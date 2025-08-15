ETV Bharat / state

पलामू: कोयल नदी में डूबे ममेरे-फुफेरे भाई, नहाने के दौरान गहरे पानी में चले गए थे दोनों - BROTHER DROWNED IN RIVER

पलामू में कोयल नदी में दो चचेरे भाई डूब गए. पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका.

Two cousins drowned in Koel river in Palamu
घटनास्थल पर मौजूद पुलिस टीम (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 15, 2025 at 12:15 AM IST

पलामू: जिले के मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र के पहाड़ी मोहल्ला इलाके में ममेरे-फुफेरे भाई कोयल नदी में बह गए. परिजन और पुलिस दोनों की तलाश में जुटे हैं, लेकिन खबर लिखे जाने दोनों का कुछ भी पता चला नहीं सका है.

दरअसल, मेदिनीनगर टाउन थाना के कुंड मोहल्ला के नाजिम अंसारी उर्फ बबलू का 17 वर्षीय पुत्र सैफ अंसारी एवं पप्पू हासमी का 14 वर्षीय पुत्र आमिर हासमी गुरुवार को कोयल नदी में नहाने गए थे. दोनों पहाड़ी मोहल्ला के चनवारी के पास नहा रहे थे कि तभी दोनों गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे.

मौके पर मौजूद महिलाओं ने दोनों को डूबते देखा तो शोर मचाना शुरू कर दिया. स्थानीय लोग दोनों को बचाने के लिए नदी में कूद गए लेकिन दोनों बह गए. घटना की जानकारी मिलने के बाद टाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार एवं टीओपी 1 के प्रभारी इंद्रदेव पासवान के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी.

टाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार ने बताया कि मामले में एसडीआरएफ को पत्र लिखा गया है. दोनों की तलाश में एसडीआरएफ को तैनात किया जाएगा. कोयल नदी के तटवर्ती क्षेत्र में लगे थानों को भी अलर्ट किया गया है. घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजन भी मौके पर पहुंच गए. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. मुहर्रम इंतेज़ामिया कमेटी के पूर्व जनरल जीशान खान, शहरयार अली, समाजसेवी कलाम खान, बादल खान भी मौके पर पहुंचे और तलाशी अभियान शुरू किया.

