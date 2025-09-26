ETV Bharat / state

संभल की दो बेटियां बनीं एक दिन की कलेक्टर और कप्तान....

मिशन शक्ति 5.0 के तहत दी गई जिम्मेदारी, ढोल बाजे के साथ डीएम और एसपी ने दोनों बेटियों को उनके घर तक छोड़ा.

दो बेटियां बनीं कलेक्टर और कप्तान
दो बेटियां बनीं कलेक्टर और कप्तान (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 26, 2025 at 10:35 AM IST

संभल: मिशन शक्ति 5.0 के तहत गुरुवार को संभल में एक ऐसा नजारा देखने को मिला, जो हर किसी के दिल को छू गया. डीएम डॉ. राजेंद्र पेंसिया और एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई की देखरेख में दो बेटियों को एक दिन के लिए जिलाधिकारी और कप्तान बनाया गया. ये दोनों बेटियां रहनुमा खान और नम्रा नाज सिल्वरस्टोन की 11वीं की छात्राएं है. उन्हें पूरे सम्मान और गरिमा के साथ जिम्मेदारी सौंपी गई.


दोनों ने की जनसुनवाई: गुरुवार सुबह 10 बजे कार्यालय पहुंचते ही दोनों बेटियों ने दिनभर जनसुनवाई की, नियमित बैठकों में भाग लिया और प्रशासनिक कामकाज को करीब से समझा. इसके बाद बेटियों ने थाने का भ्रमण किया और कलेक्ट्रेट का दौरा कर प्रशासनिक कार्यों को नजदीक से देखा. देर शाम जुलूस के साथ दोनों बेटियों को विदाई दी गई. ढोल बाजे के साथ डीएम और एसपी ने दोनों बेटियों को उनके घर तक छोड़ा. इस दौरान वाहनों का लंबा काफिला भी देखने को मिला.


बेटियां अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं: डीएम राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि यूपी सरकार ने यह पहल 2020 में शुरू की थी. आज पांचवें वर्ष में बेटियों को एक दिन का ओहदा देकर यह संदेश दिया गया, बेटियां अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं. स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बन सकती हैं. मिशन शक्ति 5.0 का उद्देश्य यही है कि बेटियों को समाज में सम्मान और सशक्तिकरण मिले.


बेटियां भविष्य में नए आयाम स्थापित करेंगी: एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा कि हम चाहते हैं कि बेटी को बोझ न समझा जाए. इसके लिए हमने यह कार्यक्रम आयोजित किया, ताकि बच्चों को पढ़ाई और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया जा सके. गांव में जिस तरह से उनका स्वागत हुआ, यह पल उनके जीवन का यादगार अनुभव बनेगा. बेटियां इस अनुभव से प्रेरित होकर भविष्य में नए आयाम स्थापित करेंगी.

यह भी पढ़ें: सीएम योगी ने लॉन्च किया मिशन शक्ति 5.0 अभियान, बोले- 2017 के पहले प्रदेश में महिला योजनाओं पर डकैती पड़ती थी.

यह भी पढ़ें: यूपी के मिशन शक्ति अभियान में बेटियां बनीं अधिकारी; 8वीं की छात्रा बनी DG स्कूल शिक्षा, कहा- 'IAS बनना है सपना'

