अल्मोड़ा नगर निगम की पार्किंग में लगी आग, दो कारें जलकर हुई खाक

अल्मोड़ा माल रोड में शिखर तिराहे के पास स्थित नगर निगम का कार और दो पहियां वाहनों का पार्किंग है. पार्किंग में तब अचानक अफरातफरी का माहौल हो गया जब पार्किंग के ग्राउंड फ्लोर में महीनों से खड़ी एक ऑल्टो कार ने अचानक से आग पकड़ ली. थोड़े ही देर में आग की लपटे काफी तेज हो गई थी. इस दौरान चारों ओर धुआं फैलने लगा था.

अल्मोड़ा: उत्तराखंड के अल्मोड़ा शहर में बुधवार को बड़ी घटना घट गई. शहर के बीचों बीचों स्थित नगर निगम की पार्किंग में बुधवार देर शाम आग लग गई, जिसमे दो वाहन आग की चपेट में आने से पूरी तरह जल कर खाक हो गए. सूचना पर तुरंत अग्निशमन का दस्ता मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाया. आग लगने के कारणों का पता नहीं लग पाया है.

आग की लपटे उठती देख लोग पार्किंग की तरफ भागे और पार्किंग में खड़ी अन्य कारों को वहां से निकाला गया. कार में लगी आग लपटे इतनी भयकर थी कि पास की खड़ी दूसरी वाहन भी आग की चपेट में आ गया. इसके बाद दोनों वाहन जल कर खाक हो गए. मामले की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची.

दमकल कर्मियों ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर आग को बुझाने के प्रयास किए. कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया जा सका. इसके बाद एक बड़ा हादसा होने सें टल गया. अग्निशमन अधिकारी नरेंद्र सिंह कुंवर ने बताया कि शिखर तिराहे के पास निजी वाहनों के लिए बनाई गई पार्किंग के बेसमेंट में खड़ी दो कारों में आग लग गई थी. आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की एक बड़ी और एक छोटी गाड़ी भेज दी गई थी. आग पर काबू पा लिया गया है. कोई जनहानि हुई है. आग लगने के कारण अभी स्पष्ट नहीं है. पार्किंग में आग बुझाने के उपकरण तो लगे थे, लेकिन उनका प्रयोग क्यों नहीं किया गया इसका संज्ञान लिया जाएगा.

दो कारें जलकर हुई खाक (ETV Bharat)

पार्किंग में नहीं कोई फायर उपकरण: नगर निगम की शहर के बीचों बीच बनी इस पार्किंग में फायर के कोई भी उपकरण नहीं दिखाई दिया. एक दो उपकरण थे भी तो वह काम नहीं कर रहे थे. आग की इस घटना से पता चला कि पार्किंग में फायर के सभी एक्यूमेंट खराब पड़े है. पार्किंग संचालक के अनुसार कई बार नगर निगम को लिखित देकर पार्किंग में फायर उपकरणों को ठीक करने के लिए कहा गया, लेकिन कोई कार्रवाई निगम की ओर से नहीं की गई.

