Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

राजसमंद : डूबते पोता-पोती को बचाने तालाब में उतरी दादी, तीनों की थमी सांसें - 3 DIED DUE TO DROWNING IN RAJSAMAND

तालाब में डूबने से दो बच्चों व दादी की मौत. दादी डूब रहे पोता-पाती को बचाने तालाब में उतरी, लेकिन तैरना नहीं जानती थी.

Villagers gathered near the pond after the rescue operation
रेस्क्यू अभियान के बाद तालाब किनारे एकत्र ग्रामीण (ETV Bharat Rajsamand)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 10, 2025 at 4:44 PM IST

2 Min Read

राजसमंद: जिले में देवगढ़ थाना क्षेत्र में मंडावर पंचायत के ढाक का चौड़ा गांव के तालाब में गिरे पोता-पोती को बचाने दादी ने आनन-फानन में छलांग लगा दी. इसमें दोनों चचेरे भाई-बहन के साथ दादी की भी मौत हो गई. डूब रहे तीनों लोगों को ग्रामीणों ने तालाब से निकाला, लेकिन तब तक इनकी सांसें थम चुकी थीं. हृदयविदारक हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर दिया.गांव में सन्नाटा पसर गया.

देवगढ़ थाने के सहायक उप निरीक्षक किशोर सिंह ने बताया कि मंडावर पंचायत के ढाक का चौड़ा निवासी भंवरी देवी (60) पत्नी राजूराम भील, पोते हिम्मता राम (11) पुत्र तुलसाराम एवं पोती मीना (10) पुत्री लक्ष्मण राम बकरियां चराने सुबह नौ बजे घर से निकले. चेचरे भाई-बहन हिम्मता राम व मीना पानी लेने रामदेव सागर तालाब में उतर गए और गहराई में चले गए. उन्हें डूबता देख दादी भंवरी देवी भी तालाब में उतर गई, लेकिन उसे भी तैरना नहीं आता था. इस कारण भंवरी देवी के साथ उनके दोनों पोते-पोती डूब गए. पास में बकरियां चरा रहे लोग दौड़कर आए, मगर उनको तैरना नहीं आता था.

पढ़ें: अजमेर में फार्म पॉन्ड में डूबे 2 मासूम, भरतपुर में नदी में बहा वृद्ध - DEATH BY DROWNING IN WATER

अन्य चरवाहे की सूचना पर गांव से तैराक मौके पर पहुंचे. परिजनों के साथ ग्रामवासी भी पहुंचे. गांव के गोपीलाल, जितेंद्र कुमार व मिठूसिंह आदि तैराक पानी में उतरे और महिला व दोनों बच्चों को निकाला, मगर तब तक तीनों की मौत हो चुकी थी. पुलिस ने बाद में तीनों के शव देवगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मोर्चरी पहुंचाए, जहां पोस्टमार्टम कराया गया.

एक ही अर्थी पर अंत्येष्टि: तालाब में डूबने से चचेरे भाई-बहन व दादी की मौत के बाद परिजन घटनास्थल पर विलाप करने लगे. बच्चों व वृद्ध दादी की मौत को लेकर हर कोई सन्न रह गया. इधर, हादसे के बाद महिला व बच्चों के शव देवगढ़ अस्पताल पहुंचाए, जहां सैकड़ों लोग एकत्र हो गए. पुलिस ने पोस्टमार्टम करा तीनों शव परिजनों को सौंपे. तीनों की एक ही अर्थी पर अंत्येष्टि की गई.

राजसमंद: जिले में देवगढ़ थाना क्षेत्र में मंडावर पंचायत के ढाक का चौड़ा गांव के तालाब में गिरे पोता-पोती को बचाने दादी ने आनन-फानन में छलांग लगा दी. इसमें दोनों चचेरे भाई-बहन के साथ दादी की भी मौत हो गई. डूब रहे तीनों लोगों को ग्रामीणों ने तालाब से निकाला, लेकिन तब तक इनकी सांसें थम चुकी थीं. हृदयविदारक हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर दिया.गांव में सन्नाटा पसर गया.

देवगढ़ थाने के सहायक उप निरीक्षक किशोर सिंह ने बताया कि मंडावर पंचायत के ढाक का चौड़ा निवासी भंवरी देवी (60) पत्नी राजूराम भील, पोते हिम्मता राम (11) पुत्र तुलसाराम एवं पोती मीना (10) पुत्री लक्ष्मण राम बकरियां चराने सुबह नौ बजे घर से निकले. चेचरे भाई-बहन हिम्मता राम व मीना पानी लेने रामदेव सागर तालाब में उतर गए और गहराई में चले गए. उन्हें डूबता देख दादी भंवरी देवी भी तालाब में उतर गई, लेकिन उसे भी तैरना नहीं आता था. इस कारण भंवरी देवी के साथ उनके दोनों पोते-पोती डूब गए. पास में बकरियां चरा रहे लोग दौड़कर आए, मगर उनको तैरना नहीं आता था.

पढ़ें: अजमेर में फार्म पॉन्ड में डूबे 2 मासूम, भरतपुर में नदी में बहा वृद्ध - DEATH BY DROWNING IN WATER

अन्य चरवाहे की सूचना पर गांव से तैराक मौके पर पहुंचे. परिजनों के साथ ग्रामवासी भी पहुंचे. गांव के गोपीलाल, जितेंद्र कुमार व मिठूसिंह आदि तैराक पानी में उतरे और महिला व दोनों बच्चों को निकाला, मगर तब तक तीनों की मौत हो चुकी थी. पुलिस ने बाद में तीनों के शव देवगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मोर्चरी पहुंचाए, जहां पोस्टमार्टम कराया गया.

एक ही अर्थी पर अंत्येष्टि: तालाब में डूबने से चचेरे भाई-बहन व दादी की मौत के बाद परिजन घटनास्थल पर विलाप करने लगे. बच्चों व वृद्ध दादी की मौत को लेकर हर कोई सन्न रह गया. इधर, हादसे के बाद महिला व बच्चों के शव देवगढ़ अस्पताल पहुंचाए, जहां सैकड़ों लोग एकत्र हो गए. पुलिस ने पोस्टमार्टम करा तीनों शव परिजनों को सौंपे. तीनों की एक ही अर्थी पर अंत्येष्टि की गई.

For All Latest Updates

TAGGED:

DEATH BY DROWNING IN PONDTHREE PEOPLE DROWNED IN RAJSAMANDCHILDREN WENT INTO POND FOR WATERCOUSINS WERE CHILDREN3 DIED DUE TO DROWNING IN RAJSAMAND

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

हाथी गांव में अनूठा फैशन शो, 'चंदा' पहनेगी 62 किलो के शाही गहने, बन ठन कर रैंप वॉक करेगी 'मारुति'

Ground Report : पाठशाला की दीवारें दरकने लगीं, सरकारी स्कूल को घोषित किया गया 'जीवन के लिए असुरक्षित'

डायबिटीज मरीज अपने डाइट में इन चार फलों को जरूर करें शामिल, जानें कारण

छह साल में 200% महंगा हुआ गोल्ड, एक हफ्ते में भी बड़ा उछाल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.