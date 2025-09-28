ETV Bharat / state

दर्दनाक ! शॉर्ट सर्किट से फ्लैट में ब्लास्ट व लगी आग से भरा धुआं, दो भाइयों की मौत

अनंतपुरा पुलिस थाना ( ETV Bharat Kota )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 28, 2025 at 10:29 AM IST | Updated : September 28, 2025 at 11:36 AM IST 3 Min Read

कोटा: शहर के अनंतपुरा थाना इलाके के ट्रांसपोर्ट नगर की एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में भीषण हादसा हो गया. फ्लैट में आग लगने के कारण दम घुटने से दो भाइयों की मौत हो गई है. दोनों भाई फ्लैट में अकेले थे, जबकि उनके पिता कहीं बाहर गए हुए थे. उनकी मां किसी काम से मुंबई गई थीं. आग व जलने की बदबू आने पर पड़ोसियों को घटना का पता लगा था, जिसके बाद उन्होंने बच्चों के पिता को फोन किया और उन्हें बुलाया. तुरंत दोनों बच्चों को कॉमर्स कॉलेज स्थित निजी अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर उन्हें मृत घोषित किया गया है. अनंतपुरा थाना अधिकारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि ट्रांसपोर्ट नगर स्थित दीप श्री अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर बी- 403 में शनिवार देर रात 2 बजे के आसपास हुआ है. इस संबंध में पुलिस को बच्चों के मैत्री अस्पताल जाने के बाद ही पता चला था. दोनों बच्चों के शव को मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल की मोर्चरी के लिए शिफ्ट करवा दिया है. मृतक बच्चों में 15 वर्षीय शौर्य शर्मा और 10 वर्षीय वीर शर्मा हैं. अनंतपुरा थाने में शनिवार रात के समय तैनात ड्यूटी ऑफिसर व असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कुंदन सिंह ने बताया कि फ्लैट में रहने वाले कोचिंग फैकल्टी जितेंद्र शर्मा नजदीक में किसी जागरण में गए हुए थे. पढ़ें. बूंदी के सेंट्रल बैंक में लगी भीषण आग, दस्तावेज, कंप्यूटर और कैश काउंटर जलकर राख

ऐसा लग रहा है जैसे ब्लास्ट हुआ हो : एएसआई कुंदन सिंह के अनुसार जितेंद्र शर्मा के दोनों बच्चे शौर्य और वीर कमरे में सो रहे थे, जबकि वे जागरण में चले गए थे. पीछे से मध्य रात्रि के बाद आग लगी है. शॉर्ट सर्किट हुआ और उसके बाद आग लग गई. फ्लैट में तीन से चार कमरे हैं, लेकिन एक ही कमरे में आग लगी, जिसमें बच्चें सो रहे थे. कमरे को देख कर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई ब्लास्ट हो गया हो. कमरे का सारा सामान जल गया. इसी के चलते कमरे में धुआं भर गया था और इस कमरे में से बच्चे बाहर नहीं निकल पाए. संभवतः बच्चों का दम घुट गया है, जिससे उनकी मौत हुई. कुंदन सिंह का कहना है कि यह ब्लास्ट भी संभवतः एयर कंडीशन में हुआ है. पड़ोसियों ने बुझाई आग : कुंदन सिंह का कहना है कि पड़ोसियों को धुआं और फ्लैट से जलने की बदबू आ रही थी. शक होने पर उन्होंने जितेंद्र शर्मा को कॉल किया. जिसके बाद वे जागरण से वापस आए, तब बच्चों को अस्पताल ले गए. दूसरी तरफ पड़ोसियों ने आग बुझाना शुरू कर दिया था. कमरे में रखा हुआ एयर कंडीशन, सोफा, एलइडी टीवी, अन्य विद्युत के उपकरण पूरी तरह से जल गए हैं. यहां तक कि पर्दे भी पूरी तरह से जल गए हैं. थानाधिकारी भूपेंद्र सिंह का कहना है कि दोनों बच्चों के शव का पोस्टमार्टम उनकी मां के मुंबई से आने के बाद करवाया जाएगा. दूसरी तरफ मौके पर एफएसएल टीम के साथ वीडियोग्राफी भी करवाई गई है.

Last Updated : September 28, 2025 at 11:36 AM IST