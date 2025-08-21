ETV Bharat / state

बिहार में साइबर ठगी का हैरान करने वाला मामला, SP के नंबर से फोन कर वसूली, दो शातिर गिरफ्तार - BIHAR CYBER FRAUD

अररिया में साइबर ठगी का पर्दाफाश! एसपी के नंबर से फर्जी कॉल कर 74 हजार की ठगी करने वाले दो शातिर गिरफ्तार. जानें पूरा मामला.

Araria CYBER FRAUD
अररिया में साइबर ठग गिरफ्तार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 21, 2025 at 7:58 AM IST

अररिया: बिहार के अररिया में साइबर ठगी का एक अजब-गजब मामला सामने आया है. साइबर थाना पुलिस ने एक ऐसे साइबर गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो अररिया के पुलिस अधीक्षक के सरकारी नंबर 9431800002 का उपयोग कर लोगों को डरा-धमकाकर ठगी कर रहा था.

दो साइबर ठग गिरफ्तार: ताराबाड़ी थाना क्षेत्र के दो शातिर साइबर अपराधियों मो. अशरफ अली और मो. इमरोज आलम, को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. ये अपराधी एक विशेष एप का उपयोग कर एसपी के नंबर से फोन करते थे और लोगों को केस से नाम हटाने के नाम पर ठगी करते थे.

अररिया में साइबर ठगी का एक अजब-गजब मामला (ETV Bharat)

74 हजार रुपये की ठगी: मामला तब सामने आया जब ताराबाड़ी के बटुरबाड़ी वार्ड नंबर 9 निवासी मो. ताहा ने साइबर थाना में शिकायत दर्ज की. उनकी शिकायत के अनुसार, उनके एचडीएफसी बैंक और यूनियन बैंक से 13 और 14 जून को सिम पोर्टिंग के जरिए 74 हजार रुपये की अवैध निकासी की गई. इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए साइबर थाना पुलिस ने जांच शुरू की.

मोबाइल नंबर पोर्ट कर ठगी: अररिया के एसपी अंजनी कुमार के निर्देश पर साइबर डीएसपी रजिया सुल्ताना के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया. इस दल ने मो. ताहा के पोर्ट किए गए मोबाइल नंबर की तकनीकी जांच की और एनसीआरपी पोर्टल पर दर्ज शिकायत के आधार पर कार्रवाई को आगे बढ़ाया. इस दौरान ताराबाड़ी के बटुरबाड़ी वार्ड नंबर 12 निवासी मो. अशरफ अली को हिरासत में लिया गया.

आरोपी ऐसे बनाता था शिकार: हिरासत में पूछताछ के दौरान मो. अशरफ अली ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की और अपने साथी मो. इमरोज आलम के बारे में जानकारी दी, जो ताराबाड़ी के झौआ वार्ड नंबर 6 का निवासी है. अशरफ ने बताया कि वे एक फर्जी एप का उपयोग कर अररिया एसपी के सरकारी नंबर से फोन करते थे. इस एप के जरिए रिसीवर के मोबाइल पर एसपी का नंबर प्रदर्शित होता था, जिससे लोग आसानी से धोखे में आ जाते थे.

Araria CYBER FRAUD
अररिया में साइबर ठगी (ETV Bharat)

ठगी का अनोखा तरीका: साइबर डीएसपी रजिया सुल्ताना ने बताया कि यह गिरोह पहले उन लोगों की तलाश करता था, जिनके खिलाफ कोई केस दर्ज हो. इसके बाद वे खुद को एसपी बताकर फोन करते और केस से नाम हटाने के नाम पर डराकर पैसे वसूलते थे. यह गिरोह न केवल सिम पोर्टिंग के जरिए बैंक खातों से पैसे निकालता था, बल्कि फर्जी कॉल के माध्यम से भी अवैध वसूली करता था. दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

साइबर अपराध से बचाव की अपील: साइबर डीएसपी रजिया सुल्ताना ने आम लोगों से साइबर अपराध के प्रति सतर्क रहने की अपील की है. उन्होंने कहा कि यदि कोई अज्ञात या सरकारी नंबर से फोन कर केस के नाम पर पैसे की मांग करता है, तो उसे बिल्कुल भी पैसे न दें. उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस कभी फोन पर पैसे की मांग नहीं करती. ऐसे किसी भी कॉल की सूचना तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन या साइबर थाना को दें.

"ये लोग फर्जी एप से एसपी के नंबर पर कॉल कर डरा-धमकाकर ठगी करते थे. अररिया पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए साइबर अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है."-रजिया सुल्ताना, साइबर डीएसपी

सावधानी ही सुरक्षा : ईटीवी भारत आपसे अपील करता है कि अनजान लोगों को कभी भी अपना ओटीपी, बैंक डिटेल्स या आधार नंबर न बताएं. सरकारी योजनाओं की जानकारी केवल अधिकारिक वेबसाइट या कार्यालयों से ही प्राप्त करें. ठगी का शिकार होने पर तुरंत हेल्पलाइन 1930 या https://cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं.

