बापू की यात्रा हुई तरोताजा, शताब्दी समारोह में उमड़ी भीड़, मंत्री ने क्यूं कहा गाली देना बन गया है फैशन

गिरिडीह: तारीख थी 6 और 7 अक्टूबर 1925. आज से एक सदी यानि सौ वर्ष पूर्व महात्मा गांधी गिरिडीह आए थे. बापू के कदम इस जिले की खरगडीहा की धरती पर पड़े थे. यहां से गांधी जी पैदल ही गिरिडीह नगर और फिर मधुपुर गए थे. सौ वर्ष पूर्व बापू ने खरगडीहा एवं गिरिडीह नगर में सभा की थी.

देशबंधु कोष की स्थापना के साथ साथ चरखा, खादी और स्वदेशी के प्रसार में आयोजित यात्रा ने गिरिडीह के लोगों में स्वाधीनता संग्राम की प्रेरणा भर दी थी. जिसका फल मिला और स्वतंत्रता संग्राम में यहां के लोगों की भागीदारी भी दिखी. बड़ी बात यह थी कि सभा में ही यहां मौजूद महिलाओं ने अपने पास उपलब्ध जेवरात - नगदी, देशहित के लिए समर्पित कर दिया था.

गिरिडीह में गांधी आगमन शताब्दी समारोह पर लोगों के बयान (Etv Bharat)

गांधी जी की समाधि स्थल पर चादर चढ़ाई गई

अब बापू के उसी आगमन को तरोताजा किया जा रहा है. जिला प्रशासन गांधी जी की गिरिडीह यात्रा का शताब्दी समारोह मना रहा है. दो दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत खरगडीहा से हुई. यहां लंगटाबाबा की समाधि स्थल पर जिले के डीसी रामनिवास यादव, जिला बीस सूत्री उपाध्यक्ष सह जेएमएम जिलाध्यक्ष संजय सिंह ने चादर चढ़ाई, फिर समिति के सदस्यों के साथ लोग पैदल ही गिरिडीह शहर के लिए निकल पड़े. रास्ते में चितरडीह में रात्रि विश्राम किया.

सोमवार की रात को यहां विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ. इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार मौजूद रहे. इनके साथ जिलाधिकारी रामनिवास यादव, एसडीएम श्रीकांत विस्पुते, एसडीएम अनिमेष रंजन, कवि सह लेखक नीलोत्पल मृणाल, आयुष चतुर्वेदी समेत कई दिग्गज गांधीवादी उपस्थित रहे.

'महात्मा गांधी को गाली देना राजनीति का एक फैशन'

यहां उपस्थित जनसमूह को मंत्री सुदिव्य कुमार ने संबोधित करते हुए गांधी के विरोधियों पर जमकर हमला बोला, कहा इस देश में जहां महात्मा गांधी को गाली देना राजनीति का एक फैशन बन गया हो, इस दौर में बापू को याद करना, यह भी एक कठिन काम था. जब 6 और 7 अक्टूबर को महात्मा गांधी के गिरिडीह आगमन के शताब्दी समारोह को मनाने का प्रस्ताव आया तो मुझे यह लगा कि कोई तो ऐसा प्रसंग होना चाहिए जिसमें बापू पर फिर से चर्चा चालू हो. यह तो लोगों को लगे कि 2 अक्टूबर और 30 जनवरी की रस्म अदायगी से हटकर यह देश अपने पुरखों के लिए भी कुछ सोचता है.