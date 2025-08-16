फिरोजाबाद : थाना शिकोहाबाद पुलिस ने ग्राम मलखानपुर में पुरानी मजार को क्षतिग्रस्त करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से एक कार और बुलेट बरामद की गई है. पूछताछ में आरोपियों ने बताया, मजार हिंदू इलाके में थी. ऐसे में उनके मन मे विचार आया कि हिंदू इलाके में मजार का क्या काम, यहां बजरंग बली की मूर्ति स्थापित होनी चाहिए.

पुलिस ने बताया, मामला थाना शिकोहाबाद क्षेत्र के नई बस्ती, मलखानपुर का है. 12/13 अगस्त की रात कुछ असामाजिक तत्वों ने वर्षों पुरानी मजार को क्षतिग्रस्त कर दिया था और वहां हनुमानजी की प्रतिमा स्थापित कर दी थी. फतेहपुर जिले में हुई घटना के ठीक बाद फिरोजाबाद में हुयी इस घटना से पुलिस और प्रशासनिक अफसरों में हड़कंप मच गया था.

हालांकि, पुलिस ने फिर से मजार स्थापित कराने के बाद मामले को शांत करा दिया. इंस्पेक्टर शिकोहाबाद अनुज कुमार ने बताया, मामले में दो पुलिस टीमों का गठन किया गया था. टीम ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की. शनिवार को भूड़ा नहर के पास से दो आरोपी रंजीत पुत्र राजबीर सिंह उर्फ बच्चू सिंह, निवासी ग्राम दिखतोली थाना शिकोहाबाद और मोहन उर्फ सोनू पुत्र राजबीर सिंह उर्फ बच्चू सिंह, निवासी ग्राम दिखतोली थाना शिकोहाबाद को गिरफ्तार किया है. दोनों सगे भाई हैं.

आरोपियों के पास से कार नंबर UP83 BL 79966 और बुलेट नंबर UP83 W1662 को भी सीज कर दिया गया है. आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने बताया कि पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि यह मजार हिंदू आबादी के पास थी, इसलिए मजार के स्थान पर हनुमानजी की प्रतिमा स्थापित की थी.

