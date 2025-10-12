ETV Bharat / state

आम आदमी पार्टी दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर, प्रभारी ने जनमुद्दों को मजबूती से उठाने का दिया गुरुमंत्र

अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी झारखंड में संगठन विस्तार को बेताब दिख रही है.

Two day training camp of Aam Aadmi PTwo day training camp of Aam Aadmi Party in Ranchiarty in Ranchi
प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत करते आम आदमी पार्टी के नेता (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 12, 2025 at 9:53 PM IST

रांची: दिल्ली में सत्ता गंवाने के बाद अरविंद केजरीवाल की 'आम आदमी पार्टी' अब झारखंड में पार्टी संगठन को मजबूत करने के प्रति गंभीर दिखने लगी है. इसको लेकर कवायद शुरू कर दी गयी है.

झारखंड राज्य की आम जनता की समस्याओं को कैसे उठाया जाए और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए. इसके लिए आज रविवार से पुरानी विधानसभा के सभागार में दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर 'मंथन' की शुरुआत हुई.

जानकारी देते आम आदमी पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी (ETV Bharat)

आम आदमी पार्टी के द्वारा आयोजित किये जा रहे इस प्रशिक्षण शिविर में राज्य की वर्तमान राजनीतिक स्थिति और वर्तमान हालात में झारखंड के नौजवानों, महिलाओं, झारखंड के बच्चों की समस्याओं पर चर्चा की गयी. इसके साथ साथ झारखंड की जल, जंगल और से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई.

इस प्रशिक्षण शिविर में झारखंड के नौजवानों के बीच पलायन जैसी अंधकारमय स्थिति एवं विस्थापन जैसी विडंबना पर चिंता जताते हुए इन ज्वलंत मुद्दों पर जनता की आवाज बनने का आग्रह किया गया. इस शिविर में आए वक्तताओं ने कहा कि आम आदमी पार्टी की मंशा इन जनसमस्याओं से जनता को निजात दिलाने की है.

प्रशिक्षण शिविर के दौरान वक्तताओं ने कहा कि झारखंड की बड़ी पार्टियों एवं क्षेत्रीय पार्टियों के अंदर इनका समाधान निकालने की कोई ललक नहीं दिखती है. झारखंड में राष्ट्रीय पार्टियों एवं क्षेत्रीय पार्टियों की क्षमता के चलते झारखंड के युवा, झारखंड की महिलाएं एवं आने वाले कल के झारखंड का भविष्य यानी हमारे बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो गया है. इन सभी विषयों पर झारखंड के आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता जनता के बीच जाएं और उन्हें जागरूक करें.

आम आदमी पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रभात शर्मा ने कहा कि प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य तभी सफल होगा जब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जनता तक बातें पहुंचाने में सफल होंगे. ये जनता को बताया जाएगा कि उनकी बदहाली और राज्य के पिछड़ेपन के लिए राज्य में अब तक राजनीति कर रही पार्टियां ही जिम्मेदार है.

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के झारखंड प्रदेश प्रभारी शिवचरण गोयल एवं झारखंड के सह प्रभारी सुशील सिंह मुख्य रूप से उपस्थित उपस्थित रहे. आम आदमी पार्टी के प्रदेश कम्युनिकेशन प्रभारी प्रीतम मिश्रा एवं सह प्रभारी भास्कर सुमन में बताया कि कल सोमवार को भी प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी रहेगा.

