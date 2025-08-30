ETV Bharat / state

पाकुड़: आपस में लिपटे मिले 6 फीट से अधिक लंबे नाग, दहशत में ग्रामीण - COBRA SNAKE FOUND

पाकुड़ के एक मकान में दो कोबरा सांप पाए गए. वन विभाग द्वारा दोनों को रेस्क्यू कर लिया गया.

two-cobra-snakes-found-in-pakur
आपस में लिपटे हुए कोबरा सांप (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 30, 2025 at 1:04 PM IST

2 Min Read

पाकुड़: जिले के महेशपुर प्रखंड के वीरकिट्टी गांव स्थित एक मकान में दो कोबरा सांप पाए गए. स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना वन विभाग को दी. सूचना मिलते ही वनकर्मी मौके पर पहुंचे और घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों कोबरा को रेस्क्यू कर लिया गया. सांप मिलने के बाद से ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है.

वनकर्मी मो. असराफुल ने बताया कि जानिसार अख्तर नामक व्यक्ति के मकान में दो कोबरा देखे गए. वनकर्मी ने बताया कि दोनों कोबरा आपस में लिपटे हुए थे और इसी बीच जानिसार के परिजनों की नजर पड़ गई. इसके बाद वन विभाग को इसकी सूचना दी गई. वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और दोनों कोबरा को रेस्क्यू कर लिया.

मकान में मिले दो कोबरा सांप (Etv Bharat)

वनकर्मी ने बताया कि दोनों कोबरा की लंबाई लगभग 6.5 फीट है और आयु 25 से 26 साल होगी. इस दौरान वनकर्मी ने घटनास्थल के आसपास मौजूद लोगों से अपील की कि किसी भी प्रकार का वन्यप्राणी दिखाई देने पर उस पर हमला न करें. साथ ही उन्होंने दूरी बनाए रखने और वन विभाग को इसकी सूचना देने की अपील की.

इसके अलावा अगर किसी भी व्यक्ति को सांप कांट ले तो ओझागुनी और झाड़-फूंक के चक्कर में पड़ने के बजाय तुरंत उसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया जाए. वनकर्मी मो. असराफुल ने बताया कि दोनों कोबरा काफी जहरीले हैं. अगर किसी को काट ले और समय पर इलाज न हो तो व्यक्ति की मौत हो सकती है. वनकर्मी ने बताया रेस्क्यू किए गए दोनों कोबरा को सुरक्षित घने जंगल में छोड़ दिया जाएगा.

ये भी पढ़ें: रामगढ़ विधायक ममता देवी के रांची आवास से निकला सांप, स्नेक कैचर ने रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा

कभी सांपों का डेरा के नाम से जाना जाता था झारखंड का ये जिला, आज भी हर वर्ष आते हैं सर्पदंश के सैकड़ों मामले

झारखंड मंत्रालय में सांप निकलने से मची अफरा-तफरी, स्नेक कैचर ने पकड़ कर जंगल में छोड़ा

पाकुड़: जिले के महेशपुर प्रखंड के वीरकिट्टी गांव स्थित एक मकान में दो कोबरा सांप पाए गए. स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना वन विभाग को दी. सूचना मिलते ही वनकर्मी मौके पर पहुंचे और घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों कोबरा को रेस्क्यू कर लिया गया. सांप मिलने के बाद से ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है.

वनकर्मी मो. असराफुल ने बताया कि जानिसार अख्तर नामक व्यक्ति के मकान में दो कोबरा देखे गए. वनकर्मी ने बताया कि दोनों कोबरा आपस में लिपटे हुए थे और इसी बीच जानिसार के परिजनों की नजर पड़ गई. इसके बाद वन विभाग को इसकी सूचना दी गई. वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और दोनों कोबरा को रेस्क्यू कर लिया.

मकान में मिले दो कोबरा सांप (Etv Bharat)

वनकर्मी ने बताया कि दोनों कोबरा की लंबाई लगभग 6.5 फीट है और आयु 25 से 26 साल होगी. इस दौरान वनकर्मी ने घटनास्थल के आसपास मौजूद लोगों से अपील की कि किसी भी प्रकार का वन्यप्राणी दिखाई देने पर उस पर हमला न करें. साथ ही उन्होंने दूरी बनाए रखने और वन विभाग को इसकी सूचना देने की अपील की.

इसके अलावा अगर किसी भी व्यक्ति को सांप कांट ले तो ओझागुनी और झाड़-फूंक के चक्कर में पड़ने के बजाय तुरंत उसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया जाए. वनकर्मी मो. असराफुल ने बताया कि दोनों कोबरा काफी जहरीले हैं. अगर किसी को काट ले और समय पर इलाज न हो तो व्यक्ति की मौत हो सकती है. वनकर्मी ने बताया रेस्क्यू किए गए दोनों कोबरा को सुरक्षित घने जंगल में छोड़ दिया जाएगा.

ये भी पढ़ें: रामगढ़ विधायक ममता देवी के रांची आवास से निकला सांप, स्नेक कैचर ने रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा

कभी सांपों का डेरा के नाम से जाना जाता था झारखंड का ये जिला, आज भी हर वर्ष आते हैं सर्पदंश के सैकड़ों मामले

झारखंड मंत्रालय में सांप निकलने से मची अफरा-तफरी, स्नेक कैचर ने पकड़ कर जंगल में छोड़ा

For All Latest Updates

TAGGED:

पाकुड़ में मिला कोबरा सांपCOBRA SNAKECOBRA SNAKE IN PAKURPAKURCOBRA SNAKE FOUND

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.