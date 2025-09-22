ETV Bharat / state

लातेहार में करंट की चपेट में आने से दो भाइयों की मौत, बोदी तोड़ने के दौरान हुआ हादसा

लातेहार में बोदी तोड़ने के दौरान दो चचेरे भाईयों की करंट लगने से मौत हो गई. घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई.

Concept Image
कॉन्सेप्ट इमेज (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 22, 2025 at 8:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लातेहार: जिले के बरियातू थाना क्षेत्र अंतर्गत बजरमरी गांव में करंट की चपेट में आने से दो चचेरे भाइयों की मौत हो गई. इस घटना के बाद पूरे गांव में कोहराम मच गया है. सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी रंजन कुमार पासवान ने मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

बोदी तोड़ने के दौरान हुआ हादसा

दरअसल, बजरमरी गांव निवासी विनय उरांव अपने घर के छत पर बोदी तोड़ रहा था. बोदी के पास बिजली का तार था. अचानक विनय उरांव बिजली के तार के संपर्क में आ गया और छटपटाने लगा. विनय को इस प्रकार छटपटाता देखकर पास में ही खड़े चचेरे भाई प्रकाश उरांव दौड़कर उसके पास आया लेकिन वह भी विनय के साथ करंट की चपेट में आ गया और देखते ही देखते दोनों भाई बेहोश होकर छत पर गिर गए. इधर युवकों को छत पर छटपटाता देखकर लोग दौड़कर वहां पहुंचे लेकिन जब तक काफी देर हो चुकी थी.

चिकित्सकों ने किया मृत घोषित

युवक के परिजन और ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए दोनों युवकों को तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे लेकिन जांच के बाद चिकित्सकों ने दोनों युवकों को मृत घोषित कर दिया. युवकों की मौत की खबर सुनने के बाद परिजनों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा. वहीं मृतक के परिजनों ने बताया कि छत पर खुला तार था. उसी की चपेट में आने से दोनों की मौत हुई है. ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि मृतक के परिजनों को तत्काल सहायता राशि उपलब्ध कराई जाए.

"परिजनों के अनुसार दोनों युवकों की मौत करंट लगने से हुई है. पुलिस मामले की छानबीन कर रही है:" - रंजन कुमार पासवान, प्रभारी, बरियातू थाना

ये भी पढ़ें- करंट लगने से मां बेटे की मौत, टेबल फैन बना हादसे की वजह

करंट लगने से दंपती की मौत, खेत में काम करने के दौरान हादसा

गढ़वा: बेटे को बचाने में पिता की करंट लगने से मौत, बेटे की हालत गंभीर

For All Latest Updates

TAGGED:

करंट लगने से दो भाइयों की मौतलातेहार में करंट लगने से दो की मौतTWO COUSIN BROTHER DEATH IN LATEHARTWO BROTHER DIED IN BAJMARI VILLAGEBROTHERS DEATH DUE TO ELECTROCUTED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.