रीय मंत्री, संगठन के लोग, अभिनेता, खिलाड़ी और अधिकारी भी कतार में हैं. भारतीय जनता पार्टी कई बड़े नेताओं को मैदान में उतारने की तैयारी कर चुकी है और संकेत भी दिए जा चुके हैं. मिल रही जानकारी के मुताबिक जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, राजीव प्रताप रुडी, नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह, सतीश चंद्र दुबे, सुशील सिंह, आरके सिंह, अश्विनी चौबे, मिथिलेश तिवारी, मंगल पांडे, सम्राट चौधरी, रामकृपाल यादव और शाहनवाज हुसैन भी विधानसभा चुनाव के मैदान में दिख सकते हैं.

स्टार को मैदान में उतरने की तैयारी: इसके अलावे बीजेपी स्टारडम के आधार पर भी कुछ उम्मीदवारों को मैदान में उतार सकती है. स्टारडम का मतलब ये कि खिलाड़ी, नौकरशाह और फिल्म जगत से जुड़े शख्सियत को मैदान में उतारा जा सकता है. हाल ही में पवन सिंह बीजेपी में शामिल हुए हैं तो उससे पहले आईपीएस आनंद मिश्रा ने भी भाजपा का दामन थामा है.

कई अहम मुद्दों पर होना मंथन: बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष पाठक ने कहा कि नाम में चुनाव समिति की बैठक आयोजित की गई है. तमाम बड़े नेता बैठक में हिस्सा ले रहे हैं. विधानसभा चुनाव के नजरिए से बैठक महत्वपूर्ण है. प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा होनी है. साथ ही कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विमर्श किया जाएगा.

क्या कहते हैं जानकार?: राजनीतिक विश्लेषक संजय कुमार का मानना है कि 2025 चुनाव को जीतने के लिए प्रत्याशियों का चयन भाजपा के सामने बड़ी चुनौती है. 225 सीट का लक्ष्य तय किया है और उसे हासिल करने के लिए 25 से 30 विधायकों का टिकट कटना तय माना जा रहा है, वे कहते हैं कि बीजेपी ऐसे प्रयोग दूसरे राज्यों में करती रही है. बिहार में भी इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता.

ये भी पढ़ें: