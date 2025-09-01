अजमेर : जिले के अराई थाना क्षेत्र के दादिया गांव में सोमवार शाम एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. बकरियां चराने गए दो चचेरे भाई 16 वर्षीय शाहिद पुत्र रिज़वान और 15 वर्षीय एहसान पुत्र मुज़फ्फर की गहरे पानी के गड्ढे में डूबने से मौत हो गई. यह हादसा छोटा लांबा रोड पर उस वक्त हुआ, जब दोनों किशोर बकरियों को चराते हुए पानी के गड्ढे के पास पहुंचे और नहाने के लिए उसमें उतर गए.

दोनों को तुरंत निकाला गया और किशनगढ़ के राजकीय यज्ञनारायण अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. मौत की खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया, और अराई थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है. मंगलवार को पोस्टमार्टम कर शव परिवार को सौंपा जाएगा.

घटना की सूचना मिलने पर अराई थाना पुलिस मौके पर पहुंची. थानाधिकारी वृद्धिचंद और दादिया सरपंच महिपाल ने घटनास्थल का मुआयना किया और परिजनों से बातचीत की. अराई थाने के एएसआई वृद्धिचंद ने बताया कि डूबने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने बताया कि दोनो मृतक छात्र थे, जिनमें शाहिद 11वीं कक्षा का और एहसान 9वीं कक्षा का छात्र था. पुलिस ने दोनों शवों को किशनगढ़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. मंगलवार को पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिए जाएंगे. मामले की जांच अभी जारी है.