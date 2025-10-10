ETV Bharat / state

थार महोत्सव संपन्न: महाबार के मखमली धोरों में सुरों की महफिल, मंत्री विश्नोई ने गाया भजन

राजस्थानी लोक कलाकारों की शानदार प्रस्तुतियों और लोक वाद्य यंत्रों की मंत्रमुग्ध करने वाली धुनों के साथ थार महोत्सव संपन्न हुआ

cultural presentation at Thar Festival
थार महोत्सव में सांस्कृतिक प्रस्तुति (ETV Bharat Barmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 10, 2025 at 7:54 AM IST

Updated : October 10, 2025 at 8:59 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बाड़मेर: जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में दो दिवसीय थार महोत्सव गुरूवार रात महाबार के मखमली रेगिस्तानी धोरों में हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ संपन्न हुआ. इसमें ख्यातनाम राजस्थानी लोक कलाकारों ने शानदार प्रस्तुतियों और लोक वाद्य यंत्रों से मंत्रमुग्ध कर दिया. समापन पर महाबार के धोरे पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने दर्शकों को देर रात तक बांधे रखा. श्री देव जसनाथजी महाराज के सिद्धों की ओर से लीलसर धाम के महंत मोटनाथ महाराज के सानिध्य में अग्नि नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी गई.

उद्योग एवं वाणिज्य राज्यमंत्री केके विश्नोई ने कहा कि सरकार पर्यटन के साथ लोक कलाकारों को बढ़ावा देने को प्रतिबद्ध है. थार महोत्सव बेहतरीन आयोजन रहा. इससे स्थानीय लोक कलाकारों को प्रोत्साहन मिलेगा. मौजूदा समय में देश में हर चीज भारत में बनने लगी है. उन्होंने राज्य सरकार से कला एवं संस्कृति के संरक्षण के साथ लोक कलाकारों के प्रोत्साहन के लिए हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया.विश्नोई ने भजन की शानदार प्रस्तुति भी दी.

थार महोत्सव के रंग (ETV Bharat Barmer)

पढ़ें: 30 तोले सोने के आभूषणों से सजी नक्षत्री बनीं थार सुंदरी, धर्मेंद्र डाबी को मिला थारश्री 2025 का ताज

folk artist performing
प्रस्तुति देती लोक कलाकार (ETV Bharat Barmer)

जिला कलेक्टर टीना डाबी ने कहा कि सरकार का हर जिले में लोकल फेस्टिवल कराने का विजन है ताकि स्थानीय कलाकारों को मौका मिल सके. विधायक प्रियंका चौधरी, आदूराम मेघवाल, जिला परिषद के सीईओ रवि कुमार, एडीएम राजेन्द्र सिंह चांदावत, एसडीएम यशार्थ शेखर, नगर परिषद् आयुक्त छाया सिंह, अनंतराम विश्नोई, स्वरूप सिंह खारा आदि उपस्थित थे. संचालन ओम जोशी एवं हरीश सुथार ने किया.

Ministers and guests honoring the arts
कला का सम्मान करते मंत्री और अतिथि (ETV Bharat Barmer)

लीलसर मठ के महंत मोटनाथ महाराज ने अग्नि नृत्य की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि जसनाथजी महाराज का दिया वचन, युगों युगों से चला आ रहा है. अग्नि नृत्य के दौरान मलार राग में गाते हैं. जो जसनाथजी महाराज के नियमों का पालन करता है और जो नाचते हैं उन्हें सिद्ध कहते हैं. गुरु महाराज का वचन जो अटल है. उस वचन के चलते जब सिद्ध नाचते है तो अग्नि उन्हें गर्म नहीं बल्कि ठंडी हो जाती हैं.

Last Updated : October 10, 2025 at 8:59 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

बाड़मेर में थार महोत्सवINDUSTRY MINISTER KK VISHNOISPECTACULAR FIRE DANCE PERFORMANCEDISTRICT COLLECTOR TINA DABITHAR FESTIVAL 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

चंबल नदी पर बन रहा देश का पहला अनूठा एक्वाडक्ट, 12 लेन हाईवे जितना चौड़ा होगा ‘राम जल सेतु’

दीपावली सीजन में उदयपुर के होटलों में छाई रौनक, 60 फीसदी से अधिक बुकिंग दर्ज

कंफर्म ट्रेन टिकट की ट्रैवल डेट बदल सकेंगे यात्री, IRCTC लेकर आएगा नया सिस्टम, जानें कैसे करेगा काम?

यहां जान लें किस तारीख को दीपावली मनाना है शुभ, विद्वानों ने दूर किया भ्रम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.