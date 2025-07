ETV Bharat / state

दूदू में NH 48 पर ट्रक और ट्रेलर में हुई भिड़ंत, आग लगने से 2 लोग जिंदा जले - ROAD ACCIDENT

ट्रक और ट्रेलर में हुई भिड़ंत ( ETV Bharat Jaipur )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : July 3, 2025 at 9:46 AM IST | Updated : July 3, 2025 at 10:09 AM IST 2 Min Read

जयपुर: दूदू में नेशनल हाईवे 48 पर गुरुवार अल सुबह एक दर्दनाक हादसे में दो लोग जिंदा जल गए. सूचना पर पहुंची दूदू थाना पुलिस और दमकल ने आग पर काबू पाया और दोनों जले हुए शवों को दूदू के उप जिला अस्पताल में रखवाया. वहीं, हादसे के बाद हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया. पुलिस ने क्रेन मंगवाकर रास्ता खुलवाया. दूदू थानाधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि नेशनल हाईवे संख्या 48 पर पड़ासोली के पास सुबह एक ट्रक ने अचानक आगे चल रहे ट्रेलर को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रक में आग लग गई और आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया. हादसे के दौरान ट्रक में सवार दोनों व्यक्ति ट्रक के केबिन में फंस गए और उनकी मौके पर ही जलकर मौत हो गई.

इसे भी पढ़ें. जयपुर में NH 48 पर केमिकल से भरा टैंकर पलटा, आग लगने से ड्राइवर जिंदा जला उन्होंने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही दूदू पुलिस मौके पर पहुंची और दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया. पुलिस ने दोनों शवों को दूदू के उपजिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया दिया है. इस दुर्घटना के कारण हाईवे पर लंबा जाम लग गया. पुलिस ने क्रेन मंगवाकर हाईवे पर पड़े दोनों वाहनों को सड़क से हटवाया. मृतकों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं. हादसे के कारणों की जांच भी शुरू कर दी गई है. टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह जलकर खाक हो गया.

