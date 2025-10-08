ETV Bharat / state

थार महोत्सव शुरू: रेगिस्तान में बिखरेंगे कला के रंग, शोभायात्रा से आगाज

बाड़मेर: स्थानीय कला, संस्कृति, लोक गायकी और पर्यटन को बढ़ावा देने की मंशा से दो दिवसीय थार महोत्सव का बुधवार को आगाज हुआ. शुरुआत भव्य शोभायात्रा से हुई, जिसे जिला कलेक्टर टीना डाबी ने हरी झंडी दिखाई. इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में सिर पर कलश लिए गांधी चौक से रवाना हुईं. विभिन्न क्षेत्रों से आए दलों ने प्रस्तुतियां दी. ऊंट, घोड़े, ऊंट गाड़ी पर सवार लोक कलाकारों ने गीतों की प्रस्तुतियां दी.

शोभायात्रा का जगह-जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया. शोभायात्रा शहर के गांधी चौक से शुरू होकर स्टेशन रोड, अहिंसा सर्किल, नेहरु नगर ओवर ब्रिज होते आदर्श स्टेडियम पहुंची. जिला कलेक्टर टीना डाबी ने बताया कि पर्यटन विभाग एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में दो दिवसीय थार महोत्सव-2025 बुधवार को शोभायात्रा से शुरू हुआ. इस बार महोत्सव में कार्यक्रमों की थीम रंग रेगिस्तान पर रखी है. पहले दिन मिस थार और मिस्टर थार श्री, सुन्दर मूंछ आदि प्रतियोगिताएं होगी. आदर्श स्टेडियम में बुधवार रात 8 से 10 बजे तक लोक कलाकार सांस्कृतिक प्रस्तुति देंगे.