बनारस के दो नन्हें मूर्तिकार; यूट्यूब से सीखकर 8 साल से बना रहे मां दुर्गा की अद्भुत प्रतिमा, जानिए कौन हैं?

इसी कड़ी में बनारस के दो सगे भाइयों में भक्ति का संचार बचपन में हो गया था. इसके बाद दोनों भाई खेलने की उम्र से ही पिछले आठ सालों से मां दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश, कार्तिकेय एवं महिषासुर राक्षस की प्रतिमा अपने हाथों से बनाते है. खास बात यह कि यह हुनर दोनों भाइयों ने ऑनलाइन सीखा है. प्रतिमा बनाने के लिए दोनों बच्चे अपने पॉकेट मनी को बचा कर रखते हैं. बिना फरमा (फ्रेम, सांचा) के ऐसी मूर्ति बनाते है कि लोग देखते ही रह जाएं. मझे हुए मूर्तिकार भी नहीं पहचान पाते कि प्रतिमा बिना फ्रेम के तैयार की गई है.

वाराणसी: इस समय शारदीय नवरात्र चल रहे हैं और भक्ति और श्रद्धालुओं की अनेकों तस्वीरें आ रही हैं. बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक मां दुर्गा की पूजा-आराधना में लगे हुए हैं. जगह-जगह पांडालों में मां की भव्य मूर्तियां स्थापित की गई हैं.

वाराणसी के छित्तूपुर क्षेत्र श्रेयांश विश्वकर्मा (14) एवं छोटा भाई किशन विश्वकर्मा (12) छोटी से उम्र में ही मां दुर्गा की प्रतिमा यूट्यूब से सीख कर बनाने का काम कर रहें है. पिछले 6 साल से मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर पूजा करते है. श्रेयांश विश्वकर्मा ने बताया कि प्रतिमा बनाने की कला किसी से नहीं सीखा है, बल्कि यूट्यूब पर मूर्तिकारों के वीडियो देखकर मां दुर्गा, लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती, कार्तिकेय एवं महिषासुर जैसे राक्षसों की प्रतिमा बनाते हैं.

करीब एक महीने पहले बनाने लगते हैं मूर्तिः श्रेयांश ने बताया कि अभी बहुत सुधार की जरूरत है, उन्हें रंगो के बारे में भी अभी जानकारी नहीं है. अभी वह क्लास 9 में पढ़ रहे हैं. 12 के पढ़ाई पूरी होने के बाद वह मूर्ति कला के बारे में सीखेंगे. मां सरस्वती, माता लक्ष्मी, गणेश कार्तिक, महिषासुर राक्षस और उनके वाहन भी बनाए हैं. मूर्ति बनाने में 20 दिन लगे. शंकर जी, दुर्गाजी, गणेशजी, भैरवजी, हनुमान जी सहित कई मूर्तियां बनाई है. मूर्ति बनाने के लिए मिट्टी, दफ्ती, कागज, मोती, पुआल, माता को सजाने के लिए किरकिरी, स्टोन, धोती सहित अन्य सामान भी लाते हैं. नौ दिनों तक इनकी पूजा-अर्चना के बाद विसर्जित कर देते हैं. श्रेयांश ने बताया कि इस बार जो हमने दानव बनाया है, वह आधा भैंस और आधा मनुष्य के रूप में दर्शाया है. क्योंकि जब मां दुर्गा से महिषासुर नामक दाना लड़ रहा था उसे समय वह आधा मनुष्य तो आधा पशु के रूप में था.

गोलगप्पे बेचने वाले पिता करते हैं आर्थिक मददः दोनों बच्चों के पिता राजेंद्र विश्वकर्मा गोलगप्पे की दुकान चलते हैं. राजेंद्र विश्वकर्मा कहते हैं बच्चों ने यू-ट्यूब पर देख कर इतनी सुंदर प्रतिमा बनाई कि बार-बार देख कर भी मन नहीं भरता. पड़ोस में रहने वाली एथलीट बेबी कुशवाहा ने बताया कि जब भी श्रेयांश को मूर्ति बनाने के लिए बोलती हूं तो वो बना कर देता है. पैसे भी नहीं मांगता है. पहले यह बच्चे 2 फीट ऊंची मूर्ति बनाते थे, परंतु अब धीरे-धीरे 8 से 10 फीट की मूर्ति बनाने लगे हैं. शारदीय नवरात्र में इन बने मूर्तियों का विधि विधान के साथ स्थापित किया जाता है और पूजन अर्चन भी किया जाता है.

