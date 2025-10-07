बापू की यात्रा हुई तरोताजा, शताब्दी समारोह में उमड़ी भीड़, मंत्री ने क्यूं कहा गाली देना बन गया है फैशन

बापू की यात्रा हुई तरोताजा, शताब्दी समारोह में उमड़ी भीड़, मंत्री ने क्यूं कहा गाली देना बन गया है फैशन
गिरिडीह में गांधी आगमन शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है. दो दिवसीय कार्यक्रम में लोग पैदल यात्रा कर महात्मा गांधी को याद कर रहे हैं.
गिरिडीह: तारीख थी 6 और 7 अक्टूबर 1925. आज से एक सदी यानि सौ वर्ष पूर्व महात्मा गांधी गिरिडीह आए थे. बापू के कदम इस जिले की खरगडीहा की धरती पर पड़े थे. यहां से गांधी जी पैदल ही गिरिडीह नगर और फिर मधुपुर गए थे. सौ वर्ष पूर्व बापू ने खरगडीहा एवं गिरिडीह नगर में सभा की थी.
देशबंधु कोष की स्थापना के साथ साथ चरखा, खादी और स्वदेशी के प्रसार में आयोजित यात्रा ने गिरिडीह के लोगों में स्वाधीनता संग्राम की प्रेरणा भर दी थी. जिसका फल मिला और स्वतंत्रता संग्राम में यहां के लोगों की भागीदारी भी दिखी. बड़ी बात यह थी कि सभा में ही यहां मौजूद महिलाओं ने अपने पास उपलब्ध जेवरात - नगदी, देशहित के लिए समर्पित कर दिया था.
गांधी जी की समाधि स्थल पर चादर चढ़ाई गई
अब बापू के उसी आगमन को तरोताजा किया जा रहा है. जिला प्रशासन गांधी जी की गिरिडीह यात्रा का शताब्दी समारोह मना रहा है. दो दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत खरगडीहा से हुई. यहां लंगटाबाबा की समाधि स्थल पर जिले के डीसी रामनिवास यादव, जिला बीस सूत्री उपाध्यक्ष सह जेएमएम जिलाध्यक्ष संजय सिंह ने चादर चढ़ाई, फिर समिति के सदस्यों के साथ लोग पैदल ही गिरिडीह शहर के लिए निकल पड़े. रास्ते में चितरडीह में रात्रि विश्राम किया.
सोमवार की रात को यहां विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ. इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार मौजूद रहे. इनके साथ जिलाधिकारी रामनिवास यादव, एसडीएम श्रीकांत विस्पुते, एसडीएम अनिमेष रंजन, कवि सह लेखक नीलोत्पल मृणाल, आयुष चतुर्वेदी समेत कई दिग्गज गांधीवादी उपस्थित रहे.
'महात्मा गांधी को गाली देना राजनीति का एक फैशन'
यहां उपस्थित जनसमूह को मंत्री सुदिव्य कुमार ने संबोधित करते हुए गांधी के विरोधियों पर जमकर हमला बोला, कहा इस देश में जहां महात्मा गांधी को गाली देना राजनीति का एक फैशन बन गया हो, इस दौर में बापू को याद करना, यह भी एक कठिन काम था. जब 6 और 7 अक्टूबर को महात्मा गांधी के गिरिडीह आगमन के शताब्दी समारोह को मनाने का प्रस्ताव आया तो मुझे यह लगा कि कोई तो ऐसा प्रसंग होना चाहिए जिसमें बापू पर फिर से चर्चा चालू हो. यह तो लोगों को लगे कि 2 अक्टूबर और 30 जनवरी की रस्म अदायगी से हटकर यह देश अपने पुरखों के लिए भी कुछ सोचता है.
जिन्होंने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है. जिस देश में अपने स्वतंत्रता संग्राम के नायकों के लिए सम्मान कम बचा हो, उस दौर में ऐसे नायकों का याद करना उन्हें सम्मान देना काफी महत्वपूर्ण है. धारा के विरुद्ध खड़े रहने का साहस दिखाने वाले चंद लोग ही होते हैं लेकिन वही लोग धारा को मोड़ने की ताकत रखते हैं.
यह कलंक सिर से नहीं हटेगा
मंत्री ने विचार गोष्टी के माध्यम से गांधी विरोधियों पर हमला बोला. मंत्री सुदिव्य ने कहा उसने निहत्थे बूढ़े पर गोलियां चलाईं और यह कलंक आपके सर से कभी भी हटाने वाला नहीं है. आप जिस विचारधारा को आज प्रस्तावित करना चाहते हो मैं आपको चुनौती देता हूं, विश्व के 193 देश में से 102 देशों में महात्मा गांधी की प्रतिमा लगी हैं. लेकिन तुम एक ऐसे आदमी का नाम बता दो जो तुम्हारी विचारधारा का था और उसे भारत के अलावा कोई दूसरा देश जानता हो. उन्होंने महात्मा के शरीर को तो खत्म कर दिया लेकिन महात्मा के विचारों को खत्म करने की ताकत उनमें नहीं है.
देश की आत्मा हैं बापू: डीसी
इस समारोह को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने कहा कि महात्मा गांधी का जीवन न केवल स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक है, बल्कि यह युवा पीढ़ी के लिए एक अनंत प्रेरणा स्रोत भी है. आज के युवा, जो डिजिटल युग की चुनौतियों से जूझ रहे हैं, उनको इन मूल्यों को अपनाकर रचनात्मक कार्यों में जुड़ना चाहिए. उपायुक्त ने कहा कि महात्मा गांधी जी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि भारत की आत्मा हैं, जो हर भारतीय के भीतर आज भी जीवित है.
इन्होंने किया संबोधित
कार्यक्रम को कवि सह लेखक नीलोत्पल मृणाल, आयुष चतुर्वेदी ने भी संबोधित किया. नीलोत्पल ने चरखा से जुड़े गीत को गाया और महात्मा गांधी की कुर्बानी को याद किया. इनके अलावा राजेश सिन्हा, राजेश यादव, मन्नोवर हसन बंटी, कृष्णकांत, प्रभाकर कुमार, कृष्ण मुरारी शर्मा, सोमनाथ, रामजी यादव, चंदर वर्मा, दिलीप मंडल समेत कई लोग मौजूद थे.
बापू से जुड़ी हैं गिरिडीहवासियों की यादें, 'देशबंधु कोष' के लिए लोगों ने किया था सहयोग, हर किसी के जेहन में आया था स्वाधीनता संग्राम की प्रेरणा