संजय पार्क के सामने 2 बसों में लगी भीषण आग, दमकल के साथ वाटर कैनन की ली गई मदद - BUSES CAUGHT FIRE IN SURGUJA

वाटर कैनन की ली गई मदद ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : May 15, 2025 at 3:04 PM IST | Updated : May 15, 2025 at 3:15 PM IST 2 Min Read

सरगुजा: अम्बिकापुर शहर के संजय पार्क के सामने खड़ी दो बसों में आग लग गई. आगजनी की वजह से एक बस पूरी तरह जल गई, वहीं दूसरी बस भी आधी से अधिक जल गई. मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने फायर बिग्रेड और पुलिस विभाग के वाटर कैनन की मदद से आग पर काबू पाया. बस में लगी आग: घटना गुरुवार सुबह हुई, जब अम्बिकापुर से झारखंड मुख्य मार्ग पर स्थित संजय पार्क के किनारे सानिया ट्रांसपोर्ट की दो बस में आग लग गई. बस के बगल में ही बिजली ट्रांसफार्मर भी लगा था. घटना के बाद मुख्य मार्ग में अफरा तफरी मच गई और सड़क पर जाम भी लग गया. सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक एक बस जल चुकी थी और दूसरी भी बस भी करीब करीब जल ही गई.

