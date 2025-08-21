ETV Bharat / state

कानपुर में हादसा: ट्रक ने स्कूटी को मारी टक्कर, दो बच्चों की मौत, बुजुर्ग गंभीर - KANPUR ROAD ACCIDENT

हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया, पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

कानपुर में दर्दनाक सड़क हादसा
कानपुर में दर्दनाक सड़क हादसा (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 21, 2025 at 8:09 AM IST

Updated : August 21, 2025 at 10:07 AM IST

कानपुर: कानपुर-सागर हाईवे पर बुधवार को दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. घाटमपुर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी. स्कूटी अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई. हादसे में दो बच्चों की मौत हो गई जबकि एक बुजुर्ग घायल हो गए. घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई है.


फतेहपुर जनपद के बकेवर थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव के रहने वाले चंद्रपाल (60) अपने नाती अरुण (13) और प्रज्ञा (3) के साथ स्कूटी से जहांगीराबाद से मछैला गांव की तरफ जा रहे थे. जनता स्कूल के पास पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी स्कूटी में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे तीनों सड़क पर गिर गए. ट्रक चालक उन्हें कुचलता हुआ मौके से फरार हो गया.

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से तीनों को घाटमपुर सीएचसी में भर्ती कराया. डॉक्टरों ने दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया. चंद्रपाल का अस्पताल में इलाज चल रहा है.

घाटमपुर थाना प्रभारी धनंजय पांडे ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची थी. घायलों को उपचार हेतु एंबुलेंस की मदद से घाटमपुर सीएचसी में भर्ती कराया गया था. डॉक्टरों ने दो बच्चों को मृत घोषित कर दिया. बुजुर्ग का इलाज चल रहा है. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मामले में परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा.

