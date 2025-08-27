ETV Bharat / state

दो साइबर अपराधी गुजरात से गिरफ्तार, झारखंड में सेना के अधिकारी से की थी करोड़ों की ठगी - CYBER FRAUD CASE

साइबर फ्रॉड करने के मामले में झारखंड सीआईडी की टीम ने गुजरात से दो साइबर अपराधियों को धर दबोचा है.

Two Cyber Criminals Arrested
गुजरात से गिरफ्तार साइबर अपराधी. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 27, 2025 at 2:57 PM IST

रांचीः झारखंड सीआईडी की साइबर क्राइम ब्रांच की टीम ने गुजरात में छापेमारी कर दो साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार साइबर अपराधियों ने ऊंचे रिटर्न का झूठा वादा कर सेना के एक अधिकारी से 2 करोड़, 90 लाख रुपये की ठगी की थी.

पहले निवेश कराया, फिर खाते उड़ाए करोड़ों रुपये

झारखंड सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार साइबर क्राइम थाना कांड संख्या 88/25 में वादी के द्वारा दिए गए लिखित आवेदन के आधार पर यह कार्रवाई की गई है. दर्ज कांड में पीड़ित ने बताया था कि टेलीग्राम पर संचालित ग्लोबल इंडिया साइट की लिंक को क्लिक करने पर शिकागो बोर्ड ऑफ एक्सचेंज में एक ऑनलाइन खाता खोलकर मेटल ट्रेडिंग में ऊंचे रिटर्न का झूठा वादा और प्रलोभन देते हुए उनसे करोड़ों रुपये निवेश करवाए गए. इसके बाद उनके खाते से अवैध रूप से 2 करोड़, 90 लाख रुपये ट्रांसफर कर लिए गए.

गुजरात से हुई साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी

कांड के अनुसंधान के क्रम में सीआईडी की साइबर क्राइम ब्रांच को यह जानकारी मिली कि मामले में गुजरात के साइबर अपराधियों का हाथ है. इसके बाद सीआईडी की साइबर क्राइम ब्रांच ने गुजरात से दो साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से मोबाइल, सिम कार्ड, एटीएम और कुछ चेक बरामद किए गए हैं. दोनों आरोपियों ने अपराध में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है.

इनकी हुई गिरफ्तारी

गिरफ्तार साइबर अपराधियों में गरनिया भरत उर्फ रमकु भाई और गोयनिया हार्दिक भाई उर्फ करम सिंह शामिल है. दोनों साइबर अपराधी गुजरात के सूरत के रहने वाले हैं.

दोनों ठगों के खिलाफ तीन राज्यों में केस दर्ज

सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा संचालित नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार दोनों साइबर अपराधियों के खिलाफ कर्नाटक, उत्तराखंड और झारखंड में कुल तीन मामले दर्ज है. कांड में संलिप्त साइबर अपराधियों के खाते में एक दिन में ही एक करोड़, 60 लाख रुपये ट्रांसफर किए गए थे.

