खेलते समय पानी की डिग्गी में डूबने से दो मासूम बच्चों की मौत, गांव में पसरा मातम
बाड़मेर में खेलते समय पानी की डिग्गी में गिरने से दो बच्चों की मौत हो गई. पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है.
Published : September 8, 2025 at 8:38 PM IST
बाड़मेर: जिले के धनाऊ थाना क्षेत्र के पावड़ो का तला गांव में सोमवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. खेलते समय दो मासूम बच्चों के पानी की डिग्गी में गिर जाने से उनकी मौत हो गई. इस घटना ने पीड़ित परिवार के साथ पूरे गांव को गहरे शोक में डाल दिया है.
खेलते समय हुआ हादसा: थानाधिकारी गोविंदराम ने बताया कि 17 वर्षीय भागीरथ पुत्र केसाराम और 12 वर्षीय दिलीप कुमार पुत्र मोहनराम खेलते समय डिग्गी के पास पहुंचे. खेलते-खेलते भागीरथ का पैर फिसल गया और वह पानी की डिग्गी में गिर गया. उसे बचाने के प्रयास में पास खड़ा दिलीप भी डिग्गी में कूद पड़ा और दोनों पानी में डूब गए. परिजनों और ग्रामीणों को जैसे ही घटना की सूचना मिली, वे तुरंत मौके पर पहुंचे. ग्रामीणों की मदद से दोनों बच्चों को बाहर निकाला गया और उन्हें नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, धनाऊ ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया.
इसे भी पढ़ें- पानी से भरे गड्ढे में डूबने से दो चचेरे भाइयों की मौत, गांव में छाया मातम
घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. दोनों बच्चों के शवों को कब्जे में लेकर मोर्चरी में सुरक्षित रखवाया गया. थानाधिकारी गोविंदराम ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि दोनों बच्चे डिग्गी के पास खेल रहे थे और हादसे का कारण पैर फिसलना और बचाव के प्रयास में दूसरा बच्चा डिग्गी में गिरना रहा. पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. बताया गया है कि भागीरथ लंबे समय से अपने ननिहाल में रह रहा था. हादसे के बाद पूरे गांव में शोक छा गया है और परिवार पर ग़म का पहाड़ टूट पड़ा है.