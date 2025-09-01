ETV Bharat / state

पानी से भरे गड्ढे में डूबने से दो चचेरे भाइयों की मौत, गांव में छाया मातम - CHILD DROWNING INCIDENT

अजमेर के दादिया गांव में दर्दनाक हादसे में डूबने से 2 चचेरे भाइयों की मौत हो गई है.

डूबने से मौत
डूबने से मौत (सांकेतिक फोटो)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 1, 2025 at 10:04 PM IST

2 Min Read

अजमेर : जिले के अराई थाना क्षेत्र के दादिया गांव में सोमवार शाम एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. बकरियां चराने गए दो चचेरे भाई 16 वर्षीय शाहिद पुत्र रिज़वान और 15 वर्षीय एहसान पुत्र मुज़फ्फर की गहरे पानी के गड्ढे में डूबने से मौत हो गई. यह हादसा छोटा लांबा रोड पर उस वक्त हुआ, जब दोनों किशोर बकरियों को चराते हुए पानी के गड्ढे के पास पहुंचे और नहाने के लिए उसमें उतर गए.

दोनों को तुरंत निकाला गया और किशनगढ़ के राजकीय यज्ञनारायण अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. मौत की खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया, और अराई थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है. मंगलवार को पोस्टमार्टम कर शव परिवार को सौंपा जाएगा.

इसे भी पढ़ें: बनास नदी में नहाते समय दो किशोरियां डूबीं, एक का शव मिला, दूसरी की तलाश जारी

घटना की सूचना मिलने पर अराई थाना पुलिस मौके पर पहुंची. थानाधिकारी वृद्धिचंद और दादिया सरपंच महिपाल ने घटनास्थल का मुआयना किया और परिजनों से बातचीत की. अराई थाने के एएसआई वृद्धिचंद ने बताया कि डूबने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने बताया कि दोनो मृतक छात्र थे, जिनमें शाहिद 11वीं कक्षा का और एहसान 9वीं कक्षा का छात्र था. पुलिस ने दोनों शवों को किशनगढ़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. मंगलवार को पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिए जाएंगे. मामले की जांच अभी जारी है.

अजमेर : जिले के अराई थाना क्षेत्र के दादिया गांव में सोमवार शाम एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. बकरियां चराने गए दो चचेरे भाई 16 वर्षीय शाहिद पुत्र रिज़वान और 15 वर्षीय एहसान पुत्र मुज़फ्फर की गहरे पानी के गड्ढे में डूबने से मौत हो गई. यह हादसा छोटा लांबा रोड पर उस वक्त हुआ, जब दोनों किशोर बकरियों को चराते हुए पानी के गड्ढे के पास पहुंचे और नहाने के लिए उसमें उतर गए.

दोनों को तुरंत निकाला गया और किशनगढ़ के राजकीय यज्ञनारायण अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. मौत की खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया, और अराई थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है. मंगलवार को पोस्टमार्टम कर शव परिवार को सौंपा जाएगा.

इसे भी पढ़ें: बनास नदी में नहाते समय दो किशोरियां डूबीं, एक का शव मिला, दूसरी की तलाश जारी

घटना की सूचना मिलने पर अराई थाना पुलिस मौके पर पहुंची. थानाधिकारी वृद्धिचंद और दादिया सरपंच महिपाल ने घटनास्थल का मुआयना किया और परिजनों से बातचीत की. अराई थाने के एएसआई वृद्धिचंद ने बताया कि डूबने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने बताया कि दोनो मृतक छात्र थे, जिनमें शाहिद 11वीं कक्षा का और एहसान 9वीं कक्षा का छात्र था. पुलिस ने दोनों शवों को किशनगढ़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. मंगलवार को पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिए जाएंगे. मामले की जांच अभी जारी है.

For All Latest Updates

TAGGED:

COUSINS DROWNगहरे गड्ढे में डूबे बच्चेदो चचेरे भाइयों की मौतTWO COUSINS BROTHER DIEDCHILD DROWNING INCIDENT

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

'सूक्ष्म विज्ञान के महारथी' : गया प्रसाद अपनी अनोखी दुनिया से अब नई पीढ़ी को जोड़ने का कर रहे प्रयास

गलता तीर्थ में बारिश से संकट, श्री पापड़ा हनुमान मंदिर और यज्ञ वेदी कुंड मिट्टी में दबे

27 साल बाद फिर शुरू हुआ बरड़वा पुलिस थाना, यहां पूर्व उपराष्ट्रपति भैरोंसिंह शेखावत से है खास कनेक्शन

लाडली जी का मंदिर, जहां आठ सखियों के साथ विराजित हैं राधा रानी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.