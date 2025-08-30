कानपुर/मिर्जापुरः कानपुर के बिधनू थाना क्षेत्र में शनिवार को जहां दो बच्चों की तालाब में डूबकर मौत हो गई. दोनों बच्चे भैंस चराने गए थे. वहीं, मिर्जापुर के बेलन नदी में दोस्तों के साथ नहाने गया युवक नदी में डूब गया. पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के साथ ही कानूनी कार्रवाई कर रही है.

मवेशी को निकालने तालाब में उतरे थे दोनों बच्चेः बिधनू थाना प्रभारी जितेंद्र प्रताप सिंह के मुताबिक, हरबसपुर गांव निवासी सुनील का बेटा मनीष (7) और राकेश का बेटा हिमांशु (6) शनिवार शाम को गांव के बाहर मवेशियों को चराने के लिए तालाब के किनारे गए हुए थे. इस बीच मवेशी तालाब में उतर गए थे. जिन्हें बाहर निकालने के लिए दोनों तालाब में कूद गए. तालाब में अधिक गहराई में जाने से जब दोनों डूबने लगे तो उन्होंने शोर मचाना शुरू किया. इस दौरान साथी चरवाहों ने इसकी सूचना परिजनों व ग्रामीणों को दी.

परिजनों का रो-रोकर बुरा हालः घटना की जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से दोनों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी. बच्चों के शवों को देखकर दोनों परिवारों में कोहराम मच गया. मनीष की मां मीना और हिमांशु की मां मनकी दोनों अपने बेटों को छाती से लगाकर रो-रो कर बदहवास हो गई. बिधनू थाना प्रभारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची थी. पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. दोनों परिवार कबाड़ बीनकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं. मनीष चार भाई बहनों में सबसे छोटा था. हिमांशु दो भाइयों में सबसे छोटा था.

दोस्त को डूबता देख भागे दोस्तः वहीं, लालगंज थाना क्षेत्र के बरौधा चौकी क्षेत्र के ग्राम सभा दिघूली के शिवराजपुर मौजा के रहने वाला रिंकू पटेल घर से शनिवार को पेट्रोल लेने कोटा घाट पेट्रोल टंकी गया था. इसी बीच वह बेलन नदी में नहाने अपने दोस्तों के साथ उतर गया. गहरे पानी में चले जाने से तेज बहाव में बहते हुए डूब गया. मौके से दोनों दोस्त फरार हो गए. स्थानीय लोगों ने बेलन नदी के घाट पर पैंट शर्ट, मोबाइल और बाईक खड़ी होने पर तिलाव चौकी प्रभारी व उपजिलाधिकारी लालगंज को सूचना दिया. सूचना पर पहुंचे चौकी प्रभारी तिलांव धर्मेंद्र गौतम ने पैंट में रखे आधार कार्ड से पहचान कर परिजनों को सूचना दी. इस बीच मौके पर उपजिलाधिकारी लालगंज महेंद्र सिंह भी पहुंच गए.

5 घंटे बाद शव बरामदः स्थानीय गोताखोरों ने चार से पांच घंटे कड़ी मशक्कत के बाद पुराने पुल से करीब चार सौ मीटर दूरी पर गहरे पानी के बड़े पत्थर में रिंकू को फंसा पाया. उपजिलाधिकारी लालगंज महेंद्र सिंह ने स्थानीय गोताखोर मुन्नी वर्मा लालबहादुर वर्मा, महेश को कृष्ण कुमार, इन्द्रमणि,केशव को शव निकालने पर पुरस्कृत किया. उपजिलाधिकारी लालगंज महेंद्र सिंह ने बताया कि दोस्तों के साथ युवक स्नान करने आया हुआ था. इस दौरान गहरे पानी में चला गया और तेज बहाव चलते डूब गया. स्थानीय गोताखोरों की मदद से शव को बरामद कर लिया गया है. पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. हादसे की जांच की जा रही है. मृतक के परिजनों को शासन द्वारा जो भी सहायता हो सकेगा किया जाएगा.

