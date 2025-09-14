ETV Bharat / state

जिवित्पुत्रिका व्रत पर बड़ा हादसा; चंदौली की कर्मनाशा नदी में दो बच्चे डूबे; नहाते वक्त अचानक हुए गायब

चंदौली: कंदवा थाना क्षेत्र के चारी में रविवार को जिवित्पुत्रिका पूजा के दौरान बड़ा हादसा हो गया. पूजा के बाद नदी में स्नान कर रहे दो बच्चे कर्मनाशा नदी में डूब गए. इसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया. मौके पर सीओ सदर देवेंद्र कुमार समेत प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस बल गोताखोरों की मदद से तलाश में जुए गए.

तैराकी करते समय गहरे पानी में डूबे: सीओ सदर देवेंद्र कुमार ने बताया कि दोनों बच्चे स्नान के दौरान तैराकी कर रहे थे. खेल-खेल में दोनों नदी के गहरे पानी की ओर चले गए. देखते ही देखते दोनों गायब हो गए. डूबने वाले बच्चों की पहचान पियूष यादव 12 वर्ष पुत्र सियाराम यादव और हिमांशु यादव 9 वर्ष पुत्र कलिका यादव के रूप में हुई.

गोताखोरों की मदद से की जा रही तलाश: सूचना मिलते ही कंदवा थाना प्रभारी प्रियंका सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचीं. गोताखोरों की मदद से तलाशी अभियान शुरू कराया गया. देर रात तक बच्चों का कोई सुराग नहीं लग सका. परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है.