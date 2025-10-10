ETV Bharat / state

थार महोत्सव संपन्न: महाबार के मखमली धोरों में सुरों की महफिल, मंत्री विश्नोई ने गाया भजन

थार महोत्सव में सांस्कृतिक प्रस्तुति ( ETV Bharat Barmer )

बाड़मेर: जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में दो दिवसीय थार महोत्सव गुरूवार रात महाबार के मखमली रेगिस्तानी धोरों में हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ संपन्न हुआ. इसमें ख्यातनाम राजस्थानी लोक कलाकारों ने शानदार प्रस्तुतियों और लोक वाद्य यंत्रों से मंत्रमुग्ध कर दिया. समापन पर महाबार के धोरे पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने दर्शकों को देर रात तक बांधे रखा. श्री देव जसनाथजी महाराज के सिद्धों की ओर से लीलसर धाम के महंत मोटनाथ महाराज के सानिध्य में अग्नि नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी गई. उद्योग एवं वाणिज्य राज्यमंत्री केके विश्नोई ने कहा कि सरकार पर्यटन के साथ लोक कलाकारों को बढ़ावा देने को प्रतिबद्ध है. थार महोत्सव बेहतरीन आयोजन रहा. इससे स्थानीय लोक कलाकारों को प्रोत्साहन मिलेगा. मौजूदा समय में देश में हर चीज भारत में बनने लगी है. उन्होंने राज्य सरकार से कला एवं संस्कृति के संरक्षण के साथ लोक कलाकारों के प्रोत्साहन के लिए हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया.विश्नोई ने भजन की शानदार प्रस्तुति भी दी. थार महोत्सव के रंग (ETV Bharat Barmer)

