देवघर: शहर में आयोजित बीजेपी युवा मोर्चा की दो दिवसीय कार्य समिति की बैठक का मंगलवार को समापन हुआ. जिसमें दो दिनों तक राज्य के सभी युवा नेताओं व कार्यकर्ताओं को कई आवश्यक दिशा निर्देश और जानकारी दिए गए.

देवघर में युवा नेताओं की बैठक में मौजूद युवा प्रदेश अध्यक्ष शशांक शेखर ने कहा कि जब तक देश में युवाओं को मजबूत नहीं किया जाएगा तब तक किसी भी पार्टी का जनाधार नहीं बढ़ सकता. इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अपने दल के युवाओं को विशेष ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि कल के नेता विशेष सोच के साथ लोगों के बीच आ सकें.

देवघर में बीजेपी युवा मोर्चा की दो दिवसीय कार्य समिति की बैठक (ETV Bharat)

इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी शामिल हुईं. उन्होंने कहा कि वर्तमान में झारखंड की राज्य सरकार जिस तरह युवाओं के भविष्य के साथ ठगी कर रही है. इससे राज्य के युवा आक्रोशित हैं.

वहीं कार्यक्रम में मौजूद वरिष्ठ कार्यकर्ता और युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रोमित नारायण सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भले ही संथाल क्षेत्र में पार्टी कमजोर हो गई हो लेकिन आने वाले कुछ वर्षों में भाजपा एक बार फिर से संथाल में अपना परचम लहराएगी. वहीं युवा नेता रोमित नारायण ने कहा कि 2029 के इलेक्शन में झारखंड में भाजपा एक बार फिर से सरकार बनाएगी और सीएम हेमंत सोरेन के तानाशाह सरकार को खत्म करेगी.

बीजेपी के युवा मोर्चा की बैठक (ETV Bharat)

इस कार्यक्रम में आए कार्यकर्ताओं ने सूर्यकुमार हांसदा के एनकाउंटर मामले पर भी सवाल उठाया. युवा कार्यकर्ताओं ने कहा कि वर्तमान की सरकार अपनी मनमानी चल रही है. वैसे लोगों को भी मौत के घाट उतार दे रही है जो समाज के लिए बेहतर कार्य कर रहे हैं. इसके अलावा दो दिनों के इस बैठक में युवा कार्यकर्ताओं ने कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा की.

इस कार्यक्रम में मौजूद युवा मोर्चा के वरिष्ठ सदस्य विनय जायसवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी है. जीत-हार के कई कारण होते हैं लेकिन देवघर में आयोजित हुई दो दिवसीय युवा मोर्चा के कार्य समिति की बैठक के बाद आने वाले समय में संथाल क्षेत्र में तस्वीर अलग देखने को मिलेगी.

देवघर में आयोजित भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के दो दिवसीय इस बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, संगठन मंत्री नागेंद्र त्रिपाठी सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे.

इसे भी पढ़ें- भविष्य की चिंता या युवाओं के सहारे सत्ता पाने की कवायद में राजनीतिक दल! पढ़ें रिपोर्ट - Youth At Center Of Politics

इसे भी पढ़ें- भाजपा महिला मोर्चा के प्रदर्शन की घोषणा के बाद कांग्रेस कार्यालय की बढ़ाई गई सुरक्षा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का भी जुटान