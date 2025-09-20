ETV Bharat / state

बोकारो के दामोदर नदी में डूबे दो सगे भाई, मूर्ति विजर्सन के दौरान हुआ हादसा

बोकारो में दो सगे भाई दामोदर नदी में डूब गए. इस हृदय विदारक घटना परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

BROTHERS DROWNED IN DAMODAR RIVER
सांकेतिक तस्वीर (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 20, 2025 at 1:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बोकारोः भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति विसर्जन के दौरान बेरमो थाना क्षेत्र के करगली गेट स्थित फिल्टर प्लांट के पास दामोदर नदी में डूबने से दो सगे भाई डूब गए. दोनों युवक की पहचान बिहार के जहानाबाद जिला के रहने वाले निवासी विधु प्रसाद के 22 वर्षीय पुत्र राकेश कुमार और 18 वर्षीय पुत्र अंकित कुमार के रूप में हुई है.

दोनों भाई बीते कुछ दिनों पूर्व अपने मामा के यहां बेरमो थाना क्षेत्र के करगली तीन नंबर निवासी शिव विनय कुमार के घर विश्वकर्मा पूजा में शामिल होने के लिए आये हुए थे. परिजनों ने बताया कि देर शाम को दोनों भाई विश्वकर्मा पूजा की प्रतिमा विसर्जन करने के लिए करगली गेट स्थित फिल्टर प्लांट के पास दामोदर नदी गये थे. जहां प्रतिमा विसर्जन के दौरान दोनों युवक दामोदर नदी में गये. पानी का बहाव तेज होने के कारण वह दोनों नदी में डूब गये.

युवकों की तलाश में जुटी पुलिस (Etv Bharat)

घटनास्थल पर थाना प्रभारी दलबल के साथ पहुंचे

घटना की जानकारी पाकर बेरमो थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर रोहित कुमार सिंह दलबल के साथ पहुंचे. स्थानीय लोगों द्वारा डूबे हुए युवकों की खोजबीन की जा रही है, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया है. उनकी खोजबीन के लिए गोताखोरों को बुलाया गया है, मगर अभी तक सफलता नहीं मिली है. डूबे युवकों के मामा विनय कुमार ने बताया कि हमारे दो ही भांजे थे दोनों ही डूब गए, हम अपनी बहन और बहनोई को अब क्या जवाब देंगे.

'दो सगे भाईयों के डूबने की सूचना मिली है, एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है, दोनें की तलाश जारी है, अभी तक फिलहाल कुछ सफलता नहीं मिला है'. बेरमो थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर रोहित कुमार सिंह

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है

घटना की सूचना मिलते ही परिजन घटनास्थल पर पहुंचे. उनका रो-रोकर बुरा हाल है. घटना की जानकारी पाकर काफी संख्या में लोग घटनास्थल पर पहुंचे हैं. देर रात तक खोजबीन के बावजूद कोई सफलता नहीं मिली अभी भी उनकी खोज जारी है. अभी भी लोग घटनास्थल पर उपस्थित हैं वहीं प्रशासन भी खोजबीन में लगा हुआ है.

ये भी पढ़ें:

पातम-डाटम जलप्रपात में डूबे दो युवक, पलामू के हैं दोनों लड़के

नाले में डूबी तीन महिलाएंः मृतकों में मां, बेटी और नतिनी शामिल

झारखंड में डैम में डूबने से चार युवक की मौत, नहाने के दौरान हुआ हादसा

For All Latest Updates

TAGGED:

दामोदर नदी में दो सगे भाई डूबेDAMODAR RIVERTWO BROTHERS DROWNED IN BOKAROबोकारो में दो युवक नदी में डूबेBROTHERS DROWNED IN DAMODAR RIVER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.