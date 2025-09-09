दो भाइयों ने पुराने विवाद में तीसरे सगे भाई की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी
सिरोही में दो भाइयों ने पुराने विवाद के चलते अपने तीसरे सगे भाई झुमाराम की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी. आरोपी फरार हैं.
Published : September 9, 2025 at 9:07 PM IST
सिरोही: जिले के आबूरोड सदर थाना क्षेत्र के किवरली जोड़फली में मंगलवार दोपहर सनसनीखेज वारदात हुई. आपसी विवाद के चलते दो भाइयों ने मिलकर अपने ही सगे भाई की कुल्हाड़ी से हमला करके हत्या कर दी. इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया.
सदर थानाधिकारी दर्शन सिंह ने बताया कि मृतक की पहचान झुमाराम (30) पुत्र भारता, निवासी किवरली जोड़फली के रूप में हुई है. मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे झुमाराम किसी काम से किवरली रोड स्थित जोड़फली पहुंचा. इसी दौरान उसके भाइयों कपूराराम और चेलाराम ने एक पुराने विवाद को लेकर उससे झगड़ा शुरू कर दिया. विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों भाइयों ने मिलकर झुमाराम के सिर पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर दिए. गंभीर रूप से घायल होने के बाद झुमाराम वहीं लहूलुहान होकर गिर पड़ा. इसके बाद दोनों आरोपी मौके से बाइक पर सवार होकर फरार हो गए. करीब एक घंटे बाद मृतक के परिजन मौके पर पहुंचे और उसे आबूरोड के राजकीय अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
वारदात की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. सीओ गोमाराम भी घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की. प्राथमिक जांच में पता चला कि मृतक झुमाराम और आरोपी चेलाराम के बीच करीब एक वर्ष पूर्व विवाद हुआ था, जिसके बाद झुमाराम अपने ससुराल चला गया था. बताया जा रहा है कि मंगलवार को उसके वापस आने पर विवाद फिर से भड़क गया, जो इस हत्या का कारण बना. पुलिस ने शव को राजकीय अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया है और दोनों आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. आसपास के इलाकों में नाकाबंदी करके उनकी तलाश तेज कर दी गई है.