मिर्जापुर में पकड़े गए दो मुन्ना भाई, ARO अपने भाई तो दूसरा दोस्त की जगह दे रहा था पीईटी परीक्षा, एफआईआर दर्ज

दोनों आरोपियों ने फर्जी आधार कार्ड भी बनवाया था. बायोमेट्रिक बार-बार फेल होने पर दोनों पकड़े गए.

पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़ा.
पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़ा. (Photo Credit; mirzapur Police)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 7, 2025 at 10:34 PM IST

Updated : September 7, 2025 at 11:44 PM IST

मिर्जापुर : प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) 2025 के अंतिम दिन दो मुन्ना भाई पकड़े गए. एक अपने दोस्त की जगह परीक्षा दे रहा था, जबकि दूसरा युवक अपने भाई की जगह पर परीक्षा देते पकड़ा गया. दोनों आरोपियों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई गई है. परीक्षा के पहले दिन चील्ह थाना क्षेत्र के मवैया स्थित मिश्रीलाल इंटरमीडिएट कॉलेज में नेक ब्लूटूथ (इलेक्ट्रानिक डिवाइस) के साथ एक परीक्षार्थी को कक्ष निरीक्षण ने पकड़ा था.

बायोमेट्रिक में पकड़े गए : सीओ सिटी विवेक जावला ने बताया कि रविवार को दो अभ्यर्थियों को पकड़ा गया है. दोनों दूसरे के स्थान पर परीक्षा दे रहे थे. आधार कार्ड फर्जी बनवाकर परीक्षा में बैठे थे. बायोमेट्रिक कराई गई तो बार-बार फेल हो जा रहा था. कड़ाई से पूछताछ की गई तो दोनों ने जुर्म स्वीकार कर लिया. सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है.

पुलिस ने दोनों मुन्ना भाई के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. (Video Credit; mirzapur Police)

भाई की जगह परीक्षा दे रहा था ARO : सीओ सिटी विवेक जावला ने बताया, प्रथम पाली की परीक्षा के दौरान कटरा कोतवाली क्षेत्र स्थित सुन्दर मुन्दर बालिका इंटर कॉलेज में अभ्यर्थी सर्वेश अनुक्रमांक 11577642 की बायोमेट्रिक मिलान करने पर बार-बार फेल दिखा रहा था. परीक्षा समाप्त होने के बाद अभ्यर्थी से पूछताछ की गयी तो अभ्यर्थी सर्वेश के स्थान पर राजेश कुमार वर्मा पुत्र गोकुल प्रसाद वर्मा निवासी गोसाई का पुरवा अमावा, लालगंज, प्रतापगढ़ ने फर्जी आधार पहचान के जरिए परीक्षा देने की बात स्वीकार की. केंद्र व्यवस्थापिका दीपा मौर्या की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. अभियुक्त राजेश कुमार वर्मा वर्तमान समय में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लालगंज प्रतापगढ़ में सहायक शोध अधिकारी (ARO) के पद पर नियुक्त है.

बनवाया था फर्जी आधार : दूसरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है. प्रथम पाली परीक्षा के दौरान थाना कोतवाली शहर क्षेत्र स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में अभ्यर्थी राहुल प्रजापति अनुक्रमांक 11317121 की बायोमेट्रिक मिलान करने पर बार-बार फेल दिखा रहा था. अभ्यर्थी से पूछताछ की गयी तो पता चला कि राहुल प्रजापति की जगह पर अखंड प्रताप सिंह पुत्र स्व. ओम प्रकाश सिंह निवासी मलाका गारापुर प्रयागराज ने फर्जी आधार पहचान के आधार पर परीक्षा देने की बात स्वीकार की. स्टैटिक मजिस्ट्रेट-शैलेन्द्र कुमार त्रिपाठी की तहरीर पर कोतवाली शहर में मुकदमा दर्ज कराया गया है.

September 7, 2025

