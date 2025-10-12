ETV Bharat / state

मिर्जापुर में ट्रक ने बाइक सवार तीन युवकों को रौंदा, दो चचेरे भाइयों की मौत

एक युवक को प्रयागराज रेफर किया गया, पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

मिर्जापुर/हमीरपुर:

मिर्जापुर/हमीरपुर: जनपद में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 3 युवकों को रौंद दिया. इस हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है. एक युवक को हालत गंभीर होने पर प्रयागराज रेफर किया गया है. हादसे में जान गंवाने वाले दोनों युवक रिश्ते में चचेरे भाई लगते थे. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम में भेज दिया. वहीं, हमीरपुर में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई.


मिर्जापुर के लालगंज थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 135 के चिरुईराम पानी टंकी के पास देररात भीषण सड़क हादसा हो गया. जानकारी के मुताबिक निनवार दक्षिण गांव के रहने वाले मनोज पटेल, सूरज पटेल और सुरेश पटेल एक बाइक से देर रात लालगंज बाजार से गांव के लिए निकले थे. इस दौरान गांव के पास रास्ते के करीब पहुंचने पर चिरुईराम पानी टंकी के पास पीछे से आ रहे ट्रक ने तीनों को रौंद दिया. दो घायलों मनोज पटेल और सूरज पटेल की मौके पर ही मौत हो गई. दोनों रिश्ते में चचेरे भाई लगते थे.


स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची लालगंज पुलिस ने गंभीर रूप से घायल सुरेश को अस्पताल भेजा. वहां से सुरेश को प्रयागराज रेफर कर दिया गया. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.



इस बारे में लालगंज थाना प्रभारी अभय सिंह ने बताया कि ट्रक की चपेट में आने से तीन युवक घायल हो गए थे. तीनों को अस्पताल पहुंचाया गया जहां दो युवकों की मौत हो गई. एक युवक की हालत गंभीर है, उसे प्रयागराज रेफर किया गया है. ट्रक की तलाश की जा रही है. दोनों के शव को पोस्टमार्टम को भेज दिया गया है.

हमीरपुर में सड़क हादसे में एक की मौत
बांदा से कानपुर जा रहे बाइक सवार ममेरे भाइयों को देर रात एक डंपर ने टक्कर मार दी. कुंडौरा निवासी छोटू ने बताया कि भाई चंद्रभान विश्वकर्मा ममेरे भाई कुलदीप विश्वकर्मा के साथ महोबा गए थे. देर रात 11 बजे डंपर ने उकी बाइक में टक्कर मार दी. चंद्रभान की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं घायल कुलदीप को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.


