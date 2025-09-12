ETV Bharat / state

ब्लूटूथ से नकल कर दो भाई बने कोर्ट में लिपिक, एक को पहले पकड़ा, अब दूसरा गिरफ्तार

राजस्थान हाईकोर्ट में कनिष्ठ न्यायिक सहायक और लिपिक भर्ती में धांधली पर एसओजी ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है.

Accused arrested
आरोपी ओमप्रकाश और राकेश (ETV Bharat Jaipur)
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट की कनिष्ठ न्यायिक सहायक, कनिष्ठ लिपिक भर्ती-2022 में ब्लूटूथ से नकल कर परीक्षा पास करने वालों के खिलाफ एसओजी का एक्शन लगातार जारी है. इस मामले में अब एसओजी ने खजवाना (नागौर) के निवासी राकेश जाखड़ को गिरफ्तार किया है.

एसओजी-एटीएस के एडीजी वीके सिंह ने बताया कि उसने 12 मार्च, 2023 को नागौर के एक परीक्षा केंद्र पर परीक्षा दी थी. उसे संगठित नकल माफिया पौरव कालेर ने ब्लूटूथ डिवाइस से प्रश्नों के जवाब बताए. जिससे परीक्षा पास कर वह चयनित हो गया. वह उदयपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या-4 में कार्यरत था और करीब 8 महीने से फरार चल रहा था. उसने ब्लूटूथ डिवाइस से नकल के बदले पौरव कालेर से 5 लाख रुपए में सौदा किया था. पड़ताल में सामने आया कि आरोपी के छोटे भाई बीरबल जाखड़ भी ब्लूटूथ डिवाइस से नकल कर इस भर्ती में चयनित हुआ था. उसे पहले गिरफ्तार किया जा चुका है.

पढ़ें: Bluetooth से नकल कर कोर्ट में बाबू बनी संगीता विश्नोई गिरफ्तार

खजवाना का ओमप्रकाश भी गिरफ्तार: उन्होंने बताया कि इस मामले में खजवाना (नागौर) के ओमप्रकाश जाट को भी गिरफ्तार किया गया है. उसने भी 12 मार्च, 2023 को नागौर के एक परीक्षा केंद्र पर पेपर दिया था. उसने पौरव कालेर से 5 लाख रुपए में सौदा कर ब्लूटूथ से नकल की थी. परीक्षा पास कर वह चयनित हो गया और अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या-1, ब्यावर में कार्यरत था. इस हाईकोर्ट भर्ती में ब्लूटूथ से नकल मामले का खुलासा होने के बाद से वह पिछले सात महीने से फरार चल रहा था. वह ईओ-आरओ भर्ती-2022 में भी ब्लूटूथ से नकल के मामले में पहले गिरफ्तार हुआ था.

