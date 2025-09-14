ETV Bharat / state

जौनपुर में सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या, बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस

जौनपुर: जिले के मुंगरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार की देर रात अज्ञात बदमाशों ने बाइक सवार दो सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी. दोनों भाइयों की मौत से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है.



जानकारी के अनुसार, मुंगरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के मझगांवा गांव निवासी शाहजहां (70) और छोटा भाई जहांगीर (65) मुंबई में व्यापारी थे. शुक्रवार को दोनों भाई किसी काम से मुंगरा बादशाहपुर गए थे. देर रात करीब दस बजे वापस अपने घर लौट रहे थे. इसी दौरान रामनगर के पास पहले से घात लगाए बैठे बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें रोककर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी.



ग्रामीणों के अनुसार, घटनास्थल पर ही शाहजहां की मौत हो गई, जबकि गंभीर रुप से घायल जहांगीर को पुलिस और ग्रामीणों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया. हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने उसे प्रयागराज रेफर किया, लेकिन रास्ते में उनकी भी मौत हो गई. वारदात के बाद से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है.

एसपी डॉ. कौस्तुभ ने बताया, एसपी ग्रामीण आतिश कुमार सिंह के नेतृत्व में सीओ मछलीशहर और सीओ सदर की टीमों को बदमाशों को पकड़ने के लिए लगाया गया है. जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.