गोपालगंज: जिले के मांझागढ़ थाना क्षेत्र के मधु सरेया गांव में दो भाइयों ने देसी शराब समझकर खेत में डालने के लिए रखा गया जिंक का पाउच पी लिया. इसके बाद दोनों की तबीयत अचानक बिगड़ गई. जिसके बाद दोनों को तत्काल इलाज के लिए मांझागढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया है.

शराब की तलब ने मौत के मुंह में पहुंचाया: दरअसल इस संदर्भ में परिजन दीपक कुमार ने बताया कि स्व. मुंशी यादव के बेटे कंचन यादव और जनक यादव महावीरी अखाड़ा जुलूस में शामिल होने से पहले शराब पीने के लिए गांव से बाहर गए थे. जब दोनों घर लौटे तो घर में खेतों में डालने के लिए रखा गया जिंक का पाउच पड़ा था, जिसे शराब की तलब में उन्होंने देसी शराब समझकर पी लिया.

"कुछ ही देर बाद दोनों की हालत बिगड़ने लगी. अचानक तबीयत खराब होते देख हमलोग घबरा गए और आनन-फानन में दोनों को गोपालगंज सदर अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में भर्ती कराया. यहां डॉक्टरों की टीम लगातार इलाज में जुटी हुई है."- दीपक कुमार, परिजन

दोनों भाइयों की स्थिति गंभीर: डॉक्टरों ने बताया कि जिंक के रसायन का सेवन करने से दोनों की स्थिति गंभीर हो गई है और उन्हें बचाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है. इधर, घटना की जानकारी मिलने पर मांझा थाना पुलिस भी सक्रिय हो गई है. पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और अस्पताल से रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

"दोनों आपस में भाई हैं. मामला संदिग्ध लग रहा है, लेकिन परिजन शराब समझ कर यूरिया पीने की बात कह रहे हैं. हालांकि मामले की जांच की जा रही है."- राजीव कुमार,मांझागढ़ थानाध्यक्ष

सकते में लोग: स्थानीय लोग इस घटना से सकते में हैं और गांव में चर्चा का विषय बन गया है कि शराब की लत इंसान को किस हद तक गलत कदम उठाने पर मजबूर कर देती है. फिलहाल परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है, वहीं गांव में माहौल गमगीन हो गया है.

बिहार में शराबबंदी: बिहार में साल 2016 से शराबबंदी लागू है. 9 जुलाई 2015 को महिलाओं के एक कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार ने ऐलान किया था कि चुनाव में जीतने के बाद शराबबंदी लागू की जाएगी. सीएम नीतीश ने महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार और नशे के खिलाफ बिहार में शराब को बैन कर दिया है.

