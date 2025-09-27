ETV Bharat / state

बोकारो में दो सगे भाइयों की वज्रपात से मौत, परिवार पर टूटा संकट का पहाड़

बोकारोः जिले में लगातार दूसरे दिन भी हुई भीषण मूसलाधार बारिश ने न केवल सड़कों को नदियों में बदला दिया है, बल्कि यहां पर जान और माल दोनों की छति भी हुई है. तेज हवाओं के साथ हुई भारी बारिश के दौरान वज्रपात से नावाडीह प्रखंड के पलामू पंचायत में दो सगे भाइयों की मौत हो गई है. दोनों छोटकी कुड़ी स्थित सरायदह गांव के रहने वाले थे.

वज्रपात से दो भाइयों की चली गई जान

मृतकों की पहचान 62 वर्षीय किशुन किस्कू और 60 वर्षीय चेतलाल किस्कू के रूप में हुई है. ग्रामीणों ने बताया कि अचानक तेज आंधी-पानी शुरू हुआ, तो दोनों भाई पास के जंगल में अपने मवेशी चरा रहे थे. भारी बारिश से बचने के लिए दोनों एक पेड़ खड़े हो गए. इसी दौरान वज्रपात हुआ और दोनों भाई उसकी चपेट में आ गए.

रोते-बिलखते परिजन खटिया पर लेकर आए शव

इधर, मूसलाधार बारिश के चलते बोकारो की सड़कों पर जलधारा बहने लगी थी और निचले इलाकों के कई घरों में पानी घुस रहा था. इसी बीच, जब परिवार को हादसे की सूचना मिली, तो पूरे गांव में मातम छा गया. दोनों सगे भाई थे. परिजन रोते-बिलखते घटनास्थल पर पहुंचे और खटिया पर शवों को उठाकर घर तक लाए. इस दुखद दृश्य ने गांव के हर व्यक्ति की आंखें नम कर दीं.

'वज्रपात से दोनों भाइयों की मौत हुई है, कानूनी प्रक्रिया के बाद सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाएगा. वहीं घटना की जानकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी दे दी गई है.' थाना प्रभारी नीतीश कुमार