फिरोजाबाद में मजार तोड़कर मूर्ति रखने वाले दो सगे भाई गिरफ्तार, बोले- हिंदू आबादी में मजार का क्या काम - FIROZABAD NEWS

क्षेत्र में बढ़ते तनाव को देखते हुए पुलिस ने फिर से मजार स्थापित कराकर मामला शांत कराया था.

पुलिस ने आरोपी दोनों सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है.
पुलिस ने आरोपी दोनों सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 16, 2025 at 10:23 PM IST

फिरोजाबाद : थाना शिकोहाबाद पुलिस ने ग्राम मलखानपुर में पुरानी मजार को क्षतिग्रस्त करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से एक कार और बुलेट बरामद की गई है. पूछताछ में आरोपियों ने बताया, मजार हिंदू इलाके में थी. ऐसे में उनके मन मे विचार आया कि हिंदू इलाके में मजार का क्या काम, यहां बजरंग बली की मूर्ति स्थापित होनी चाहिए.

पुलिस ने बताया, मामला थाना शिकोहाबाद क्षेत्र के नई बस्ती, मलखानपुर का है. 12/13 अगस्त की रात कुछ असामाजिक तत्वों ने वर्षों पुरानी मजार को क्षतिग्रस्त कर दिया था और वहां हनुमानजी की प्रतिमा स्थापित कर दी थी. फतेहपुर जिले में हुई घटना के ठीक बाद फिरोजाबाद में हुयी इस घटना से पुलिस और प्रशासनिक अफसरों में हड़कंप मच गया था.

हालांकि, पुलिस ने फिर से मजार स्थापित कराने के बाद मामले को शांत करा दिया. इंस्पेक्टर शिकोहाबाद अनुज कुमार ने बताया, मामले में दो पुलिस टीमों का गठन किया गया था. टीम ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की. शनिवार को भूड़ा नहर के पास से दो आरोपी रंजीत पुत्र राजबीर सिंह उर्फ बच्चू सिंह, निवासी ग्राम दिखतोली थाना शिकोहाबाद और मोहन उर्फ सोनू पुत्र राजबीर सिंह उर्फ बच्चू सिंह, निवासी ग्राम दिखतोली थाना शिकोहाबाद को गिरफ्तार किया है. दोनों सगे भाई हैं.

आरोपियों के पास से कार नंबर UP83 BL 79966 और बुलेट नंबर UP83 W1662 को भी सीज कर दिया गया है. आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने बताया कि पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि यह मजार हिंदू आबादी के पास थी, इसलिए मजार के स्थान पर हनुमानजी की प्रतिमा स्थापित की थी.

ख़ास ख़बरें

बनारस में तोड़े जाएंगे 111 मंदिर और 11 मजार; चौड़ी की जा रहीं शहर की सड़कें, ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत

15 अगस्त को लखनऊ में संभल कर निकलें, ट्रैफिक डायवर्जन लागू, जान लीजिए रूट प्लान

यूपी के विधायकों-मंत्रियों की सैलरी बढ़ी; भत्तों में भी इजाफा, जानिए किसके खाते में अब कितना आएगा

जन्माष्टमी 2025; कानपुर के इस्कॉन मंदिर में थाइलैंड के फूलों से होगा भगवान का श्रृंगार, वृंदावन का रत्नजड़ित परिधान पहनेंगे कान्हा

