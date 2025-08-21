मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर में बड़ा हादसा हुआ है. जिले के सकरा थाना क्षेत्र के सकरा वाजिद गांव में गुरुवार को दो बच्चों की जान चली गई है. मिट्टी लाने जा रहे ट्रैक्टर के अचानक सड़क किनारे बिजली पोल से टकराने के बाद करंट फैल गया, जिसमें सवार दो मासूम बच्चों की मौत हो गई. मृतकों की पहचान भठंडी गांव निवासी रोहित कुमार और राहुल कुमार के रूप में हुई है. दोनों की उम्र 12 से 14 वर्ष बताई जा रही है.

गाय को बचाने में ट्रैक्टर हुआ अनियंत्रित : प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ट्रैक्टर पर चालक के साथ कुछ बच्चे भी सवार थे. इसी दौरान सामने से अचानक एक गाय सड़क पर आ गई. उसे बचाने के प्रयास में चालक ने ट्रैक्टर को साइड किया, जिससे वाहन असंतुलित होकर पलट गया और सड़क किनारे लगे बिजली पोल से जा टकराया.

मुजफ्फरपुर में हुआ हादसा (ETV Bharat)

चालक कूदा, बच्चों की गई जान : टक्कर इतनी जोरदार थी कि पोल से करंट पूरे ट्रैक्टर में फैल गयी. हादसे के बाद चालक ट्रैक्टर से कूदकर भागने में सफल रहा, लेकिन पीछे बैठे दोनों मासूम करंट की चपेट में आ गए और मौके पर ही झुलसकर उनकी मौत हो गई.

पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा : स्थानीय लोगों ने तुरंत घटना की सूचना पुलिस को दी. सकरा थाना प्रभारी राजू कुमार पाल ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया गया है.

''प्रारंभिक जांच में पता चला है कि ट्रैक्टर चालक गाय को बचाने के दौरान कूद गया था, जिससे वाहन अनियंत्रित होकर बिजली पोल से टकरा गया. फिलहाल मामले की जांच की जा रही है.''- राजू कुमार पाल, थाना प्रभारी, सकरा

लोगों की जुटी भीड़ (ETV Bharat)

गांव में पसरा मातम : घटना के बाद गांव में मातम का माहौल है. दोनों मृत नाबालिग बच्चों के परिवार वालों का रो-रोकर बुरा हाल है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. इस हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है.

ये भी पढ़ें :-

बिजली के झटके से तड़प रहा था बेटा, बचाने गई गई मां, दोनों की चली गई जान

काल बना टेबल फैन, करंट की चपेट में आई गर्भवती महिला और उसका 3 साल बेटा, दोनों की मौत