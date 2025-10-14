ETV Bharat / state

उदयपुर में जुटे देशभर के पर्यटन मंत्री, आज से दो दिन मंथन

राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों की दो दिवसीय कांफ्रेंस मंगलवार से शुरू हुई.

Union Minister Shekhawat and Deputy CM Diya Kumari at the conference
कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री शेखावत और डिप्टी सीएम दीया कुमारी (ETV Bharat Udaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 14, 2025 at 1:13 PM IST

उदयपुर: लेक सिटी में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों की कांफ्रेंस मंगलवार से शुरू हुई. यहां बड़ी रोड स्थित होटल मेरियट में कांफ्रेंस में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उप मुख्यमंत्री एवं पर्यटन मंत्री दीया कुमारी, विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्री और उच्चाधिकारी भाग ले रहे हैं. दो दिवसीय कांफ्रेंस में पर्यटन विकास और ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन को लेकर मंथन होगा.

गुलाबचंद कटारिया ने बताया महत्वपूर्ण कदम : पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया भी इस कांफ्रेंस में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं. उन्होंने ने कार्यक्रम की फोटो अपने सोशल मीडिया फेसबुक पेज पर डाली. कटारिया ने लिखा कि आज उदयपुर में केंद्र सरकार द्वारा आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के पर्यटन मंत्रियों के साथ सार्थक और रचनात्मक विचार-विमर्श करने का अवसर प्राप्त हुआ. यह सम्मेलन सतत और उत्तरदायी पर्यटन के दिशा-निर्देश तय करने, नए पर्यटन सर्किट विकसित करने तथा केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय को और सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. मेरा विश्वास है कि यदि हम सब मिलकर अपनी विरासत, संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य को संरक्षित रखते हुए पर्यटन के विकास को आगे बढ़ाएं, तो भारत न केवल विश्व का सबसे आकर्षक, बल्कि सबसे जिम्मेदार पर्यटन गंतव्य बन सकता है.

उदयपुर में देशभर के पर्यटन मंत्रियों का मंथन जारी (ETV Bharat Udaipur)

पढ़ें:कल से झीलों की नगरी में देश भर के जुटेंगे पर्यटन मंत्री, 50 नए पर्यटन स्थलों पर होगा मंथन

इससे पहले पर्यटन मंत्री दीया कुमारी ने अतिथियों का स्वागत किया. कांफ्रेंस का विषय डवलपमेंट ऑफ 50 डेस्टिनेशन एंड प्रोवाइडिंग परफोर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव रखा है. पहले दिन कांफ्रेंस की रूपरेखा बताई गई. अलग-अलग राज्यों के पर्यटन मंत्री अपने राज्य और पर्यटन स्थल का प्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं. एडीएम सिटी जितेंद्र ओझा ने जिम्मेदारियां सौंपते हुए व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

Guests at the conference
कॉन्फ्रेंस में अतिथि (ETV Bharat Udaipur)

कॉन्फ्रेंस में पहले दिन 4 सत्र होंगे: इसमें पर्यटन मंत्रालय की सचिव वी विद्यावती रूपरेखा प्रस्तुत करेंगी. पर्यटन मंत्री शेखावत व राज्यमंत्री गोपी संबोधित करेंगे. पहले सत्र में जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, दूसरे में यूपी, दिल्ली व राजस्थान, तीसरे में आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, केरल और चौथे सत्र में गुजरात व महाराष्ट्र का प्रजेंटेशन होगा. साथ ही कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा अपनी बात रखेंगे. कांफ्रेन्स के दूसरे दिन पश्चिमी एवं मध्य क्षेत्र के राज्य/केंद्रशासित प्रदेश गोवा, दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश अनुभव साझा करेंगे. पूर्वी एवं उत्तर-पूर्वी राज्य/केंद्रशासित प्रदेश बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और असम भी प्रस्तुति देंगे. दोपहर बाद मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम की प्रस्तुतियां होंगी. शाम को भारत को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन बाजारों में समग्र पर्यटन गंतव्य के रूप में प्रस्तुत करने के लिए ड्राफ्ट इंटीग्रेटेड टूरिज्म प्रमोशन स्कीम के दिशा-निर्देशों पर विचार किया जाएगा. सस्टेनेबल टूरिज्म डेवलपमेंट पर शिखर सम्मेलन के संबंध में राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों के अधिकारियों के साथ चर्चा की जाएगी. कार्यक्रम का समापन सत्र बुधवार शाम 5 बजे होगा.

