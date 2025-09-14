जिवित्पुत्रिका व्रत पर बड़ा हादसा; चंदौली की कर्मनाशा नदी में दो बच्चे डूबे; नहाते वक्त अचानक हुए गायब
जिवित्पुत्रिका व्रत के दौरान कर्मनाशा नदी में सियाराम यादव का 12 वर्षीय पुत्र पियूष यादव, कलिका यादव का 9 वर्षीय पुत्र हिमांशु यादव डूब गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 14, 2025 at 11:02 PM IST
चंदौली: कंदवा थाना क्षेत्र के चारी में रविवार को जिवित्पुत्रिका पूजा के दौरान बड़ा हादसा हो गया. पूजा के बाद नदी में स्नान कर रहे दो बच्चे कर्मनाशा नदी में डूब गए. इसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया. मौके पर सीओ सदर देवेंद्र कुमार समेत प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस बल गोताखोरों की मदद से तलाश में जुए गए.
तैराकी करते समय गहरे पानी में डूबे: सीओ सदर देवेंद्र कुमार ने बताया कि दोनों बच्चे स्नान के दौरान तैराकी कर रहे थे. खेल-खेल में दोनों नदी के गहरे पानी की ओर चले गए. देखते ही देखते दोनों गायब हो गए. डूबने वाले बच्चों की पहचान पियूष यादव 12 वर्ष पुत्र सियाराम यादव और हिमांशु यादव 9 वर्ष पुत्र कलिका यादव के रूप में हुई.
गोताखोरों की मदद से की जा रही तलाश: सूचना मिलते ही कंदवा थाना प्रभारी प्रियंका सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचीं. गोताखोरों की मदद से तलाशी अभियान शुरू कराया गया. देर रात तक बच्चों का कोई सुराग नहीं लग सका. परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है.
एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर: मौके पर सीओ सदर देवेंद्र कुमार समेत प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस बल मौजूद हैं. सीओ सदर देवेंद्र कुमार ने बताया कि कर्मनाशा नदी में डूबे बच्चों की तलाश की तलाश जारी है. बच्चों की तलाशी के लिए गोताखोरों और एनडीआरएफ की टीम लगाई गयी है.
यह भी पढ़ें- इलाहाबाद हाईकोर्ट का वकील 3 साल से लापता; 2 बेटे भी हैं अधिवक्ता, परिवार बोला- पुलिस कर रही टेबल वर्क, हम जांच से संतुष्ट नहीं